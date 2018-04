Į biblioteką – su augintiniu

Prie projekto „Draugiški gyvūnams“ biblioteka prisijungė praėjusią vasarą. Gyvūnams atviros yra visų bibliotekos skyrių ir padalinių, kurių Kauno mieste yra daugiau nei dvidešimt, durys. Tai žymi ir specialūs žali lipdukai. Miestiečiai mielai naudojasi šia galimybe – į biblioteką su augintiniais užsuka ir nuolatiniai bibliotekos lankytojai ir kiti kauniečiai, pastebėję lipdukus.

Per visą laiką, kol Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka draugiška gyvūnams, jokių nusiskundimų nesulaukta. Priešingai – bibliotekos darbuotojai teigia, kad į biblioteką užsukus šuniui ar kitam gyvūnui, visų tuo metu bibliotekoje esančių žmonių veiduose nušvinta šypsenos. Į biblioteką Laisvės alėjoje su savo keturkoju Ringo pirmą kartą užsukę Vilma ir Ričardas apsidžiaugė pamatę ant durų lipduką ir supratę, jog šuniuko neteks palikti laukti lauke. Pasak jų, kiekvienam žmogui jo augintinis yra tarsi šeimos narys, tad labai smagu, kai galima su juo užsukti ir į kavinę, ir į biblioteką knygos pasiimti. Į Tirkiliškių biblioteką nuolat su šuneliu Pūkiu ateinanti skaitytoja Eglė džiaugiasi, jog draugiška gyvūnams biblioteka leidžia sutaupyti laiko suderinti du dalykus – po dienos darbų vedžiojant šunį labai patogu užsukti į biblioteką pavartyti spaudą ir pasiimti knygų.

Pasak organizacijos „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ savanorės, atsakingos už „Draugiški gyvūnams“ projektą Airos Tumėnaitės, bibliotekų prisijungimas prie draugiškų gyvūnams vietų, vienareikšmiškai yra teigiamas dalykas. Visų pirma, tai tiesiogiai atsiliepia gyvūnų gerovei, kadangi augintiniai gali daugiau laiko praleisti su savo šeimininkais bei socializuotis. Be to, tai ugdo visuomenės toleranciją gyvūnų atžvilgiu, o bibliotekos, organizuodamos su gyvūnais susijusius renginius savo mažiesiems skaitytojams, ugdo gyvūnus suprantančią ir mylinčią kartą. Tačiau tuo pačiu, pasak Airos Tumėnaitės, turėtume nepamiršti ir to, jog esame atsakingi už savo augintinius. Jie neturi kelti jokio diskomforto kitiems lankytojams, neteršti, nekelti triukšmo, negadinti inventoriaus. Nederėtų pamiršti, kad gyvūnas bibliotekoje – tai privilegija, o ne teisė.

Draugiška gyvūnams Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia kauniečius ir miesto svečius atrasti gyvūnams draugiškas bibliotekas visame Kauno mieste ir užsukti į jas su augintiniu – šunimi, kate, žiurkėnu ar papūgėle, draugiškoje gyvūnams bibliotekoje mielai laukiami visi.