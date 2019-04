Tiesa – tarp realybės ir įvaizdžio

Spektaklis pastatytas pagal pirmą kartą teatro scenai adaptuotą J.Tertelio sukurtą pjesę, laimėjusią pirmą vietą LRT Radijo teatro konkurse, ir specialų LATGA prizą už originalumą.

"Kada ir kodėl jūs paskutinį kartą (pa)pildėte savo gyvenimo aprašymą (CV)? Kaip dažnai tenka jį peržvelgti ir kaip tai, kas jau užrašyta "apie jus" keičia tai, koks(-ia) jūs iš tikrųjų esate šiandien? Ar iš jūsų CV išvis įmanoma suprasti koks(-ia) jūs esate šiandien?" – retoriniais klausimais žiūrovus provokuoja spektaklio kūrėjai.

Spektaklio struktūra ir forma kviečia auditoriją kartu su aktoriais keliauti per vieno labai mums visiems gerai žinomo "piliečio" gyvenimo aprašymą (asmenybė atskleidžiama spektaklyje), kartu įtraukiant į atvirą teatrinę diskusiją – kaip užfiksuoti žmogaus gyvenimą? Ar jį reikia fiksuoti? Sumuoti? Jeigu taip, tai kas čia svarbiausia, ko negalima praleisti? Jeigu ne, tai kodėl mes nuolatos tai darome?

Šis spektaklis, tęsiantis teatro laborartorijos "Atviras ratas" tradiciją, nestokoja jautrumo, humoro ir savitos teatrinės kalbos, kviesdamas žiūrovus į teatrinį dialogą-tyrimą apie tai, koks yra šiandienis mūsų gyvenimo aprašymas.

Nors žinome daugybę skaičių apie save, kyla klausimas, ar tai iš tiesų apie mane, ar tai yra realybė, kurioje gyvename?

Anot J.Tertelio, ši pjesė apie tai, kas apie mus parašyta ir kaip mes gyvename iš tikrųjų, apie tai, ką mes kalbame ir įvardijame, ką jaučiame ir matome. Ji apie tarpą tarp oficialios ir subjektyvios realybės.

"Čia atsiranda statistikos tema – juk iš jos galime sužinoti daugybę dalykų apie save. Skaičiai kalba apie mane, kartu nebūdami su manimi tiesiogiai susiję. Aš gyvenu su savo šeima, girdžiu apie smurtą prieš vaikus ir galvoju, kad ši statistika yra kraupoka. Žinojimas apie tai, kad aplink yra daug smurto, veikia mane patį. Dar sakoma, kad egzistuoja melas, didelis melas ir statistika. Tie skaičiai, atsiradę reikiamose rankose, gali tapti labai puikiu manipuliacijos įrankiu. Nors žinome daugybę skaičių apie save, kyla klausimas, ar tai iš tiesų apie mane, ar tai yra realybė, kurioje gyvename?" – pjesės ir spektaklyje keliamas temas vardija J.Tertelis.

Pjesę "CV, arba Kas aš esu" jis vadina savotiška dokumentacija. "Temos atsiranda iš asmeninės patirties, man kūryba dažnai gimsta iš susikirtimo tarp to, ką aš pats patyriau ir to, ką man sako, pasakoja išorinis pasaulis. Kai atsiranda trintis tarp vidinio ir išorinio pasaulio, gimsta daug klausimų ar abejonių, pažadinančių vaizduotę, – tuomet pradedu galvoti, kaip apie tai parašyti. Žinoma, galima tiesiog paskelbti įrašą feisbuke, tačiau galima ir sukurti spektaklį", – sako J.Tertelis, be režisūros ir dramaturgijos dar žinomas kaip aktorius, autorinių dainų atlikėjas ir edukatorius.

Veidai ir vardai

Režisierius ir dramaturgas J.Tertelis, scenografija – Lauros Luišaitytės, kompozitorius Jokūbas Tulaba. Vaidina Vesta Šumilovaitė, Benita Vasauskaitė, Karolis Kasperavičius, Vaidotas Žitkus, Rokas Petrauskas, Danas Kamarauskas.

Kas? Festivalis "Lietuvos teatrų pavasaris – Kaunas 2019". Spektaklis "CV, arba Kas aš esu?"

Kur? "Girstučio" kultūros centre.

Kada? Balandžio 11 d. 18 val.