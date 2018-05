Naujos tradicijos gimimas: V. Putvinskio gatvės diena (programa)

Pernai pirmą kartą į istorinę gatvę kauniečius sukvietęs vienos dienos festivalis šiemet rengiamas paskutinį pavasario savaitgalį, gegužės 26 d. Jo programoje veiklos sau ras kiekvienas: iškilaus Lietuvos visuomenės, kultūros veikėjo Vlado Putvinskio vardu pavadintoje gatvėje, jos šlaituose, skveruose ir kiemuose išsiskleis platus kultūrinių, edukacinių ir pramoginių veiklų spektras. Dalis šių metų šventės renginių atrinkta atviro kvietimo metu iš pasiūlymų, pateiktų miesto bendruomenių ir įvairių iniciatyvų.

Šventės programa tematiškai suskirstyta į septynias veiklos zonas: infocentro, aktyvaus laisvalaikio, edukacijos, kūrybinių dirbtuvių, performatyviųjų menų, parodų, koncertų ir atradimų, kurios įsikurs visoje gatvėje ir kvies tyrinėti tiek jos unikalią architektūrą, tiek tarpukario paženklintą istoriją. Pagrindiniai renginių centrai – Kauno menininkų namai (KMN) ir jų prieigos, nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės, V.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejai bei jų kiemai, VDU daugiafunkcis mokslo ir studijų centras, V.Putvinskio gatvės laiptai.

MKČ, šešėliai ir džazas

Šventės dalyvius nuo pat vidudienio kvies aktyvaus laisvalaikio zona Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus išoriniame kiemelyje, kuriame vyks taiči, akrobatinės jogos ir kapueiros užsiėmimai. Vidiniame muziejaus kiemelyje įsikurs Kauno M.Petrausko muzikos mokyklos moksleivių rengiamos muzikinės dirbtuvės, "Tobulėjimo namelio" veiklos ir aitvarų gamybos užsiėmimai.

Be kitų išskirtinių renginių, nuo 16 val. muziejus pakvies stebėti šešėlinę-muzikinę kompoziciją "Čiurlionio pasaka". Joje į M.K.Čiurlionio kūrybą žvelgiama netikėtu kampu – naudodami rankų ir viso kūno šešėlių techniką, teatro aktoriai pasakos jo paveiksluose, muzikiniuose kūriniuose ir drobėse užkoduotas istorijas. Sujungdama šią techniką su M.K.Čiurlionio muzika ir liaudies dainomis, ši kompozicija jo paveikslams suteiks kone šešėlinį būvį, kuris, nors ir nespalvotas, perteikia pasaką spalvomis, nuotaikomis ir emocijomis.

Išoriniame dailės muziejaus kieme nuo 13 val. skambės eklektiška muzikos programa: skambės projekto "The Sound of Momentum", aprėpiančio dvi tarptautines džiazo ir roko muzikos kompanijas, "Unit5" bei "MP Origins", muzika. Džiazo liniją tęs garsiojo būgnininko Arvydo Joffės kvartetas "2+2", siūlysiantis žinomų pasaulio kompozitorių ir pačių atlikėjų kompozicijų programą.

Muzikinę programą užbaigs vilniečių grupės "Parranda Polar" pasirodymas 21 val. Atmosferą ant scenos grupė kurs akordeonu, perkusija, bosine gitara ir balsais, o neseniai išleistu debiutiniu albumu "Mucho Frio" "Parranda Polar" įrodė – grupės kuriama iš Kolumbijos kilusios kumbijos stiliaus muzika gali sėkmingai pasakoti apie karštį, kokio lietuviškas klimatas dar nematė.

Vienos dienos festivalio programa atvers ir šiek tiek mažiau pažįstamas V.Putvinskio gatvės vietas.

Istorija su L.Mažyliu

Savo asmeninį ryšį su V.Putvinskio gatve pristatys profesorius Liudas Mažylis. VDU daugiafunkciame mokslo ir studijų centre (V.Putvinskio g. 23), 311 auditorijoje, nuo 12.30 val. profesorius dalysis savo šeimos įsikūrimo šioje istorinėje gatvėje istorija, autentiškais prisiminimais ir to laikmečio nuotraukomis.

Kiek netikėtu rakursu į šią erdvę kvies pažvelgti profesorius Gintautas Mažeikis. To paties centro 310 auditorijoje nuo 14 val. jis kalbės V.Putvinskio gatvės satanizmo tema, žvelgs tiek į lietuvišką liaudišką velniavą ir jos karnavalinę funkciją, tiek į tarptautinius, istorinius kontekstus, tokius kaip Česlovo Milošo "Ulro žemė" ir Williamo Blake’o Žemės ir pragaro vizijos.

Po V.Putvinskio gatvę pasivaikščioti kvies dr. Mindaugas Balkus, pristatysiantis čia gyvenusius kultūros ir diplomatijos veikėjus.

