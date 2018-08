Festivalyje – dvigubi naujosios muzikos eksperimentai

Koncertai ir diskusijos

Vos už keliasdešimt kilometrų nuo Kauno vyksiantis festivalis suteiks galimybę išgirsti modulinio sintezatoriaus ir savadarbių vargonų sintezę, skaitmeninio garso ir vaizdo eksperimentus, pasiklausyti Indonezijos Gamelano ir jį papildančių paruošto fortepijono improvizacijų, pažinti 8-ojo dešimtmečio Niujorko minimalistinės muzikos sceną ir būti dar daugelio ypatingų patirčių liudininkais.

Raseinių rajono kultūros centro organizuojamame festivalyje pasirodys kūrėjai ir atlikėjai iš Danijos, Jungtinės Karalystės, Ekvadoro, Kanados, Lietuvos ir kitų šalių. Su jais festivalio lankytojai turės galimybę sudalyvauti prieš ir po koncertų vykstančiose diskusijose, kurių metu muzikantai pristatys koncertuose naudojamas technikas ir neįprastus instrumentus bei papasakos apie savo kūrybos metodus.

Garsų skulptūros

Rugpjūčio 16 d. festivalį Raseinių autobusų stotyje atidarys grupė "Ąžuoliniai Berželiai" ir Klaipėdos bigbendas. "Ąžuoliniai berželiai" – grupė, kurios pasirodymai paprastai įvardijami ne kaip koncertai, o tam tikras improvizacinis aktas ar įvykis, neapibrėžiamas uždaruose laiko rėmuose, nes jų, anot grupės narių, paprasčiausiai nėra. Šį kartą trio dalyvaus kartu su Klaipėdos bigbendu, vadovaujamu Kęstučio Sovos. Tai – pirmas šių kolektyvų bendras pasirodymas.

Rugpjūčio 17 d. Raseinių gyventojai ir miesto svečiai galės paskirti vakarą pažinčiai su eksperimentine ir elektronine, audiovizualine muzika. 19 val. miesto autobusų stotis trumpam prisipildys meditatyvių gausmų, kuriuos generuos Simono Nekrošiaus ir Mikalojaus Smulskio sukurti instrumentai.

Menininkai pristatys savo projektą "Nesting Boxes and Sound Pipes", kurį sudaro S.Nekrošiaus sukurtos motorizuotos garsinės skulptūros, išgaunamos iš automatizuotų propelerių, ir M.Smulskio garsiniai vamzdžiai, kuriais grojama kompresuotu oru, valdant intensyvumą.

Jau sutemus, 22 val., Raseinių kultūros centro atviroje jaunimo erdvėje su projektu "Modulated Landscapes" pasirodys garso menininkas ir multimedijos programuotojas Darienas Brito (Ekvadoras/Nyderlandai).

Kompozitorius ir garso menininkas D.Brito kūrė pagal skirtingus formatus – ir solistams, ir orkestrams, ir pagal elektroninės muzikos standartus, ir šiuolaikiniam šokiui, teatrui, operai. Taip pat jis rengia solo pasirodymus su gyvu garsu, kompiuterine grafika ir šviesomis. Koncerte taip pat pasirodys lietuvių smuikininkė Novilė Maceinaitė, šiuo metu gyvenanti Nyderlanduose. Ji atliks vieną iš D.Brito kūrinių "~Vsig 2.0".

Vos už keliasdešimt kilometrų nuo Kauno vyksiančiame festivalyje bus galimybė išgirsti 8-ojo dešimtmečio Niujorko minimalistinės muzikos sceną.

Eksperimentai ir kontekstai

Rugpjūčio 18 d. bus skirta kamerinei šiuolaikinei muzikai. Ją 15 val. Raseinių Švč. Trejybės cerkvėje pradės fleitininkas Vytautas Oškinis. Koncerte, pavadintame vieno iš skambėsiančių kūrinių pavadinimu – "Landscape with birds", V.Oškinis atliks latvių kompozitoriaus Pēterio Vasko, japono Kazuo Fukushimos ir mitais apipinto italų kompozitoriaus Giacinto Scelsi kūrinius.

Kiek vėliau, 18 val., Raseinių menų mokyklos salėje pasirodys bene ryškiausias šiuo metu Lietuvoje veikiantis šiuolaikinės muzikos ansamblis "Synaesthesis" (meno vadovas Karolis Variakojis). "Synaesthesis" muzikantams svarbu ne tik garsas, bet ir erdvė, šviesa, judesys ar naratyvas – visa tai, kas atliekamai muzikai suteikia daugiamatę perspektyvą ir naikina žanrų ribas. Tuo galės įsitikinti ir Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio klausytojai, kuriems ansamblis atliks audiovizualinius, elektroakustinius lietuvių kompozitorių – Alberto Navicko, Andriaus Arutiuniano, Dominyko Digimo – kūrinius ir pasaulinės naujosios muzikos scenos pripažintų Yanno Robino (Prancūzija) bei Panayiotis Kokoraso (Graikija) darbus.

