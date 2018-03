Išskirtinis koncertas: svečiuose – Kijevo operetės teatro artistai

Auksinė klasika

Žiūrovai taip pat prisimins legendomis tapusių KVMT spektaklių fragmentus, išgirs šioje scenoje žvaigždėmis tapusius solistus Gitaną Pečkytę, Ramintą Vaicekauskaitę, Kristiną Siurbytę, Tomą Ladigą, Andrių Apšegą, keliose Lietuvos scenose karaliaujančius Kęstutį Alčauskį, Tadą Girininką, Mindaugą Zimkų, taip pat staigiai ir ryškiai sužibusias jaunąsias dainininkes Mariją Arutiunovą ir Ingridą Kažemėkaitę.

Gala koncerte Lietuva–Ukraina skambės auksine klasika teatro repertuare tapusių operų, operečių, miuziklų arijos, duetai, ansambliai, choreografinės kompozicijos, dalyvaus teatro choro ir baleto artistai.

Mintimis apie koncertą, artistų mainus, giminingų teatrų draugystę dalijasi KVMT vadovas Benjaminas Želvys.

Giminingi teatrai

"Teatrų bičiulystė prasidėjo daugiau nei prieš vienuolika metų, kai, sekdami tradicija, organizatoriai į tarptautinį operetės festivalį "Operetė Kauno pilyje" pakvietė svečius iš Ukrainos. Puikiai pasirodžiusius ukrainiečius pakvietėme dalyvauti ir teatro spektaklyje "Sevilijos kirpėjas". Tuomet atvykę nusipelnę Ukrainos artistai – solistas Sergejus Avdejevas ir dirigentė Oksana Madaraš – pakerėjo publiką savo meistryste. Ilgai netilo aplodismentai, skirti ne tik solistui, bet ir virtuoziškai batutą valdančiai dirigentei. Džiaugiamės šia daugiau nei dešimtmetį besitęsiančia teatrų draugyste, kuri yra dar vienas glaudžių Lietuvos ir Ukrainos ryšių, išsiplėtojusių per pastaruosius Lietuvos nepriklausomybės metus, pavyzdys", – sakė teatro vadovas.

Lygindamas abu teatrus, B.Želvys ypatingų skirtumų neįžvelgė, tik akcentavo stipresnę svečių materialinę bazę, didesnį administracijos aparatą.

"Ukrainiečių teatro repertuare vyrauja operetės ir miuziklai, o operų jie stato vos vieną kitą, – skirtumus vardijo B.Želvys ir pabrėžė, kad Ukrainos teatro trupė labai stipri. – Ten visi atlikėjai – aukščiausio lygio profesionalai. Puikūs orkestro muzikantai, choro artistai. Nemažai trupės solistų žinomi ne tik savo šalyje, bet ir pelnę tarptautinį pripažinimą. Teatras taip pat turi baleto trupę, garsėjančią choreografinės kūrybos sudėtingumu, šokio meistriškumu, judesio tikslumu ir kurią nuolat papildo absolventai net iš kelių Ukrainoje veikiančių baleto mokyklų – to pavydime baltu pavydu ir apgailestaujame, kad Kauno J.Naujalio muzikos mokykloje neliko baleto skyriaus."

Pažįstami atlikėjai

Paprašytas plačiau pristatyti gala koncerte dalyvausiančius svečius, B.Želvys negailėjo pagyrų kolegoms ir intrigavo, kad muzikinę programą diriguos ypatinga viešnia.

"Moteris, kurios batutos judesiui paklūsta simfoninis orkestras, – nedažnas reiškinys net šiandieniame liberaliame muzikos pasaulyje, nes ir mes nedažnai pasidžiaugiame lietuvaitės Mirgos Gražinytės mostu", – kalbėjo pašnekovas.

Ukrainos nusipelniusi artistė, daugybės tarptautinių konkursų laureatė O.Madaraš Kaune gana dažna viešnia – keletą metų iš eilės svečiuojasi festivalyje "Operetė Kauno pilyje", dirigavo ir kelias koncertines programas teatre. Ši jauna muzikė priklauso naujajai kartai Ukrainos batutos meistrų, kuriems būdingi ne tik aukšti profesionalumo standartai, bet ir individualumo paieškos bei savita dirigavimo maniera.

Mūsų klausytojams pažįstamas ir nusipelnęs Ukrainos artistas Igoris Levenecas. Puiki išvaizda, geras balsas, aktorinis meistriškumas leido solistui greitai pelnyti publikos meilę. Profesionalumas ir talentas buvo puikiai įvertinti įvairiuose šalies dainininkų konkursuose, muzikiniuose festivaliuose. Iš operetės festivalių žiūrovai prisimins ir baleto artistus Janiną Sazonovą, Michailą Bocoką. Abu atlikėjai dalyvauja visuose Ukrainos teatro repertuaro spektakliuose ir koncertiniuose projektuose, atlieka choreografines solines partijas operetėse bei miuzikluose.