Vienos dienos festivalio programa atvers ir šiek tiek mažiau pažįstamas V.Putvinskio gatvės vietas. A.Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus (Velnių muziejaus) sodelyje nuo 14 val. įsikurs "Atsiminimų lentos" dirbtuvės ir socialinis-estetinis projektas "Grožis amžiaus neturi", kviesiantys keisti požiūrį į kasdienybę, senatvę ir prisiminimus. 14 val. į ekskursiją "Gražiausios Kauno durys" pakvies Jonas Oškinis (renginio partneris – "Kaunas 2022" platforma "Modernizmas ateičiai").

Eksperimentinis rašymas

Tėvo ir sūnaus Antinių skulptūrų skvere (šalia KMN) 15–17 val. vyks Gestų kalbos pamokos – Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras supažindins su šios aktyvios bendruomenės veikla ir kultūra.

Velnių muziejaus sodelyje nuo 18.30 val. vyks naujausio eksperimentinio rašymo žurnalo "The Happy Hypocrite" numerio "Tolstoyevsky" pristatymas, rengiamas šiuolaikinio meno ir teorijos knygyno "Six Chairs Books", ir jau tradicinio vakarinio piešimo sesija, truksianti iki 20 val.

"Tolstoyevsky" redaktorė Virginija Januškevičiūtė kviečia į naujausio eksperimentinio rašymo žurnalo (ir žurnalo apie eksperimentinį rašymą) "The Happy Hypocrite" pristatymą specialiai šiam renginiui atveriamame memorialinių Antano Žmuidzinavičiaus namų sode. "Tolstojevskis nėra rusų rašytojas; tai savotiškas monstras – chimera, sudurstyta iš dviejų dalių ir nelygi nei kuriai jų, nei šių dalių sumai. Jis gali laidyti pokštus (ir grasinimus), kurie skrieja taip greitai, kad peršoka juokingąsias atkarpas. Čia jo vardu vadinamas žurnalo numeris, kuriame svarstoma, kaip humoras dažnai nėra humoras, arba kaip kartais jis tiesiog nepavyksta, arba kaip pusė mūsų gyvenimų yra pilni daiktų, kurie neveikia. O tai galbūt reiškia, kad jie veikia, ar ne?" – retoriškai klausia V.Januškevičiūtė.

Mėlynas performansas ir vafliai

Šiuolaikinio meno mėgėjams Putvinskio gatvės diena siūlo performansų programą E.Levino skvere nuo 15 val. Šios šventės proga "CREATurE Live Art" festivalio komanda sukvietė gausų menininkų būrį kolaboraciniam performansui #MĖLYNA, pasiūlę imtis eksperimento ir darbuotis su pasirinkta bendra spalva, tyrinėjant aplinkinę erdvę – landšaftą, skulptūras, pasirinktinai bendradarbiaujant arba atliekant individualius veiksmus. Šioje erdvėje vyks ir šokio performansas "Private Session: Wish You Were Somewhere Else", tyrinėsiantis gėdos jausmo pojūtį, ir "The Clam", publiką provokuosiantis vandens tematika.

Mėgautis performatyviu vaflių kepimu ir bendruomeniniu, somatiniu ritualu kvies "Vegan on Acid" duetas, nuo 18 val. įsikursiantis KMN vidiniame kiemelyje. "Vegan on Acid" derins archajinę virtuvės etiką su psichodeline estetika. "Per somatinį patyrimą ieškoma būsimos virtuvės vizijos. Tyrimas paremtas bazinėmis nuostatomis: a) visas maistas yra psichoaktyvus (maisto sudėtis veikia sąmonę ir jos raidą), b) mityba yra ideologiška (maisto pasirinkimai lemia gyvenimo būdą, socialinius ryšius ir tapatybę). Bendroje vakarienėje sureikšminamas maistas ir jo kilmė, taip pat dalyvaujančiųjų tarpusavio elgesys ir nuotaika. Audžiamas tinklas tarp materijos, sąmonės ir bendruomenės.

Kauniečių pamėgtus V.Putvinskio gatvės laiptus dienos metu nusės netikėti blusturgio atradimai, Lietuvos šachmatų mokyklos rengiamos šachmatų pamokos ir simultanas, ir dešimtasis Kauno menininkų namų slemas, vedamas Marijaus Povilo Elijaus Martynenka.

Šių metų Putvinskio gatvės diena kviečia kartu kurti naują miesto tradiciją ir kartu atrasti netikėtas šios gatvės erdves, bendruomenes ir istorijas. Visi vienos dienos festivalio renginiai yra nemokami.

Programa:

Infocentras

KMN terasa (V. Putvinskio g. 56)

12 – 20 val. „Putvinskio gatvės dienos“ infotaškas;

12. – 20 val. KMN Infocentro leidinių skaitykla.

Aktyvus laisvalaikis

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus išorinis kiemelis (V. Putvinskio g. 55)

12 – 13 val. Tai Či (renginio partneris – Vytauto Didžiojo universitetas);

13.30 – 14.30 val. Acro Yoga (renginio partneris – Acro Kaunas);

14.30 – 19 val. Aitvarų leidimas;

15 – 16.30 val. Capoeira (renginio partneris – Kaunas Capoeira).

