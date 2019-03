Stingas pranešė išleisiantis naują albumą „My Songs“

Pranešama, kad jame gerbėjai ras britų muzikos žvaigždės ir grupės „The Police“ geriausių dainų naujai įrašytas versijas. Stingo albumas „My Songs“ bus išleistas gegužės 24 d.

Bilietus į birželio 8 d. „Žalgirio“ arenoje Kaune vyksiantį Sting koncertą galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt.

Populiarusis britų muzikantas žurnalui „Billboard“ sakė, kad mintis naujai įrašyti klasika tapusius kūrinius gimė po to, kai jis atnaujino dainą „Brand New Day“.

„Aš visada stengiuosi, kad mano kūriniai skambėtų kaip įmanoma šiuolaikiškiau. Kartais dainų skambesį įtakoja technologija, kuri buvo naudota jas įrašinėjant, kartas įrašymo technika, arba sintezatoriai bei mušamųjų instrumentų specifinis skambesys. Visa tai nurodo dainų amžių, todėl nusprendžiau perrašyti jas iš naujo, kad skambėtų šiuolaikiškai“, - sakė Stingas.

Stingas teigia, kad naudojo ir senus ir naujus įrašus, todėl dainų aranžuotės atspindi, kaip keitėsi per daugelį metų koncertuose atliekami kūriniai.

„Mano balse atsirado įdomių overtonų, kurių nebuvo kai buvau 25-erių metų. Gali būti, kad jo skambesys nebėra toks grynas, bet manau, kad jis tapo turtingesniu. Kiekviename koncerte dainas atlieku vis kitaip, kaskart išgirstu kažką naujo“, - teigia Stingas.

Tai nebus pirmas kartas, kada Sting iš naujo perrašo savo muziką. 1986 m. jis atnaujino dvi grupės „The Police“ dainas, paimtas iš 1980 m. išleisto albumo „Zenyatta Mondatta“: naujai įrašyti hitai „Don't Stand So Close to Me ‘86“ ir „De Do Do Do, De Da Da Da 86“ pateko į geriausių dainų rinkinį „Every Breath You Take: The Singles“.

Tačiau Stingas nesiruošia tęsti senų dainų perrašymo proceso. „Žinau, kad kitas mano projektas bus visiškai naujas ne tik man, bet ir mano gerbėjams. Kol kas negaliu pasakyti nei koks jis bus, nei kaip jis skambės, bet tikiu, kad mane aplankys mūza. Dažnai atrodo, kad tik ką parašyta daina bus paskutinė, kurią sukūriau. Manau, kad taip galvoti yra teisinga“, - pasakoja Sting.

Stingo albume „My Songs“ skambėsiančios naujai perrašytos dainos: „Brand New Day“, „Desert Rose“, „If You Love Somebody Set Them Free“, „Every Breath You Take“, „Demolition Man“, „Can't Stand Losing You“, „Fields of Gold“, „So Lonely“, „Shape of My Heart“, „Message in a Bottle“, „Fragile“, „Walking on the Moon“, „Englishman in New York“, „If I Ever Lose My Faith in You“, „Roxanne“ (Live), „Synchronicity II“ (Live), „Next To You“ (Live), „Spirits In The Material World“ (Live), „Fragile“ (Live) ir „I Can't Stop Thinking About You“ (Live).