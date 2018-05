Jubiliejaus proga – paroda po atviru dangumi (kviečia dalyvauti konkurse)

2018 metai – jubiliejiniai metai ne tik Lietuvos valstybei, bet ir Kaune įsikūrusiam Lietuvos zoologijos sodui, kuris šiais metais švenčia 80-ąjį jubiliejų. Garsaus gamtininko, profesoriaus Tado Ivanausko pastangomis, 1938 m. liepos 1 d. buvo atidarytas pirmasis šalyje zoologijos sodas. Didžiausią egzotinių gyvūnų kolekciją Lietuvoje turintį zoologijos sodą per metus aplanko daugiau nei 150 tūkst. lankytojų iš visos šalies ir užsienio. Švenčiant šį gražų jubiliejų, Lietuvos zoologijos sodas Kauno miesto gyventojams ir jo svečiams dovanoja nuotraukų parodą po atviru dangumi Nemuno saloje.

„Jubiliejinėje nuotraukų parodoje eksponuojami įsimintini zoologijos sodo istorijos momentai, gyvūnai, jų santykis su žmogumi bei darbuotojų kasdienybė. 80 metų gyvuojantis Lietuvos zoologijos sodas yra turtingas savo istorija, tad norime ją nuotraukų pavidalu pasidalinti su žmonėmis. Tokio tipo paroda pirmą kartą organizuojama už zoologijos sodo ribų, tikimės miestiečiams patiks“ , – teigė Lietuvos zoologijos sodo direktorius Aurimas Didžiokas.

Zoologijos sodas nepertraukiamai vykdė veiklą nuo įkūrimo ir nebuvo uždarytas netgi per 5 metus trukusį Antrąjį pasaulinį karą. Tiesa, gyvūnams trūko pašaro, todėl dalį jų teko parduoti, o kai kurių (pvz., vilkų) jauniklius likviduoti. Po karo, nuo 1950 m., zoologijos sodo veikla intensyvėjo, buvo statomi nauji voljerai, atvežti nauji gyvūnai, susilaukta jauniklių. Respublikiniame zoologijos sode (toks buvo oficialus sodo pavadinimas 1959-1991 m.) 1962 m. gimęs snieginis leopardas ir 1973 m. gimusi charza buvo pirmieji atvejai tuometinėje Sovietų Sąjungoje. Sodui ypač sekėsi veisti šiuos gyvūnus, dėl to Respublikinis zoologijos sodas buvo žinomas visoje Sovietų Sąjungoje. Didžiąją šlovę Respublikiniam zoologijos sodui pelnė zoologijos sode išauginti tigriukai. Jie – vieni stambiausių, įspūdingiausių ir brangiausių kačių šeimos atstovų. Vien tigrė Rica nuo 1969 iki 1975 metų atsivedė ir išmaitino per dvidešimt jauniklių! Kaune išaugę amūro tigrai ir jų palikuonys pasklido po visos Europos zoologijos sodus. Tai tik keletas zoologijos sodo istorijos akcentų, įamžintų parodos nuotraukose, kuriuos galės pamati parodos lankytojai.

Paroda Nemuno saloje veiks gegužės 29 d. – liepos 9 d., o po to bus perkelta į Lietuvos zoologijos sodo teritoriją.

Lietuvos zoologijos sodas kviečia parodos lankytojus fotografuotis prie parodos stendų ir nuotraukas siųsti bendruoju paštu (info@zoosodas.lt). Atsiųstos nuotraukos bus skelbiamos feisbuko paskyroje. Dviem žmonėms, siuntusiems nuotraukas, burtų keliu atiteks kvietimai į liepos 1 d. vyksiančią didžiulę Lietuvos zoologijos sodo gimtadienio šventę. Parodos nuotraukų konkursas vyksta iki birželio 15 d.