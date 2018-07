Artistė iš Suomijos: cirkas – absurdas, suteikiantis gyvenimui perspektyvą

Cirkas – toks pats menas kaip šokis ar teatras, tik Prancūzijoje to nereikia įrodinėti, džiaugiasi šioje šalyje tarptautinę šiuolaikinio cirko trupę subūrusi suomė Sade Kamppila.

Ji – viena iš asociacijos "Teatronas" organizuojamo tarptautinio profesionalaus šiuolaikinio cirko festivalio "Cirkuliacija’18" viešnių. Šilainiuose įsikūrusiame cirko miestelyje savo pasirodymus surengs žymiausios ir įdomiausios užsienio cirko trupės. "Santakos" pašnekovė – viena iš tarptautinės Prancūzijoje susibūrusios cirko artistų trupės "Circus I Love You" įkūrėjų.

Suomei, kaip ir likusiems trupės nariams, cirkas nėra darbas, pasibaigiantis 5 val. vakare, tai gyvenimo būdas. Apie tai ir cirko artisto kasdienius iššūkius šiandieniame pasaulyje – pokalbis su S.Kamppila.

– Kaip galėtumėte apibūdinti šiuolaikinio cirko meną?

– Į šį klausimą būtų galima atsakyti vieno iš mūsų artistų Oskaro Rasko žodžiais: "Šiuolaikinis cirkas klausia, kas yra cirkas ir koks jis galėtų būti." Manau, šis atsakymas taikliausiai apibendrina įvairiaveidžio šiuolaikinio cirko meno formas.

– Prancūzija garsėja ne viena cirko trupe. Kokį susidarėte įspūdį apie šiuolaikinio cirko situaciją dirbdama Prancūzijoje?

– Šiuo metu Prancūzija, žvelgiant daugeliu požiūrių, yra vertinama kaip šiuolaikinio cirko pirmtakė. Čia šio meno vystymasis vyksta kur kas ilgiau nei likusioje pasaulio dalyje, yra kelios profesionalios mokyklos, veikia didelis tarptautinis tinklas. Čia šiuolaikinio cirko trupės gali rodyti įvairaus formato šou. O publika šio žanro cirką sutinka labai šiltai. Man susidaro įspūdis, kad Prancūzijoje cirkui nereikia tiek daug kovoti su šokio ir teatro lauku, kad jį pripažintų kaip lygiateisę meno praktiką, kaip, pavyzdžiui, Skandinavijoje, iš kur aš pati esu atvykusi.

– Kokiai cirko krypčiai atstovauja jūsų trupė?

– Mums labai svarbus yra meistriškumo aspektas ir be galo žavimės akrobatika. Mums cirkas yra nuolatinis darbas ir nuolatinis mokymasis. Mes linkę naudoti vieną žodį "cirkas" be žodelių "šiuolaikinis", "naujas", "tradicinis" ir pan. Manome, kad yra puiku, jog cirkas apima tokius skirtingus požiūrius ir fokusuoja dėmesį į tai, kas jį kuria. Ir mes džiaugsmingai nešame į veiksmą orientuoto cirko vėliavą, kuris atspindi tikrovę ir komunikuoja su žmonėmis labiau per fizinius veiksmus, o ne konceptualines idėjas.

– Trupę sudaro iš skirtingų šalių atvykę artistai. Kaip likimas jus suvedė? Kaip galėtumėte pristatyti kitus artistus?

– Aš (Suomija) ir mano partneris Julienas Auger (Prancūzija) iniciavome šį projektą norėdami dirbti kartu. Mus likimas suvedė kur kas anksčiau ir prieš ketverius metus tapome pora. Pakvietėme kurti kartu tuos žmones, kurių pasirengimui būdinga šveicariško armijos peilio kokybė. Tuos, kurie yra talentingi tiek muzikos, tiek cirko atžvilgiais ir nesispecializuoja tik vienoje srityje. Žinojome, kad šie žmonės bus pajėgūs dirbti profesionaliai grupėje ir nebijos sunkaus fizinio darbo, ypač gastroliuodami su sava palapine.

Kiekvienas trupės narys kažkuo išsiskiria. Julieno vaikystės draugas Benoit Fauchier (Prancūzija) kaip tik baigė magistrantūros studijas Stokholme ir turėjo didelės patirties išvykose statant palapinę, tad šios jo techninės žinios mums labai pravertė.

