Laukiant „Kino pavasario“: Kaune įvyko pirmasis, maištingas festivalio seansas

Pirmajame, išankstiniame seanse buvo galima išvysti lietuviškų šaknų turinčios garsios švedų hiphopo dainininkės, aktyvios kovotojos už žmogaus teises Silvanos istoriją, kuri taip ir vadinasi „Silvana“.

„Tai filmas, kuris neabejotinai taps šių metų hitu. Šios atlikėjos dar negirdėjusiems žiūrovams ji bus didelis įkvepiantis atradimas“, – renginio metu kalbėjo Kaune viešėjęs festivalio vykdantysis direktorius Algirdas Ramaška.

Šiemet vizualiniame identitete „Įkvėpimus“ skelbiantis „Kino pavasaris“, Kaune, kaip ir kituose miestuose, vyksiantis kovo 15–29 d., žada ir daugiau tarptautiniuose festivaliuose pripažintų bei jų žiūrovų simpatijų sulaukusių filmų bei nepamirštamų susitikimų su jų kūrėjais.

Nevalia praleisti

Drauge su A. Ramaška kauniečiams festivalio filmų programą pristačiusi jos sudarytoja Aistė Račaitytė patarė nepraleisti „Oskarui“ nominuoto animacinio pasakojimo apie žymųjį dailininką Vincentą van Goghą „Jūsų Vincentas“ („Loving Vincent“, rež. Dorota Kobiela, Hugh Welchman). „125 dailininkams prireikė net 7 metų, kad nutapytų 65 tūkst. filmo kadrų ir atgaivintų Van Gogho paveikslus“, – sakė ji.

Kaune bus rodomas šiemet net į keturis „Oskarams“ pretendavęs ir vienu jų – už geriausią adaptuotą scenarijų – įvertintas, kritikų visame pasaulyje išgirtas jautrus filmas „Vadink mane savo vardu“ („Call Me by Your Name“, rež. Luca Guadagnino), naujausia „Tobulų melagių“ režisieriaus Paolo Genovese drama „Šventa vieta“, į kino ištakas atsigręžianti, Kanų direktoriaus Thierry Frémaux juosta apie brolius Lumière’us „Lumière!“, Michelio Hazanavičiaus biografinis filmas „Manasis Godard'as“, kuriame garsųjį režisierių Jeaną Lucą Godard‘ą suvaidino Louis‘as Garrel‘is, Kanų festivalio Didžiuoju žiuri prizu apdovanotas, šių metų „Cezarių“ apdovanojmuose triumfavęs, energingas „120 dūžių per minutę“ („Beats per Minute“, rež. Robin Campillo).

Žymius aktorius bus galima išvysti ir emocingame filme „Lenktynininkė ir gangsteris“ („Racer and the Jailbird“, rež. Michaël R. Roskam). Pagrindinius vaidmenis sukūrė ir aistringą porą įkūnijo aktoriai Matthias Schoenaerts („Didesni purslai“) ir Adèle Exarchopoulos („Adelės gyvenimas“). Kita žinomų aktorių pora – Emma Stone ir Steve'as Carellis – susikaus teniso aikštelėje „Lyčių kova“ („Battle of the Sexes“, rež. Valerie Faris, Jonathan Dayton).

Žinoma, „Kino pavasario“ pristatyme nuskambėjo ir festivalį atidarysianti juosta „Sūnaus globa“, kuri vadinama vienu stipriausiu ir svarbiausiu praėjusių metų debiutu. Venecijos kino festivalyje už geriausią režisūrą ir debiutą apdovanoto prancūzo Xavier Legrand'o filmas įtraukia žiūrovą ir išlaiko jo rimtį iki paskutinių kadrų bei primena apie visuomeniškas, gyvybes gelbstinčias pareigas.

Festivalį uždarys premjerinis Mindaugo Survilos juostos „Sengirė“ seansas, kuriame išvysite įspūdingai užfiksuotą lietuvišką mišką ir jo gyventojus. Šis filmas buvo labai gerai įvertintas didžiausiame dokumentinių filmų festivalyje Amsterdame, žiūrovams padovanojo daugybę įvairiausių emocijų.

Susitikimai su filmų kūrėjais

„Maria Callas: savais žodžiais“ („Maria Callas: In Her Own Words“) – Tomo Volfo pasakojimas apie visų laikų vieną garsiausių operos primadonų Maria Callas. Kovo 16 d. režisierius su Kauno žiūrovais pasidalins, kaip sekėsi kurti šios nepaprastos asmenybės gyvenimo istoriją pasakojantį filmą.

„Kino pavasaryje“ įvyks ir šimtmečiui skirto filmo premjera „100 metų kartu“. Kovo 17 d. režisierė Edita Kabaraitė pristatyti savo filmo atvyks ir Kauną. Tai nuotaikingas pasakojimas apie Lietuvoje gyvenančius unikalius šimtamečius senoliu.

Kovo 19 d. Kaune savo filmą pristatys ir į žiūrovų klausimus atsakys filmo „Floridos projektas“ („Florida Project“), svečias iš Amerikos – Seanas Bakeris. Drauge su juo lankysis lietuvė, už Atlanto kaip „Instagramo“ žvaigždė išgarsėjusi Bria Vinaitė. „Floridos projekte“ ji sukūrė pagrindinį vaidmenį. Šis filmas taip pat nuskambėjo tarp „Oskarų“ nominantų.

Michaelis Önderis – svečias iš Turkijos – kovo 26 d. susitiks su filmo „Taksimo pokeris“ („Taksim Hold'em“) žiūrovais Kaune. Šmaikščia forma režisierius kalba apie jo šaliai labai svarbius politinius neramumus, taip primindamas mums pilietinis pareigas.

Kovo 16 d. kauniečių lauks lietuviškų muzikinių klipų konkurso seansas, o 24 d. – trumpametražių naktis.