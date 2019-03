Menininkų duetas skatins nebijoti drobės ir teptuko

Į kalnus užkopiama dviese

"Piu Arte" dueto istorija prasidėjo prieš trejetą metų, kaip sako patys tapytojai, prie taurės putojančio gėrimo. "Tuo metu darbavausi viename Kauno naktinių klubų, ten ir susipažinome. Tąkart tiesiog paplepėjome, netrukus išvykau į užsienį, tiek Europoje, tiek Jungtiniuose Arabų Emyratuose organizavau drifto renginius", – kiek vingiuotą kelią į meną pasakoja Karolis.

Jis prie mėgstamos veiklos sugrįžta po dešimties metų pertraukos. "Mokykloje muzika ir dailė buvo tos pamokos, iš kurių visi bėgdavo, o aš nė vienos nesu praleidęs be pateisinamos priežasties, – prisimena ir dalijasi: – Tapyba man – užuovėja, poilsio oazė, galimybė nurimti. Tiesiog užsidedu ausinuką, atsisėdu, imu piešti, ir visas pasaulis aplink tarsi pradingsta. Todėl draugai, prisimindami šią mano aistrą, vis ragindavo prie jos grįžti. Praėjusių metų pabaigoje nusprendžiau pagaliau jų paklausyti."

Likimas mėgsta pokštus, tad, prabėgus trejiems metams, nuo lemtingos pažinties, Karolis su Gintare susitiko lygiai toje pačioje vietoje. "Turėsi konkurentą! – juokais tada pasakė bičiulei, kurią besidomintieji lietuvių tapyba jau puikiai pažįsta. – Užsimezgė pokalbis. Kažkaip nejučia nusprendėme, kad smagu būtų kokį nors su tapyba susijusį projektą kurti drauge. Taip ir gimė "Piu Arte".

Įdomu tai, kad tandemo narių darbai – gan skirtingi. Gintarės paveiksluose dominuoja portretai, Karolio darbai – abstraktesnių formų. Tačiau Gintarė iškart griauna stereotipą, kad menininkai – būtinai individualistai, nė už ką negalintys dirbti komandoje: "Manau, individualistais galime šiek tiek ir išlikti, bet geriausių rezultatų dažniausiai pasiekiame ne po vieną."

Nuo idėjos iki realybės

Praėjus vos dviem mėnesiams nuo sprendimo dirbti drauge, kovo pradžioje, menininkai būrį svečių pakvietė pirmosios pažinties. Restorane "Cosa Nostra", skambant gyvai atliekamai Aistės Tomkevičiūtės ir didžėjo Aivaro Vėželio muzikai, o renginio eigą naviguojant vedėjui Dainiui Palivonui, buvo galima ne tik pasigėrėti Karolio ir Gintarės darbais, bet ir patiems į rankas paimti teptuką. "Buvome maloniai nustebinti, kad jau pirmojo užsiėmimo metu atsirado tiek daug puikiai tapyti gebančių žmonių", – džiaugiasi Gintarė.

Žavios tapytojos kūriniuose nesunku įžvelgti ryškų emocinį užtaisą. "Ir renginyje akcentavau, kad visi kasdien patiriame įvairių situacijų, ištisą pojūčių spektrą. Užuot užsisklendus savyje, verčiau parodyti save pačius tikriausius. Mano kūryba iš esmės ir kalba apie tai, kad žmogaus nuoširdumas – didžiausia šiluma, vertybė ir turtas, nes išlikti savimi šiandien yra labai sunku. Mūsų su Karoliu idėja – pradėti vesti užsiėmimus, kurie padėtų žmonėms ne tik pabėgti nuo rutinos, bet ir palikti kaukes už restorano durų ir parodyti save patį natūraliausią ir tikriausią", – gražų veiklos tikslą įvardija moteris. O juk ne paslaptis, kad savuosius jausmus neretai paprasčiau perteikti ne žodžiais, bet kūryba.

Neįprastos tapybos pamokos

Tai, ką savo svečiams ruošia "Piu Arte" duetas, nepanašu į įprastus tapybos kursus. Visų pirma, orientuojamasi į suaugusius, net brandesnio amžiaus žmones. Dueto siekis – paįvairinti suvokimą, koks galėtų būti laisvalaikis su draugais, kolegomis ar švenčiant svarbią progą. Juk įprasta tokius vakarus leisti jaukiai įsitaisius kavinėje, gurkšnojant mėgstamus gėrimus ir skanaujant gardų maistą. Tad kodėl prie viso to nepridėjus ir dar vienos atpalaiduojančios veiklos?

G.Tilūnaitė įsitikinusi, kad menas turi ne prastesnį terapinį poveikį negu sportas ar meditacija: "Paėmus į rankas teptuką, visiškai susikoncentruojama į drobę, į tai, ką galbūt norisi tuo momentu išlieti. Kartais tam nė nebūtina įtemptai mąstyti." Be to, menininkė įsitikinusi, kad, išliejus jausmus ant drobės, tikrai pasidaro lengviau. "Tai gali tapti puikiu poilsiu po visos dienos darbų. O kas smagiausia, kad galbūt mes netgi atrasime ir talentų", – apie būsimą veiklą kalba Gintarė. Jai pritaria ir Karolis: "Piu Arte" užsiėmimais bandysime balansuoti tarp terapinės meno naudos ir galimybės išmokti tapyti, tačiau be akademinių prieskonių – nekalant į svečių galvas griežtų taisyklių."

Tarsi bendraminčių klubas

Pasiūlymas išbandyti save vienoje ar kitoje meno srityje dažnam sukelia nerimą: "O kas, jeigu nepasiseks?" Tačiau "Piu Arte" šitokiam mąstymui principingai nepritaria. Duetas įsitikinęs, kad baimė – didžiausias gyvenimo stabdis, kurio savo labui vertėtų kiek įmanoma vengti.

"Visų pirma, tai tikrai nebus užsiėmimai, į kuriuos ateiti reikėtų jau mokant tapyti. Niekas juk negimė kažką iškart mokėdamas", – drąsina Gintarė. "Žmonės neturėtų bijoti savęs, nes tokio dalyko, kaip blogas tapybos darbas, paprasčiausiai nėra. Neturėtų būti standartų ir taisyklių menui, ar juo labiau – ribų. Tai skonio reikalas. Galbūt tai, ką patys savikritiškai nuvertiname, kitam pasirodys įspūdingu kūriniu", – antrina Karolis.

Žinoma, jie su Gintare pademonstruos skirtingas tapybos technikas, suteiks teorinių žinių. "Jaukioje, menui neabejingoje restorano aplinkoje sekmadienio popietėmis ir trečiadienio vakarais apie tris valandas skirsime šioms pamokoms", – pasakoja Karolis. "Užsiėmimų metu tvyros absoliuti ramybė, turėsime privatumą nuo pašalinių akių. Bendrauti padės muzikos fonas ir įdomios temos. Tikimės, kad tai svečiams padovanos ne tik turiningai praleistą laiką, bet ir naujas pažintis, gal net draugus. Viliamės, kad šie užsiėmimai suburs tarsi nedidelį klubą, kuriame žmonės jaustųsi kaip šeima. Juk bendrumo jausmas – pats geriausias", – mintimis dalijasi Gintarė.

Užsiėmimai vyks kiekvieną trečiadienį 19 val. ir sekmadienį 15 val. restorane "Cosa Nostra" (Palangos g. 9, Kaunas).