Mano bičiulis suomis O.Raskas, su kuriuo aš jau buvau dirbusi anksčiau daugelyje kitų pasirodymų, – labai charizmatiška asmenybė, jis tiesiog spinduliuoja teigiamą atmosferą ir su savo netikėtais disko judesiais ir pokštais pašalina įtampą.

Mikkelis Hobitzas Filtenborgas mokėsi cirko mokykloje kartu su Julienu ir kartu yra kūrę pasirodymus anksčiau. Andilą Dahlį iš Švedijos rekomendavo Benoit, kai ieškojome kompozitoriaus, kuris galėtų dirbti su grupe neprofesionalių muzikantų. Jis turi juokdario etiketę, nes jei kuri situacija reikalauja naujų įgūdžių, jis dažnai žino, kaip tai padaryti.

Julienas anksčiau pažinojo ir mūsų būgnininką Thibaud Rancoeur (Prancūzija), kurio pasirodymai paliko stiprų įspūdį. Iš pradžių jis kiek buvo išsigandęs, kai mes jam pasiūlėme kartu pabėgti su cirku, bet dabar jis – laimingas keliaujantis būgnininkas.

Mūsų trupės naujausia narė – jauna akrobatė iš Suomijos Saana Leppänen, kuri neseniai baigė cirko mokyklą. Ieškojome žmogaus, kuris turėtų didelės patirties atliekant triukus su virve. Mes buvome susitikę Švedijoje treniruočių metu ir pažinojau cirką, kuriame ji dirbo. Labai džiaugėmės, kai ji sutiko prie mūsų prisijungti.

Su mumis dirba ir mūsų švedas administratorius Pelle Tillö, prodiuserė prancūzė Julia Simon, technikas ispanas Carlosas. Džiaugiamės, be šios individualybių šeimynos, turėdami savo šeimas ir vaikus – kai kurie jų taip pat vyks kartu mumis.

– Su kokiais iššūkiais susiduria cirko artistas šiandien? Kokia yra jo kasdienė diena?

– Šiuo metu esame rezidencijoje Montinji prie Meco, Prancūzijoje, turime dar dvi savaites iki mūsų premjeros. Mes ruošiamės kelionei – trijų mėnesių turui, kuris mūsų laukia šią vasarą. O tai įvairiausi darbai, pradedant nuo mūsų pasirodymo scenos konstravimo, garso ir apšvietimo aparatūros paruošimo, virtuvės įrengimo mūsų vagonėlyje, kad galėtume pasigaminti maisto kelionės metu, iki priekabų dažymo. Praėjusią vasarą gavau leidimą vairuoti sunkvežimį. Dabar mokomės santechnikos pagrindų ir kaip prijungti dujas, kad galėtume savo virtuvėlėje turėti vandenį ir dujas. Taupydami mes tai darome patys, dirbame staliaus darbus, patys siuvame kostiumus, kūrėme mūsų svetainės internete dizainą, daug išmokome apie apšvietimą ir garso aparatūrą, vykome į susitikimus norėdami gauti reikalingos technikos... Taip, cirkas, be viso to, yra ir treniruotės. Bet, kalbant atvirai, šiame vandenyne naujų dalykų, kuriuos mes turėjome įsisavinti per praėjusius porą metų, kurdami šį projektą, akrobatika tapo kažkuo, ką jau savaime galime atlikti, o laisvalaikis – ta maloni akimirka, kai galėdavome susirinkti kartu treniruotis. Šiandien menininkas turi žinoti daugybę pašalinių dalykų, kaip viską padaryti, ir į tai nereaguoti į įžeidimą.

Akistata su baime yra būdas atgauti savo paties laisvę ir valią. Žiūrovą labai įkvepia scenoje matomas žmogus, kuris perėjo šį procesą.

– Klasikiniame cirke itin svarbus yra rizikos aspektas – tikimybė nukristi ar net mirtinai susižeisti. Kokią vietą rizika užima šiuolaikiniame cirke?

– Manau, tai priklauso nuo individualios patirties. Kai kurie šiuolaikiniai cirko atlikėjai atlieka tokius numerius, kuriuose pasiekia žmogaus kūno gebėjimo apogėjų. Kiti dirba ne tokiais pavojingais metodais. Manau, nėra plačiai suprantama tai, kad cirko atlikėjai nėra bepročiai. Asmuo, kuris praktikuoja keturgubą salto, nuo pastarojo nepradeda salto karjeros. Prireikia daugybės metų mokymų ir parengiamųjų veiksmų norint pasiekti šį lygį. Ir nesėkmės rizika tokiam žmogui yra tokia pati, kaip ir neakrobatui, mėginančiam atlikti piruetą. Akrobatika reikalauja daug realios rizikos valdymo patirties dirbant ties kraštutine riba, siekiant, kad kitas žingsnis pavyktų.

