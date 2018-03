Trys fotografavimo telefonu klaidos, skiriančios mėgėją nuo profesionalo

Norint padaryti kokybišką nuotrauką, reikia atsižvelgti į begalę veiksnių, tokių kaip apšvietimas, kadro išlaikymas ir fotografo naudojama technika. Mažiau patyrusiam fotografui perprasti šiuos dalykus gali būti išties sunku. Tačiau tai – jau praeitis, rašoma pranešime spaudai.

Žvelgiant į profesionalių fotografų darbą kartais gali atrodyti, kad kokybiškos nuotraukos jiems tiesiog išeina savaime. Bet tai netiesa. Fiksuodami akimirkas, jie atsižvelgia į daugybę išorinių veiksnių bei specialiai tam parenka fotoaparato nustatymus.

Kalbėdami apie nuotraukų kokybę, jie išskiria vos tris aspektus, į kuriuos atsižvelgus rezultatai gali maloniai nustebinti net ir fotografuojant išmaniuoju telefonu.

1. Pagrindinis objektas pradingsta.

Įamžinant akimirką svarbu suvokti, ką ketiname fotografuoti ir kas atsiduria pačiame jos dėmesio centre. Profesionalai įprastai rankiniu būdu sufokusuoja vaizdą į pagrindinį objektą. Kalbant apie telefonus, praktiškai visi šiuolaikiniai modeliai turi automatinio vaizdo fokusavimo režimą. Visgi jis turi esminį trūkumą – yra sukurtas taip, kad fokusuotų viską, kas telpa kadre. Tai neretai būna tiesiog nereikalinga. Tad kartais geriau foną šiek tiek sulieti bei kadre išryškinti jūsų norimą įamžinti objektą. Tai galima padaryti pirštu bakstelėjus ant jo, ir kamera sufokusuos vaizdą būtent ten, kur norite. Tokiu būdu pirmame plane atsidurs tos detalės, kurios jums svarbios, o visa kita liks fone ir pernelyg nekris į akį.

„Specialistai iš patirties žino, kokius nustatymus reikia naudoti tam tikru momentu, ir juos gali nusistatyti labai greitai. Pavyzdžiui, telefonuose su dirbtiniu intelektu to daryti nereikia. Juose integruota kamera pati automatiškai geba atpažinti fotografuojamus daiktus realiu laiku. O po to į pagalbą ateina dirbtinis intelektas – iš 13 skirtingų režimų parinkdamas tinkamiausius nustatymus“, – pasakoja „Huawei“ Baltijos šalių vartotojų verslo grupės vadovas Yanfei. Anot jo, būtent ši technologija leidžia ištrinti ribą tarp fotografijos mėgėjų ir profesionalų.

„Ateityje inžinierių sukurti išmanieji telefonai, turintys dirbtinio intelekto lustą, galės pasiūlyti dar daugiau pagalbos. Dirbtinis asistentas už žmogų patikrins, ar kadre esanti horizonto linija tiesi, pasiūlys reikiamus pakeitimus, kad nuotrauka būtų kokybiškesnė. Panaši pagalba bus teikiama ir fokusuojant vaizdą kadre – juk ši problema ypač aktuali kalbant apie fotografus mėgėjus“, – sako Yanfei.

2. „Išdegę“ ar „apniukę“ kadrai.

Tinkamas apšvietimas fotografui – pats geriausias draugas. Deja, fotografuojant natūraliomis lauko sąlygomis visada tikėtis idealaus apšvietimo naivu. Dažniausiai šviesos būna per mažai ar per daug, todėl tenka prie to priderinti savo techniką. Nors mūsų akys prisitaiko prie apšvietimo, telefono kamerai tai padaryti gerokai sunkiau.

Šiuo atveju išgelbėti gali HDR režimas ir ISO parametrų nustatymas. HDR režimas sujungia šviesesnės ir tamsesnės nuotraukos elementus į bendrą visumą ir subalansuoja kadrą taip, kad jis kuo labiau perteiktų žmogaus akies matomą vaizdą. Tuo metu ISO parametrų reguliavimas lemia jautrumą šviesai: jį didinant ar mažinant nuotraukoje matomas vaizdas atitinkamai gali šviesėti bei tamsėti. Profesionalai taip pat pabrėžia, kad fotografuojant reikėtų stengtis išsiversti be blykstės, kuri išdegina vaizdą (ypač tamsoje), taip pat ieškoti natūralių šviesos šaltinių ir nefotografuoti tiesiai prieš saulę.

Priekine kamera padaryta 3D veido analizė suteikia galimybę veidą papuošti ir subtiliu virtualiu makiažu.

Kadangi apšvietimas gali lemti kadro gylį, išryškinti tai, kas svarbu, ar paslėpti nereikalingas detales, būtent jam reikėtų skirti daugiausiai dėmesio.

„Naudojantis telefonu su dirbtiniu intelektu ir, pavyzdžiui, darant asmenukę, analizuojamas ne tik veidas, bet ir apšvietimas bei šešėliai. Su dirbtinio intelekto pagalba šie duomenys apdorojami ir siūlomas virtualus apšvietimas, netgi imituojantis darbą profesionalioje fotografijos studijoje. Priekine kamera padaryta 3D veido analizė suteikia galimybę veidą papuošti ir subtiliu virtualiu makiažu. Galiausiai, su „bokeh“ efektu galima kokybiškai sulieti foną. Iki šiol tai pavykdavo tik su veidrodiniais fotoaparatais“, – pasakoja Yanfei.

3. Kreiva kompozicija.

Profesionalams mėgėjų nuotraukos neretai kelia šypseną dėl kadro kompozicijos. Neretai nuotraukose žmonių galvos ar kojos būna „nukirstos“, į kadrą telpa per daug fono detalių ir pagrindinis objektas jose „paskęsta“, o ir pati nuotrauka kartais būna padaryta kreivai.

Norint šios klaidos nedaryti, visų pirma, rekomenduojama laikyti išmanųjį telefoną taip, kad būtų patogu ir nedrebėtų rankos. Tada reikėtų atkreipti dėmesį į horizontalią kadro liniją – ar ši eina tiesiai. Tam specialiai būna pritaikytas „tinklelis“, kurį aktyvavus kadre realiu laiku galima matyti, ar fiksuojamas vaizdas tiesus.

Taip pat rekomenduojama nenaudoti skaitmeninio priartinimo funkcijos, kadangi tai kenkia nuotraukos kokybei. Norint iš arčiau ar iš toliau užfiksuoti vaizdą, rekomenduojama prieiti arčiau arba labiau nutolti nuo fotografuojamo objekto. Dar svarbiau „nenukapoti“ objekto ir pasirūpinti, kad jis visas tilptų kadre. Paskutinė smulkmena – jei nėra poreikio, visada rinkitės horizontalų, o ne vertikalų kadrą.