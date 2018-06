Lietuvos rinktinė susirinko į trumpą stovyklą Kaune

"Stengsimės nesugadinti to, kas jau padaryta", – pabrėžė Mindaugas Kuzminskas, po pertraukos grįžęs į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę padėti jai sėkmingai užbaigti pirmąjį pasaulio čempionato atrankos varžybų etapą.

Kaimynai laukia Gdanske

Trumpą treniruočių stovyklą Kaune surengę Lietuvos krepšininkai trečiadienį išvyks į Lenkiją, kur ketvirtadienį Gdanske išmėgins jėgas su šios šalies nacionaline komanda.

Tai bus antroji lietuvių ir lenkų dvikova pasaulio čempionato atrankos C grupėje. Pirmąjį mačą pernai Klaipėdoje 77:55 laimėjo mūsiškiai.

Iš 2017-ųjų ekipos šį kartą kovinėje rikiuotėje – tik keturi žaidėjai:

Renaldas Seibutis, Adas Juškevičius, Rokas Giedraitis ir Eimantas Bendžius.

Išplėstiniame kandidatų sąraše buvo ir Mindaugas Girdžiūnas, tačiau jo, kaip ir Lauryno Biručio, D.Adomaitis nepakvietė ruoštis dvikovai su Lenkijos rinktine.

"Laurynas daugiau nei mėnesį nežaidė ir nori individualiai padirbėti. Kita vertus, ir be jo turime galingą puolėjų grandį. Mindaugo pozicijoje yra Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, be to, norėjome daugiau kitokio gynybinio stiliaus žaidėjų, tokių kaip Marius Grigonis ir Renaldas Seibutis", – paaiškino strategas.

Spės susižaisti

Po pertraukos Lietuvos rinktinei atstovaus ir abu legionieriai iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų – Jonas Valančiūnas ir Domantas Sabonis, taip pat šį sezoną Eurolygoje rungtyniavę M.Kalnietis, L.Lekavičius, Jonas Mačiulis, M.Kuzminskas, Artūras Gudaitis.

"Manau, nebus sudėtinga susižaisti. Reikia kelių bendrų treniruočių ir grįšime į ritmą, juo labiau kad komandos branduolys – tas pats", – kalbėjo J.Valančiūnas.

Jonas Valančiūnas/Evaldo Šemioto nuotr.

"Norėjau būti rinktinėje ir praeitą vasarą, tad smagu, kad pagaliau esu čia. Kovosime, norime gerai pasirodyti", – sakė D.Sabonis.

"Manau, kad Domantas ir Jonas, kaip ir broliai ispanai Gasoliai – stipriausi aukštaūgių duetai Europoje", – tvirtino D.Adomaitis.

Grėsmingi visi lietuviai

"J.Valančiūnas ir D.Sabonis – ne pats didžiausias mūsų rūpestis, Adamo Hrycaniuko, Maciejaus Lampe, Dominiko Olejniczako, Jakubo Wojciechowskio jėgomis mėginsime juos sustabdyti. Tačiau grėsmę kelia apskritai visi Lietuvos rinktinės žaidėjai, pirmiausia universalūs, tokie kaip M.Kuzminskas", – teigė Lenkijos ekipos vyriausiasis treneris amerikietis Mike'as Tayloras.

Jis pabrėžė, kad per mačą su lietuviais tikisi greitesnio, veržlesnio savo komandos žaidimo, efektyvesnio puolimo.

Lenkijos krepšininkai C grupėje pasidalijo po pergalę su vengrais (70:60 ir 57:64) bei 90:62 nugalėjo Kosovo atstovus.

Liepos 1-ąją D.Adomaičio vadovaujama Lietuvos rinktinė Budapešte susitiks su Vengrijos komanda, kurią šiemet vasarį Klaipėdoje palaužė 80:75. Pasaulio čempionato atrankos antrojo etapo varžybos prasidės rudenį. Jau žinoma, kad naujoje J grupėje lietuvių varžovai bus italai. Kiti galimi konkurentai – Rumunijos, Nyderlandų arba Kroatijos krepšininkai.

Domantas Sabonis/Evaldo Šemioto nuotr.

Lietuvos rinktinė

Gynėjai, įžaidėjai: Mantas Kalnietis, Lukas Lekavičius, Marius Grigonis, Renaldas Seibutis, Adas Juškevičius.

Puolėjai: Jonas Mačiulis, Rokas Giedraitis, Domantas Sabonis, Eimantas Bendžius, Mindaugas Kuzminskas.

Vidurio puolėjai: Jonas Valančiūnas, Artūras Gudaitis, Martynas Echodas.

Lenkijos rinktinė

Gynėjai, įžaidėjai: Karolis Gruszeckis, Lukaszas Koszarekas, Kamilas Laczynskis, Michalas Michalakas, Marcelis Ponitka, Mateuszas Ponitka.

Puolėjai: Michalas Sokolowskis, Adamas Waczynskis, Aaronas Celas, Tomaszas Gielo.

Vidurio puolėjai: Adamas Hrycaniukas, Maciejus Lampe, Dominikas Olejniczakas, Jakubas Wojciechowskis.