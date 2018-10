Parodoje – netikėtai atrasti kūriniai

I.Knizikevičiutės-Jakubauskienės 80-mečiui paminėti skirta paroda leidžia pažinti niekada neeksponuotus menininkės kūrinius, keliauti skirtingais jos kūrybos laikotarpiais.

Talentas – portretams

Pristatomi I.Knizikevičiutės-Jakubauskienės mokyklos ir studijų laikotarpio piešiniai, eskizai, akvarelės bei grafikos darbai liudija apie dailininkės darbštumą ir išskirtinį talentą. Menininkei bebaigiant Kauno vidurinę dailės mokyklą išryškėjo gabumas tapyti portretus – ji niekada nenustojo tobulėti šioje srityje, daug dėmesio šiam žanrui skirdavo ir vėliau.

Dailininkės eskizuose nugulė artimųjų, studijų draugų ir kasdieniame gyvenime sutiktų žmonių atvaizdai. Siekdama tobulumo menininkė neretai to paties asmens portretą liedavo akvarele keletą kartų, kol pasiekdavo visiškai ją tenkinantį variantą. Įstojusi į Vilniaus dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija), ji susidomėjo peizažų ir aktų tapyba. Šiuo laikotarpiu sukurti Juodkrantės ir Klaipėdos peizažai. Savo grafikos darbuose menininkė taip pat mėgdavo iliustruoti žymių lietuvių rašytojų kūrinius, pavyzdžiui, Antano Vienuolio "Užkeiktuosius vienuolius" ir Juozo Baltušio "Parduotas vasaras".

Svarbu, kad meno gerbėjai pagaliau išvystų menininkės kūrinius ir tinkamai juos įvertintų.

Menininkė pasižymėjo ypač stipria lino raižymo technika – keletą šių darbų galima išvysti ir parodoje. Pradėjusi dirbti dizaino ir reklamos srityse, dailininkė neapleido vaizduojamosios dailės ir toliau kūrė portretus, natiurmortus, grafikos darbus. Tuo metu sukurtuose portretuose išryškėjo naujas braižas, sudėtingesnė technika.

Vėlesniuose I.Knizikevičiutės-Jakubauskienės kūriniuose aptinkamas siekis kelti filosofinius klausimus, išreikšti žmogiškąją kančią. Paskutiniojo laikotarpio darbai persmelkti negeros nuojautos, liudijantys skausmą, liūdesį.

Netikėtos radybos

Postūmiu surengti I.Knizikevičiutės-Jakubauskienės retrospektyvinę parodą dailininkės artimiesiems tapo netikėtas radinys. Praėjus 20 metų po menininkės mirties, buvo atrasta daugiau kaip 300 jos kūrinių, kurių nemaža dalis buvo itin prastos būklės. Atrinkus ir atnaujinus geriausiai išsilaikiusius darbus, jie perduoti saugoti Nacionaliniam M.K.Čiurlionio dailės muziejui. Būtent šie darbai sudaro nemažą ekspozicijos dalį.

Vis dėlto kai kurie dėmesio verti kūriniai per daug nukentėjo, kad juos būtų galima eksponuoti. Nors per savo gyvenimą I.Knizikevičiutė-Jakubauskienė sukūrė daug akvarelės, grafikos darbų ir piešinių, ji nedalyvaudavo parodose, kuklindavosi plačiau atverti savo kūrybos archyvus. Dailininkės artimieji įsitikinę, kad atėjo metas į dienos šviesą ištraukti plačiajai visuomenei nežinomus darbus. Pasak jų, I.Knizikevičiutė-Jakubauskienė be galo mėgo tapyti, nuolat tobulinosi ir kurdavo net užklupus juodžiausioms mintims, tad svarbu, kad meno gerbėjai pagaliau išvystų menininkės kūrinius ir tinkamai juos įvertintų.

Svajonė neišsipildė

Kaunietė I.Knizikevičiutė-Jakubauskienė labiau žinoma kaip taikomosios dailės atstovė. Baigusi studijas dailininkė kurį laiką dirbo dizainere, priimdama Kauno dailės kombinato užsakymus – sukūrė dizainą lietuvių pamėgtų saldainių "Voveraitė" ir "Meška šiaurėje" popierėliams.

Vėliau dirbo Vytauto parko reklamos skyriuje, Kauno miesto reklamos biure. Nuolat tapydama ir semdamasi įkvėpimo iš gyvenimo, menininkė svajojo įkurti privačią dailės studiją vaikams. Tačiau, gyvenant sovietinėje Lietuvoje, tokia idėja buvo panašesnė į fantaziją, kadangi oficialiai turėti tokią studiją nebuvo įmanoma.

Vis dėlto buvo pradėtas rengti projektas – suplanuotas priestatas, kuriame būtų galima organizuoti pamokas. Deja, svajonėms taip ir nebuvo lemta išsipildyti – dailininkės gyvenimą nutraukė sunki liga.