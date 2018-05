Gyvūnų prižiūrėtojo dieną Lietuvos zoologijos sodas švęs išradingai (programa)

Renginio metu lankytojai visą dieną galės dalyvauti gyvūnų pristatymuose, kuriuos ves jų prižiūrėtojai. Pristatymų metu sužinosite apie gyvūnus, jų biologiją, galėsite stebėti, kaip jie reaguoja į prižiūrėtoją, kaip bendrauja tarpusavyje. Tikriausiai retas kuris žino, kad zoologijos sodo darbuotojai, dirbantys su gyvūnais, gamina jiems specialias priemones - žaislus, kurios skatina gyvūnų domėjimąsi aplinka, aktyvesnį gyvūnų judėjimą, padeda užtikrinti natūralią gyvūnų elgseną ir instinktus.

Šeštadienį galėsite pamatyti gyvūnų žaislų parodą ir pabandyti pagaminti juos patys. Be to, zoologijos sode rasite specialią vietą, kurioje galėsite užrašyti savo klausimą gyvūnų prižiūrėtojui, o atsakymą rasite jau kitą savaitę zoologijos sodo internetinėje svetainėje. Tie, kurie norės išbandyti gyvūnų prižiūrėtojo darbą, bus kviečiami dalyvauti specialioje užduočių trasoje ir atlikti užduotis, kurias kasdien daro gyvūnų prižiūrėtojai zoologijos sode. Viena įdomiausių veiklų šeštadienį – speciali edukacija „Prižiūrėti gyvūnus – ne tik laimė, bet ir atsakomybė“.

Taip pat zoologijos sode bus įsikūrusi ir LSMU VASA „Būsimojo šeimininko akademija“, kur galėsite sužinoti visus atsakymus ir patarimus, kaip būti pačiu geriausiu naminių gyvūnų prižiūrėtoju. O Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Gyvūnų priežiūros skyriaus studentai, būsimi gyvūnų prižiūrėtojai, prisidės prie keletos gyvūnų pristatymų ir lankytojams papasakos apie arktinius vilkus ir kai kuriuos terariumo gyventojus, paukščius.

Be to gyvūnų prižiūrėtojai kvies susipažinti su šiais metais gimusiais kamerūninių ožiukų jaunikliais. Kamerūninės ožkos atvyko iš Talino zoologijos sodo 1999 m. ir nuo to laiko sėkmingai veisiasi bei kiekvienais metais atsiveda gausų pulką jauniklių. Ne išimtis ir šie metai. Jau beveik visos sode esančios 8 kamerūninių ožkų patelės atsivedė mažylius. Įdomu tai, kad sulaukta nemažai dvynukų porų, kurių amžius nuo 2-jų savaičių iki kelių dienų.

Gyvūnų prižiūrėtojo darbas – tai pats įdomiausias darbas, kuris kasdien atneša naujų įspūdžių ir teigiamų emocijų! Ateik gegužės 26 d. (šeštadienį) į Lietuvos zoologijos sodą, sužinok, kodėl tai pats geriausias darbas (ir gyvenimo būdas), dalyvauk įvairiose veiklose ir susipažink su mažaisiais kemerūno ožiukų jauniklais.

Programa:

12 –16 val. – LSMU Veterinarijos akademijos studentų asociacijos edukacija „Būsimojo šeimininko akademija“ (prie kupranugarių)

12 –16 val. – Gyvūnų žaislų paroda (prie kupranugarių)

12 –16 val. – Būk zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtoju – pagamink žaislą gyvūnui (prie kupranugarių)

12 –16 val. – Užduok klausimą gyvūnų prižiūrėtojui! (prie terariumo)

12 –16 val. – Prisidėk gerais darbais – sužinok apie savanorystę zoologijos sode (prie ožiukų)

12 –16 val. – Užduočių trasa „Jeigu būčiau gyvūnų prižiūrėtoju...“ (takas nuo kasų iki beždžionių)

12 –16 val. – Veidukų paišymas su „Saulės zuikučiu“ (prie kupranugarių)

14 val. – Edukacija „Prižiūrėti gyvūnus – ne tik laimė, bet ir atsakomybė“ (prie ožiukų).

Gyvūnų pristatymai:

11 val. – Arktiniai vilkai*

11:30 val. – Pelikanai

12 val. – Geltonkuodis Kakadu*

12.15 val. – Jūrinis erelis*

13 val. – Ruonis*

13 val. – Tropiniai paukščiai

14 val. – Liūtai*

14 val. – Jūrų kiaulytės*

14 val. – 15 val. – Barzdotoji agama*

14 val. – Akvariuminės žuvys*

14 val. – Anubiai

14:30 val. – Antilopės Gnu

15 val. – Ožiukų kiemelis

15:30 val. – Tigrai.

*Pristatymą atliks būsimieji gyvūnų priežiūros specialistai iš Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro Gyvūnų priežiūros skyrius kartu su zoologijos sodo gyvūnų prižiūrėtojais.