Kauno kalėdinės eglės kontūrai jau traukia smalsuolių žvilgsnius

Praėjusią savaitę pagrindinės Kauno kalėdinės eglės puošimo darbai iš dirbtuvių persikėlė į Rotušės aikštę. Jau sekmadienį savanoriai karkasą apjuosė eglės šakomis, o pirmadienį ant eglutės pradėjo tūpti rankų darbo papuošimai.

Šiemet menininkė Jolanta Šmidtienė eglutę patupdys tarp sniego pusnių, kurias gamino iš plastikinių šiaudelių. Iš šios medžiagos aplink eglutę bus ir įvairių personažų, lankytojus pasitiks puri baltoji meška. Visoms dekoracijoms tekstilininkė, kartu su savanorių komanda, panaudojo apie 4 mln. šiaudelių.

„Eglutė, pasidengusi baltomis pusnimis ir kristalais, turės įeigą ir į vidų. Bus ir personažų, kurie sups eglutę, turėsime net mešką. Ji taip pat pagaminta iš šiaudelių. Į eglutės viršūnę užkelsime snaigių malūną“, – užsiminė J.Šmidtienė.

Rotušės aikštėje kylanti Kauno kalėdinė eglutė jau dabar priverčia praeivius stabtelėti. Pagrindinės miesto Kalėdų puošmenos laukiantys kauniečiai neslėpė susidomėjimo ir tikino, jog galutinis rezultatas tikrai bus įspūdingas.

„Menininkė turi labai didelę fantaziją, aš nesugalvočiau eglutės puošti šiaudeliais, tačiau kiek teko matyti nuotraukų iš dirbtuvių, tai vaizdas bus tikrai gražus“, – sakė į Rotušės aikštę su vaiku užklydusi Jolanta.

„Kvepianti eglė man visada gražiausia. Žinoma, kad gyvą eglutę puošti yra sudėtinga, be to, galbūt ir nereikia naikinti medžio dėl švenčių, tad daryti karkasą iš eglės šakų, manau, yra geras sprendimas. Balti papuošimai taip pat turėtų kurti šventinę nuotaiką net tada, jei Kaune per Kalėdas nesnigs“, – nuomonę išsakė kaunietis Albinas.

Kaip įprasta, Rotušės aikštėje šventiniu laikotarpiu stovės nameliai, kurie kvies ne tik sušilti, bet ir pasiklausyti pasakų. Ant namelių taip pat nutūps menininkės kurtos sniego pusnys, o vaikams skirtas namelis pasipuoš ir ažūriniais elementais.

Kauno kalėdinės eglutės įžiebimas vyks gruodžio 1 d., 18 val.