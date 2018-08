Kauno apskrities policijai nurodyta stabdyti pirkimą pastatams griauti

Daugiau kaip 1,3 mln. eurų vertės darbai buvusioje karinėje teritorijoje turėtų būti vykdomi čia planuojant pastatyti naują policijos komisariatą.

Tarnyba nustatė, kad pirkimo dokumentuose nustatyti pernelyg griežti kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams: per trumpas laikotarpis, per kurį turėjo būti įvykdytas bent vienas panašus užsakymas ir per griežti šiam užsakymui taikomi reikalavimai.

„Perkančioji organizacija, nustatydama neproporcingą pirkimo objektui (...) reikalavimą, apribojo tiekėjų konkurenciją“, – rašoma tarnybos sprendime.

Kauno apskrities policija BNS informavo, kad pirkimas, atsižvelgiant į VPT sprendimą, nutrauktas ir pakoregavus sąlygas paskelbtas iš naujo.

Kauno apskrities policija perka pastatų griovimo ir aplinkos sutvarkymo darbus buvusios karinės bazės teritorijoje, joje laikyta ir remontuota karinė technika. Čia buvo sandėliai, remonto dirbtuvės, degalinė, todėl gruntas teritorijoje užterštas naftos produktais, statybinėmis ir buitinėmis atliekomis.

Vykdant griovimą reikės užtikrinti, kad nebūtų pakenkta Viešpaties Atsimainymo cerkvės fragmentams, esantiems gretimame sklype.

Radvilėnų plente planuojama pastatyti naują Kauno apskrities policijos komisariato pastatą. Čia būtų sutelkti jo skyriai, šiuo metu išsidėstę dvidešimtyje vietų.

Projektą planuojama vykdyti viešosios ir privačios partnerystės būdu, valstybės indėlis į projektą per 15 metų siektų iki 20,447 mln. eurų.