Edukacija

V. Putvinskio g. 32

12 – 13 val. Ekskursija „Putvinskio gatvė – tarpukario Kauno architektūros ir gyvenimo veidrodis“ (veda Žilvinas Rinkšelis, renginio partneris – „Kaunas 2022“ platforma „Modernizmas ateičiai“);

14 – 16 val. Ekskursija „Gražiausios Kauno durys“ (veda Jonas Oškinis, renginio partneris – „Kaunas 2022“ platforma „Modernizmas ateičiai“).

Kauno menininkų namų vidinis kiemelis (V. Putvinskio g. 56)

12 – 18 val. Kino archyvas: Lietuvos tarpukario archyvinio kino selekcija, 311 auditorija, VDU daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras (V. Putvinskio g. 23);

12.30 – 13.30 val. Prof. Liudo Mažylio šeimos istorijos (dalyvauja prof. L. Mažylis, renginio partneris – Vytauto Didžiojo universitetas).

V. Putvinskio g. laiptai („Juozaičio“, „Saulės“, „Šilelio“, „Pompėjos” laiptai)

13 – 18 val. Šachmatų mokymai, didelė šachmatų lenta (renginio partneris - Lietuvos šachmatų mokykla).

310 auditorija, VDU daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras (V. Putvinskio g. 23)

14 – 15.30 val. Prof. Gintauto Mažeikio pašnekesys tema „V. Putvinskio gatvės satanizmas“ (renginio partneris – Vytauto Didžiojo universitetas).

Tėvo ir sūnaus Antinių skulptūrų skveras (šalia KMN)

15 – 17 val. Gestų kalbos pamokos (renginio partneris - Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras).

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus (Velnių muziejus, V. Putvinskio g. 64)

15.30 - 16.30 val. Ekskursijos po A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų (Velnių muziejų).

V. Putvinskio gatvė

17 – 18 val. V. Putvinskio gatvės ekskursija su dr. Mindaugu Balkumi (renginio partneris – Vytauto Didžiojo universitetas).

Kūrybinės dirbtuvės

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vidinis kiemelis (V. Putvinskio g. 55)

12 – 13 val. Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos moksleivių vedamos instrumentų dirbtuvės'

14 – 17 val. Aitvarų gamyba (renginio partneris - Lietuvos aitvarų judėjimas);

15 – 17 val. „Tobulėjimo namelis“.

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus (Velnių muziejaus) sodelis (V. Putvinskio g. 64)

14 – 17 val. Dirbtuvės „Atsiminimų lenta“;

14 – 17 val. Dirbtuvės „Grožis amžiaus neturi“;

17 – 20 val. Vakarinis piešimas.

Parodos

E. Ožeškienės g. 34

12 – 19 val. Vienos dienos paroda „Erdvės gana“.

VDU daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras (V. Putvinskio g. 23)

12 – 19 val. Pašto ženklų paroda „Japonijos prefektūros“ (renginio partneris – Vytauto Didžiojo universitetas).

Atradimų zona V. Putvinskio g. laiptai („Juozaičio“, „Saulės“, „Šilelio“, „Pompėjos” laiptai)

12 – 17 val. Blusturgis (renginio partneris – „Ridikas“).

Koncertai

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus išorinis kiemelis (V. Putvinskio g. 55)

13 – 15 val. „The Sound of Momentum”: „Unit5” ir „MP Origins”;

18 – 19 val. Arvydo Joffės džiazo kvartetas „2+2“;

20 – 21 val. „Parranda Polar”.

Performatyvieji menai

V. Putvinskio g. laiptai („Juozaičio“, „Saulės“, „Šilelio“, „Pompėjos” laiptai)

15 – 18 val. Slemas.

E. Levino skveras (šalia Žaliakalnio funikulieriaus)

15.30 – 16.30 val. Performansas „The Clam“;

17 – 18.30 val. #MĖLYNA: kolaboracinis performansas viešojoje erdvėje (kuruoja: Daina Pupkevičiūtė, dalyvauja: Ąžuolas Aukštuolis, Greta Bernotaitė, Inga Galinytė, Inga Sanakojevaitė, Ingrida Ce, Justė Buslavičiūtė, Vaida Tamoševičiūtė);

19 – 20 val. Šokio performansas „Private session: wish you were somewhere else“.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (V. Putvinskio g. 55)

16 – 17 val. Šešėlių teatras: šešėlinė-muzikinė kompozicija „Čiurlionio Pasaka“ (renginio partneris – Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus).

KMN vidinis kiemelis (V. Putvinskio g. 56)

18 – 20 val. – „Vegan on Acid“: bendruomeninis somatinis performansas, vaflių kepimo ritualas.

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus (Velnių muziejaus) sodelis (V. Putvinskio g. 64)

18.30 – 19.30 val. – „Tolstoyevsky“: eksperimentinio rašymo žurnalo „The Happy Hypocrite“ naujausio numerio pristatymas (renginio partneris –šiuolaikinio meno ir teorijos knygynas „Six Chairs Books“).