Kaune atnaujinama dalis mikroautobusų maršrutų trasų (žemėlapiai)

"Visuomeninis transportas yra tarsi gyvas organizmas, kuris nuolat keičiasi, prisitaiko. Su miesto natūraliais pokyčiais turime keistis ir mes", – apie poreikį keisti dalį maršrutų kalbėjo bendrovės "Kautra" generalinis direktorius Linas Skardžiukas.

51 maršrutas važiuos į Klinikas, Parodos kalnu

Nuo rugpjūčio 27 dienos 51 maršrutas nebevažiuos Vydūno alėja ir sugrįš į buvusį maršrutą – važiuos toliau Savanorių prospektu, užsukdamas į Klinikas. Iš Klinikų keleiviai Aleksoto link važiuos pro Parodos gatvės kalną, Kęstučio gatvę.

"Sugrįžtame į buvusį maršrutą Savanorių prospekte, pridėdami Klinikas ir Parodos kalną. Matome daug potencialo šioje atkarpoje. Dar labiau pagerinsime kauniečių susisiekimą su bene svarbiausia gydymo įstaiga mieste", – sakė vežėjų atstovas.

Taip pat 51 maršruto mikroautobusai nuo "Urmo" link Partizanų gatvės važiuos Pramonės ir V. Krėvės prospektais. Iki tol buvo važiuojama pramonine Garažų gatve.

Susisiekimo pokyčiai Panemunėje

52, 53 ir 54 maršrutų pakeitimai labiausiai palies Panemunės mikrorajoną. 53 maršrutas šiuo metu į Rokus važiuoja ne tiesiausiu keliu, o pietiniu aplinkkeliu pro Onkologijos ligoninę. Įvykdžius pasikeitimus nuo rugpjūčio 27 dienos maršrutiniai taksi į Rokus važiuos tiesesniu keliu – Plytinės ir Vaidoto gatvėmis. Kauniečiai daug greičiau galės pasiekti Rokus bei miesto centrą iš jų.

"Šiais pakeitimais norime pagreitinti keliones ir nuvykti į vietą tiesiausiu keliu", – kalbėjo vežėjų atstovas.

Į Onkologijos ligoninę kitu maršrutu

Po naujų pakeitimų 52 maršruto autobusai, važiuodami į Vaišvydavą, nebeužsuks į Onkologijos ligoninę. Pagal įmonės turimus duomenis, keleivių skaičius į ją per pastaruosius metus yra sumažėjęs kelis kartus. Atlikus pakeitimus pagreitės susisiekimas su Vaišvydava bei iš jos keliaujantiems į miesto centrą.

"Atlikus minėtų dviejų maršrutų pakeitimus Onkologijos ligoninė neliks be susisiekimo – pakeitus 54 maršrutinio taksi trasą nuo Panemunės tilto bus važiuojama per A. Smetonos alėją iki Onkologijos ligoninės. Nors į šią ligoninę vykstančių keleivių kiekis mažėja, negalime jos palikti be visuomeninio transporto", – teigė L. Skardžiukas.

Vietoje Jonavos gatvės važiuos Neries krantine

52 maršruto laukia pokyčiai ne tik Panemunėje, bet ir Vilijampolės mikrorajone. Iki šiol nuo Varnių gatvės maršrutiniai taksi Kauno pilį pasiekdavo važiuodami Jonavos gatve. Po pakeitimų maršrutiniai taksi iki centro važiuos Neries krantine.

"Tikėjomės progreso iš Jonavos gatvės atkarpos, bet skaičiai rodo visai kita. Taip tikimės dar labiau pagerinti susisiekimą tarp Šilainių ir Vilijampolės mikrorajonų bei pastarųjų su centru", – kalbėjo pašnekovas.

Anot įmonės atstovo, pakeitimai daromi matant besikeičiančias tendencijas ir matuojant keleivių srautus.

"Maršrutų trasų atnaujinimas yra natūralus procesas. Šiais itin didelio tempo laikais turime reaguoti į keleivių poreikius ir siūlyti jiems naujus variantus. Keičiame trasas sulaukę gyventojų pageidavimų, matydami atkarpas, kuriose keleiviai nevažiuoja, įvertinę ekonominius rezultatus", – minėjo "Kautros" atstovas.

Naujais maršrutais Kauno mieste maršrutiniai taksi pradės važiuoti nuo rugpjūčio 27 dienos. Detalius naujų ir esamų maršrutų grafikus galite rasti www.kvt.lt bei "Trafi" programėlėje.