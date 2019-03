Kaune bus filmuojamas BBC atkuriamosios dokumentikos filmas „Nacių iškilimas“

Šį mėnesį Lietuvoje Didžiosios Britanijos prodiuserinė kompanija „72Films“ ir Lietuvos kino gamybos įmonė „Virtus Mediae“, BBC televizijos užsakymu, filmuos atkuriamosios dokumentikos filmą „The Rise Of The Nazis“ (liet. „Nacių iškilimas“).

Kovo 20 d. viena iš filmo scenų bus filmuojama prie namo Kęstučio g. 27. Filmavimo metu, trumpam, stovintys žmonės (aktoriai) rankose laikys to meto plakatus, kuriuose bus pavaizduota nacistinės Vokietijos simbolių atributika. Kino kūrėjai įspėja bei prašo kauniečių supratimo.

„The Rise of the Nazis“ – tai dokumentinis trijų dalių TV serialas, priminsiantis istorijos etapą, kai 1930-1933 m. Vokietijoje valdžią perėmė naciai. Šiame dokumentiniame filme bus pateikiamos istorikų įžvalgos, aiškinančios kaip pagrindiniai nacių rėžimo veikėjai formavo Vokietijos ateitį, taip pat atspindimos žinomiausių to meto asmenybių psichologinės perspektyvos, analizuojami skirtingi jų lūkesčiai, trūkumai ir ambicijos.

Serialas primins, kaip aukščiausi tuometinės Vokietijos vadovai, Kurt von Schleicher ir Franz von Papen, nepakankamai įvertinę politikos naujoką A. Hitlerį, bei tikėjęsi juo pasinaudoti, patys tapo rėžimo aukomis. Vieną iš jų nužudęs, kitą pavertęs savo marionete, Hitleris tapo Vokietijos Fiureriu.

Istorija nebūtinai turi kartotis. Nepaisant Volstryto griūties ir to meto ekonominės krizės fono, buvo dar daugiau papildomų veiksnių ir praleistų įspėjamųjų signalų, kurie, galbūt, galėjo užkirsti kelią nacių iškilimui. Todėl šio serialo autorių tikslas yra aptarti būtent tuos nepastebėtus signalus ir atkreipti dėmesį į paraleles dabartiniame politiniame fone, kad istorija daugiau nepasikartotų.

Šio filmo režisierius Julian Jones specializuojasi filmuojant atkuriamosios dokumentikos filmus. Jo režisuoti darbai „How William Shanter Changed The Wortld“ (2006), „The Great Sperm Race“ (2009), „Inside The Mind of Leonardo“ (2013), „How We Got To Now: With Steven Johanson“ (2014), „Hinterland“ (2016), „Elizabeth I’s Secret Agents“ (2017) yra tapę įvairių prestižinių kino apdovanojimų nominantais ar laimėtojais.