Tą pačią dieną, 20 val., "Synaesthesis" muzikantai prisijungs prie vieno aktyviausių šiuolaikinės muzikos ansamblio "Apartment House" iš Didžiosios Britanijos. Tai kolektyvas, kuris jau 20 metų pritraukia gausias klausytojų gretas atlikdamas avangardinę ir eksperimentinę muziką. Ansamblis, 1995 m. įkurtas violončelisto Antono Lukoszevieze, koncertuoja visame pasaulyje. Reguliariai rengdamas pasirodymus "Café Oto" ir reziduodamas "Wigmore Hall" "Apartment House" užima svarbią vietą Jungtinės Karalystės muzikos scenoje. Ansamblis yra daugiausiai kartų Hadersfildo šiuolaikinės muzikos festivalyje pasirodęs kolektyvas. 2011 m. vykusiame koncerte Karalienės Elžbietos salėje bilietai buvo iššluoti, o "Southbank Centre" skyrė jiems Karališkosios filharmonijos bendrijos apdovanojimą už kamerinės muzikos atlikimą.

Koncerto metu pirmą kartą Lietuvoje skambės amerikiečių kompozitoriaus Juliaus Eastmano (1940–1990 m.) kūryba. J.Eastmanas buvo svarbi figūra to meto avangardo kontekste. Studijuojantį kompozitorių įkvėpė vyresnių jo kolegų Johno Cage'o, Mortono Feldmano darbai ir netrukus jis tapo neatsiejama Niujorko eksperimentine scenos dalimi. Tačiau po daugybės nesėkmingų įvykių, nulemtų susiklosčiusių situacijų ir blogų sprendimų, J.Eastmanas ir jo partitūros policijos buvo išmestos iš savo buto. Kompozitorius tapo benamiu ir mirė būdamas 49-erių. Naujosios muzikos organizacijos "Dustin Hurt of Bowerbird" ir J.Eastmano draugų muzikantų pagalba, iš fragmentų buvo atkurta tik nedidelė dalis autoriaus kūrybos. Dalį jos, kūrinį instrumentiniam ansambliui "Feminine", Raseinių menų mokyklos salėje atliks ansambliai "Synaesthesis" ir "Apartment House".

Garsų koliažai

Paskutinę festivalio dieną vėl bus grįžta prie eksperimentinių projektų, tačiau šį kartą jau visai kitokių. 17 val. senojoje Raseinių autobusų stotyje Arturas Bumšteinas ir Gailė Griciūtė pristatys savo darbą "Dahlem Gamelan Sound Archive+Piano". Garsinė medžiaga šiai kompozicijai A.Bumšteino buvo įrašyta Dalemo Etnologiniame Muziejuje, 2013 m. vasarą. Indonezietiško Gamelano orkestro instrumentų įrašai vėliau buvo sukomponuoti į koliažinį garso kūrinį. Ši kūrinio dalis papildyta G.Griciūtės paruošto fortepijono improvizacijomis, kurios išryškina garsinius reljefus.

A.Bumšteino veikla – turbūt aktyviausia ir įvairiapusiškiausia visoje lietuviškoje tarpdisciplininio ir garso meno scenoje. Dažnai jis veikia ne tik kaip garso ir vaizdo menininkas, bet ir kaip antrepreneris, inicijuojantis įvairius eksperimentinės kolektyvinės kūrybos projektus, kuriantis leidybines platformas.

G.Griciūtės kūrybos metodas glūdi kažkur tarp improvizacijos ir kompozicijos. Jo šaknis neabejotinai reikėtų sieti su ta XX a. kompozitorių ir atlikėjų karta, kuri praplėtė tradicinio kompozicijos ir notacijos kanono ribas, atsivėrė spontaniškai situacijos įtaigai, pasirinko išraiškingus interpretacijos gestus, išplėtojo performatyvų scenos rituališkumą.

Festivaliui baigiantis jo lankytojai 19 val. bus laukiami Raseinių autobusų stotyje kur su savo projektu "Music for Organs" pasirodys garso menininkai Ragnhild May (Danija) ir Stefanas Maier (Kanada). Šis duetas dirba su pačių pasigamintais vamzdiniais vargonais, moduliniais sintezatoriais, pasitelkia elektroniką ir erdvėje išdėsto garso kolonėles. Duetas festivalyje "G(O)NG Tomorrow pristatė savo darbą "Music for Organs" 2015" (Kopenhaga), už kurį 2016 m. pelnė ryškiausio darbo Danijos meno fondo apdovanojimą.

Festivalį uždarys trys ryškios Lietuvos alternatyviosios muzikos grupės. 21 val. visi bus laukiami Raseinių miesto Maironio parke, kur savo kūryba dalysis grupės "Džiazlaif", "Arklio galia" ir "Laivo Troupe".