Daugiavaikėms šeimoms – viešasis transportas už simbolinį mokestį

Tokiam pasiūlymui šiandien pritarė Kauno miesto taryba. Lengvata galės pasinaudoti beveik 5 tūkst. vaikų nuo septynerių iki pilnametystės ir toliau mokslus tęsiantys jaunuoliai iki 21 metų.

Kauno mieste suskaičiuojama per pusantro tūkstančio šeimų, auginančių tris vaikus. Taip pat yra po vieną šeimyną su devyniomis ir net dešimčia atžalų. Vaikams iki 7 metų amžiaus važiavimas viešuoju transportu yra nemokamas, bet vyresniems mėnesinis bilietas kainuoja apie 6 eurus. Nuo šiol jiems kelionės miesto autobusais ir troleibusais bus praktiškai nemokamos – tereikės sumokėti simbolinį 3 eurų mokestį trejiems metams.

„Iš pažiūros šeši eurai per mėnesį gali pasirodyti nedaug, bet padauginus juos tris ar daugiau kartų jau susidaro ženklesnė suma per mėnesį. Per metus bendra kaina gali viršyti daugiau kaip du šimtus eurų. Esu tikras, kad daugiavaikėms šeimoms tai išties turėtų būti juntama. Be to, turime ir kitą tikslą – skatinti vaikus nuo mažumės naudotis viešuoju transportu. Tai suteikia savarankiškumo“, – teigė vienas šio pasiūlymo iniciatorių Kauno miesto tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas Darius Razmislevičius.

Šiuo metu Kaune gyvena 4865 vaikai ir paaugliai nuo 7 iki 18 metų ir besimokantys jaunuoliai iki 21 metų amžiaus. Būtent jie galės naudotis šia lengvata.

„Iki šiol priėmėme nemažai svarbių sprendimų tam, kad daugiavaikės šeimos jaustų Kauno paramą ir gyventų čia su polėkiu, stengdamiesi kurti ir augti. Šiandien priimtas sprendimas dėl viešojo transporto lengvatų yra svarbi to dalis. Neabejojame, kad tai palengvins visų daugiavaikių šeimų finansinę naštą, o tuo pačiu paskatins vis dažniau kaip susisiekimo priemonę naudoti Kauno autobusus ir troleibusus“, – pabrėžė Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Donatas Večerskis.