B. Adamsas kaitino kauniečius, kauniečiai – jį

3 metai – būtent tiek praėjo nuo pirmosios Kanados roko superžvaigždės B.Adamso viešnagės Kaune. 2015-ųjų kovo pabaigoje, „Žalgirio“ arenoje, miesto melomanų širdis rokeris tirpdė albumo „Reckless“ kūriniais, tapusiais lemtingais jo karjeroje.

Gegužei skaičiuojant pirmąsias dienas B.Adamsas grįžo su nauja jėga – albumu „Ultimate“, kuriame sutalpinti geriausi 1980-2017 metų kūriniai: „Summer of ‘69“, „Have You Ever Really Loved a Woman?“, „Back To You“, „Brand New Day“, „18 Till I Die“ ir daugybė kitų.

„Kažkur rašė, kad tai bus ne šiaip sau koncertas, o dvi valandos pačios geriausios muzikos“, – eilėje prie įėjimo nekantriai trypčiojo kaunietis Algirdas su žmona. Žinodama vyro silpnybę B.Adamso dainoms, gimtadienio proga mylima moteris jį nustebino – į dovanų dėžutę įdėjo ne kvepalus ar čekį naujiems batams, o stovimus bilietus į koncertą.

„Ar nustebau? Žinoma! Kaip jaučiuos? Aštuoniolikos. Juk čia mano jaunystės gabalai“, – nusijuokė ištikimas rokerio fanas, o kirtęs stiklines duris tekinas nubėgo prie stalo su suvenyrais. Už puodelius su atlikėjo vardu ir pavarde gerbėjai negailėjo 15 eurų, už marškinėlius su jo atvaizdu – ir dvigubai tiek.

Leidęs sau vėluoti keliolika minučių, galiausiai scenoje pasirodė B.Adamsas, o jo lūpose suskambo dainos „Ultimate love“ žodžiai.

„Sveiki visi, mano vardas Bryanas“, – pasibaigus trečiai dainai solistas nedaugžodžiavo – leido kalbėti elektrinei gitarai ir muzikai.

Į Lietuvą B.Adamsas atvyko šiandien. Drauge su juo – muzikantų grupė, maždaug pusšimtis technikų, šeši garso ir šviesos technika prikimšti vilkikai, asmeninis virėjas ir kilnojama virtuvė.

Koncertas Kaune – vienas iš 49 „The Ultimate Tour“ koncertų. Jau ryt atlikėjas lenksis Lenkijos publikai.