Kai mes mokomės naujų ir rizikingų triukų, pradedame tai daryti ypač saugioje aplinkoje. Kai būname scenoje, žinome, kad net ir nesėkmės atveju bus kam mus sugauti. Atlikdami triuką jaučiamės saugūs, žinome, kaip nukristi geriausiu būdu.

Tai, ką mato, auditorija sieja su sava patirtimi. Štai kodėl dažnai būna sunku suprasti, kad atlikėjas nėra tiesioginiame mirties pavojuje. Akistata su nesėkmės baime, tolesni žingsniai, siekiant išvengti nesėkmės, atspindi darbą, kurį atliekame projekto "Circus I Love You" metu. Akistata su baime, kurios jausmą kiekvienas turime, yra būdas atgauti savo paties laisvę ir valią. Žiūrovą labai įkvepia scenoje matomas žmogus, kuris perėjo šį procesą. Tai yra gyvas įrodymas, kad ir kitas gali įveikti baimes ir tapti stipresnis.

– Savo internetinėje svetainėje akcentuojate, kad "Circus I Love You" – utopinis cirkas. Ką tai reiškia? Ko žiūrovams reikėtų tikėtis?

– Siekiame sujungti cirką ir gyvą muziką, sukurdami nenutrūkstamą akrobatinių veiksmų ir melodijų srautą. Tai auditoriją pakvies į kelionę, įkrautą emocionalių ir dinamiškų bangų, panašiai kaip kai kuriose ilgose muzikinėse kompozicijose, kaip progresyvus rokas, džiazas ar klasikinė muzika. Mūsų šou kuria draugišką atmosferą, skatinančią taiką, meilę ir žadinančią tylų norą imtis veiksmų savame gyvenime.

Esame grupė žmonių, kurie susibūrė todėl, kad mus sieja panašios vertybės ir panašus požiūris į gyvenimą. Nemanome, kad vartojimas atneša didesnę laimę. Jaučiamės laimingi galėdami groti muziką, treniruotis, imtis mums svarbių reikalų, dirbdami kartu ir rūpindamiesi savo aplinka. Mums cirkas ir aplink jį vykstantis gyvenimas nėra kažkas, iš ko norime išsivaduoti. Priešingai – labai mėgstame savo darbą. Keliavimas po skirtingas šalis su nuosava palapine yra mūsų svajonė ir dirbame labai sunkiai, kad ši svajonė taptų realybe. Todėl tai ir yra utopinis cirkas.

– Ar cirkas galėtų padėti spręsti kai kurias socialines problemas? Pavyzdžiui, padėti megztis glaudesniam ryšiui tarp šeimos narių ar kaimynų?

– Manau, kad visa kultūra suteikia galimybę geresnei socialinei būčiai, tačiau viena kuri kultūros forma neturi to stebuklingojo vaisto, kuris pagydytų dabar aktualias socialines ligas. Tai ilgas procesas atsiskyrimo tarp skirtingų žmonių, žmonių ir aplinkos, proto ir kūno, ir gimimo problemų, apimančių ištisas kartas ir kurias mes turime išspręsti dabar. Cirkas, kaip praktika, gali suteikti įrankius tam, kad minėti aspektai vėl susijungtų, kad būtų atgautas pasitikėjimas. Cirkas, kaip stebimas menas, gali suteikti įkvėpimą ir naujovišką pavyzdį žiūrovui. Taigi aš tikiu, kad šia prasme cirkas gali padėti.

Kaip yra pasakęs mano partneris Julienas: "Cirkas yra visiškas absurdas. Taigi kai kai kurie žmonės dirba labai sunkiai su kažkuo, kas yra absurdas, jis parodo, kad viskas, ką žmonės daro gyvenime tam tikru lygiu, yra absurdiška, kadangi niekas nežino, kodėl mes esame žemėj, ar kodėl esame gyvi. Taip cirkas suteikia gyvenimui didelę perspektyvą."

KAS: Šiuolaikinio cirko spektaklio "Circus I Love You" (liet. "Cirke, aš tave myliu") premjera (festivalis "Cirkuliacija’18").

KADA: Liepos 20, 21 ir 22 d. 19 val. Liepos 20 d. 20 val. (iškart po spektaklio) numatoma diskusija su spektaklio kūrėjais.

KUR: Cirko miestelyje Šilainiuose (pievoje šalia Baltų turgaus, Prūsų g. 4).