Dainų šventės dalyviams – savivaldybės padėkos

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pasidžiaugė, kad tarp kaimiškųjų savivaldybių Kauno rajono delegacija buvo pati gausiausia – šventėje dalyvavo 931 dalyvis: keturiolika folkloro ansamblių, aštuonios kapelos, trylika šokių kolektyvų, penki suaugusiųjų ir trys vaikų chorai, du orkestrai (Garliavos jaunimo ir Babtų "Algupys"), trys saviveikliniai teatrai (Garliavos kultūros ir sporto centro, Liučiūnų lėlių teatras, Vilkijos "Vizija"), Garliavos meno mokyklos liaudies instrumentų ir kanklių ansambliai, kiti kolektyvai. Į liaudies meno parodą Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje buvo atrinkta daug Kauno rajono menininkų darbų.

"Kauno rajonas garsėja žemės ūkiu, sparčiai besivystančiu verslu, tačiau to neužtenka. Be kultūros, be dvasinio peno gyvenimas būtų bespalvis. Ačiū už tai, kad puoselėjate gražias tradicijas ir teikiate žmonėms džiaugsmo. Mes jumis didžiuojamės!" – kultūros darbuotojams dėkojo meras.

Ne vienas Kauno rajono saviveiklos kolektyvas yra pasiekęs aukštą meninį lygį, žinomas užsienyje. Tai Neveronių folkloro ansamblis "Viešia" (vad. Jolanta Balnytė), Domeikavos vaikų folkloro ansamblis "Serbentėlė" (vad. Daiva Bradauskienė), Batniavos folkloro ansamblis "Karklė" (vad. Regina Aleknienė), Babtų pučiamųjų orkestras "Algupys" (vad. Jonas Girnius), Raudondvario folkloro ansamblis "Piliarožė" (vad. Vilius Marma), Raudondvario mišrus choras "Svajonė" (vad. Renata Mišeikienė) ir daugelis kitų.

Savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Irenos Marcinkevičienės padėkos įteiktos ir šventėje talkinusiems Kauno rajono visuomenės sveikatos biuro specialistams.