Pasirodys nauji veidai

"Koncerte skambės ir pirmąkart besisvečiuojančių dainininkų balsai, išvysime ir nematytą baleto šokėjų porą", – intrigavo B.Želvys.

Tai nacionalinių bei tarptautinių konkursų nugalėtoja ir laureatė Valerija Tulis, nusipelniusi Ukrainos artistė Galina Odrinskaja-Gregorčak. Pastaroji talentinga teatro solistė meistriškai valdo įvairius dainavimo stilius, tai leidžia jai atlikti pagrindinius vaidmenis operose, klasikinėse operetėse ir miuzikluose. Dainininkė nacionaliniuose vokalistų konkursuose pelnė ne vieną prizą ir diplomą, ji daugelio tarptautinių konkursų laureatė ir nugalėtoja.

Koncerte dalyvaus ir unikalaus balso tenoras, nusipelnęs Ukrainos artistas Aleksandras Čuvpilas. Įdomu tai, kad su pagyrimu kaip lyrinis baritonas baigęs P.Čaikovskio nacionalinę muzikos akademiją Kijeve, po stažuotės pas maestro Placido Domingo, jo patartas perėjo prie tenoro repertuaro.

Smalsu bus pamatyti, anot Ukrainos šokio specialistų, perspektyvius baleto artistus Anną Šaraburiną ir Borislavą Kolomijecą, atliekančius solines šokio partijas, dalyvaujančius visuose teatro repertuaro spektakliuose ir koncertiniuose projektuose. Jaunoji šokėja už solinę choreografinę partiją spektaklyje – balete "Mozart underground" pagal Wolfgango Amadeus Mozarto muziką susilaukė ypač daug kritikų ir publikos liaupsių.

Naudingi kūrybiniai mainai

Pokalbiui pasisukus apie nuolat tarp teatrų vykstančius artistų mainus, teatro vadovas patikino, kad kauniečiams artistams, vykstantiems svečiuotis ir koncertuoti į Ukrainą, netaikomi jokie ypatingi kriterijai.

Teatro publiką jau įpratinome prie staigmenų, tad jų bus ir gala koncerto metu.

Greičiau atvirkščiai – stengiamasi, kad kuo daugiau atlikėjų su įvairiomis programomis galėtų pasirodyti Kijevo nacionalinio operetės teatro scenoje.

"Neslėpsiu, kad šiandien mūsų teatre dirbančiam jaunimui skiriamas ypatingas dėmesys. Jie dainuoja visuose repertuaro spektakliuose – operose, operetėse, miuzikluose, tad jei artistas žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, jis populiarina ir mūsų teatrą" – teigė teatro vadovas bei pridūrė, kad artistas, verdantis savo sultyse, neturi ateities ir pasmerktas degraduoti.

"Per nuolat vykstančius aktorinius mainus laimi abiejų šalių muzikinės scenos žanrų mylėtojai, turintys unikalią galimybę išgirsti klasikinių šedevrų interpretacijas, o labiausiai – mainuose dalyvaujantys jaunieji operos solistai, kuriems gastrolės neretai atveria vartus į didžiąją sceną, – pastebėjo B.Želvys. – Tai masina jaunus operos solistus konkuruoti tarpusavyje, kitaip pažvelgti į klasikinius veikalus, susipažinti su novatoriškomis mintimis. Be to, gastrolės mobilizuoja kolektyvą, jos yra puiki galimybė parodyti geriausias trupės savybes. Kiekviena išvyka teatro menininkams kartu ir puiki galimybė dirbti drauge su kitos kūrybinės aplinkos atlikėjais, semtis patirties, stebėti jų darbo stilių ir, žinoma, mokytis. Kita vertus, tai proga parodyti ir save kitos šalies scenose, pamatyti publikos reakciją, o kartu pasitikrinti ir savo profesionalumo lygį. Beje, tokių pat minčių vedini į Kauno teatro sceną žengti rengiasi ir mūsų svečiai."

Laukia ir staigmenos

Paklaustas, ar koncerto metu publika gali laukti netikėtumų, B.Želvys nenorėjo atskleisti visų koncerto detalių ir paslapčių.

"Teatro publiką jau įpratinome prie staigmenų, tad jų bus ir gala koncerto metu, – patikino teatro vadovas ir pažadėjo itin įdomų reginį, kai bene labiausiai publikos pamėgtus meilės duetus dainininkai atliks dviem kalbomis. – Jausmai, supratingumas, pozityvumas ir muzika gali sukurti stebuklą, kuriam visiškai nepavaldus kalbos barjeras."

Koncertą režisuoja Kęstutis Jakštas, o viešniai iš Ukrainos talkina dirigentai Jonas Janulevičius, Virgilijus Visockis, gražiomis akimirkomis ir šiltomis emocijomis su kaupu bus apdovanotas kiekvienas, į koncertą atėjęs žiūrovas."

Kas: Gala koncertas. Lietuva–Ukraina.

Kur: Kauno valstybiniame muzikiniame teatre.

Kada: Kovo 21 d. 18 val.