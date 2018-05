Kas šiemet lauks susirinkusių „Putvinskio gatvės dienoje“?

Tradiciniu pamažu tampančio vienos dienos festivalio programoje šiemet veiklos sau ras kiekvienas: šeštadienį V. Putvinskio gatvėje, jos šlaituose, skveruose ir kiemuose išsiskleis platus kultūrinių, edukacinių ir pramoginių veiklų spektras.

Bendruomeniškumo skatinimas

„Putvinskio gatvės dienos“ ašis – tai bendruomeniškų, kaimyniškų ryšių skatinimas, pokalbiui sukviečiant įvairias miesto bendruomenes. Dalis šių metų šventės renginių programos buvo atrinkta atviro kvietimo metu iš pasiūlymų, pateiktų miesto bendruomenių bei įvairių iniciatyvų. Šventės programa tematiškai suskirstyta į septynias veiklos zonas: infocentro, aktyvaus laisvalaikio, edukacijos, kūrybinių dirbtuvių, performatyviųjų menų, parodų, koncertų ir atradimų, kurios įsikurs visoje gatvėje ir kvies tyrinėti tiek jos unikalią architektūrą, tiek tarpukario paženklintą istoriją.

Šventės dalyvius nuo pat vidudienio kvies aktyvaus laisvalaikio zona Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus išoriniame kiemelyje, kuriame vyks tai či, akro jogos ir capoeiros užsiėmimai. Vidiniame muziejaus kiemelyje įsikurs Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos moksleivių vedamos muzikinės dirbtuvės, „Tobulėjimo namelio“ veiklos bei aitvarų gamybos užsiėmimai.

Džiazo, roko ir kumbijos muzika

Taip pat išoriniame dailės muziejaus kieme nuo 13 val. skambės eklektiška muzikos programa: iki 15 val. gros projektas „The Sound of Momentum“, aprėpiantis dvi tarptautines džiazo ir roko muzikos kompanijas, „Unit5“ bei „MP Origins“. Džiazo liniją muzikinėje programoje tęs garsiojo būgnininko

Arvydo Joffės kvartetas „2+2”, siūlysiantis žinomų pasaulio kompozitorių bei pačių atlikėjų kompozicijų programą. Muzikinę programą užbaigs vilniečių grupės „Parranda Polar“ pasirodymas 21 val. Atmosferą ant scenos grupė kurs akordeonu, perkusija, bosine gitara ir balsais, o neseniai išleistu debiutiniu albumu „Mucho Frio“ „Parranda Polar“ įrodė – grupės kuriama iš Kolumbijos kilusios kumbijos stiliaus muzika gali sėkmingai pasakoti apie karštį, kokio lietuviškas klimatas dar nematė.

Atgis gatvės istorija

Savo asmeninį ryšį su V. Putvinskio gatve pristatys profesorius Liudas Mažylis, 12.30 val. besidalinsiantis savo šeimos įsikūrimo šioje istorinėje gatvėje istorija, autentiškais prisiminimais ir to laikmečio nuotraukomis. Kiek netikėtu rakursu į šią erdvę kvies pažvelgti profesorius Gintautas Mažeikis, kurio pašnekesys V. Putvinskio gatvės satanizmo tema, vyksiantis 14 val., žvelgs tiek į lietuvišką liaudišką velniavą ir jos karnavalinę funkciją, tiek į tarptautinius, istorinius kontekstus, tokius kaip Czesław'o Miłosz'o „Ulro žemė“ ir William’o Blake’o Žemės ir pragaro vizijos. Taip pat po Putvinskio gatvę pasivaikščioti kvies dr. Mindaugaus Balkaus ekskursijos, pristatysiančios čia gyvenusius kultūros ir diplomatijos veikėjus.

Vienos dienos festivalio programa taip pat kvies toliau tyrinėti V. Putvinskio gatvės istoriją ir šiek tiek mažiau pažįstamas jos vietas. A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus (Velnių muziejaus) sodelyje nuo 14 val. įsikurs „Atsiminimų lentos“ dirbtuvės bei socialinis-estetinis projektas „Grožis amžiaus neturi“, kviesiantys keisti požiūrį į kasdienybę, senatvę ir prisiminimus. Vakare, 18.30 val., taip pat vyks naujausio eksperimentinio rašymo žurnalo „The Happy Hypocrite“ numerio „Tolstoyevsky“ pristatymas, rengiamas šiuolaikinio meno bei teorijos knygyno „Six chairs books“, ir jau tradiciniu tapusio vakarinio piešimo sesija, truksianti iki 20 val.

Ritualai ir mėlynos spalvos eksperimentai

Šiuolaikinio meno mėgėjams „Putvinskio gatvės diena“ siūlo performansų programą E. Levino skvere nuo 15 val. Šios šventės proga „CREATurE Live Art“ festivalio komanda sukvietė gausų menininkų būrį kolaboraciniam performansui #MĖLYNA, pasiūlę imtis eksperimento ir darbuotis su pasirinkta

bendra spalva, tyrinėjant aplinkinę erdvę – landšaftą, skulptūras, pasirinktinai bendradarbiaujant arba atliekant individualius veiksmus. Taip pat šioje erdvėje vyks šokio performansas „Private session: wish you were somewhere else“, tyrinėsiantis gėdos jausmo pojūtį, bei „The Clam“, publiką provokuosiantis vandens tematika. Mėgautis performatyviu vaflių kepimu ir bendruomeniniu, somatiniu ritualu kvies „Vegan on Acid“ duetas, nuo 18 val. įsikursiantis Kauno menininkų namų vidiniame kiemelyje.

Kauniečių pamėgtus V. Putvinskio gatvės (vadinamuosius „Pompėjos“, „Saulės“, „Juozaičio“, „Šilelio“) laiptus dienos metu nusės netikėti blusturgio atradimai, Lietuvos šachmatų mokyklos rengiamos šachmatų pamokos bei simultanas, ir dešimtasis Kauno menininkų namų „slemas“, vedamas Marijaus Povilo Elijaus Martynenko.

Šių metų „Putvinskio gatvės diena” kviečia kartu kurti naują miesto tradiciją ir kartu atrasti netikėtas šios gatvės erdves, bendruomenes ir istorijas. Visi vienos dienos festivalio renginiai yra nemokami. Išsamesnę programą galima rasti Kauno menininkų namų interneto svetainėje.