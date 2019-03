Atidengta Napoleono žygį per Nemuną žyminti lenta

Kauno istorijos puslapiuose yra ir itin svarbus akcentas – Napoleono I persikėlimas per Nemuną. Nuo šiol šią istorinę vietą žymės speciali lenta, kurioje pažymėtos svarbiausios Prancūzijos kariuomenės stotelės. Be to, į Napoleono kalną bus galima įlipti naujai įrengtais laiptais.