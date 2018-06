Sugedo Rusijos navigacinės sistemos palydovas, galimi sutrikimai

„Kosminio aparato GLONASS-K veikimas pradėjo trūkinėti, todėl jis laikinai pašalintas iš grupės sudėties, kad būtų galima atlikti neplanuotus priežiūros darbus“, – šaltinis sakė naujienų agentūrai „Interfax“.

Dabar orbitoje skrieja 23 veikiantys GLONASS palydovai. Dar vienas aparatas dar nėra sujungtas su šia sistema, o su kitu yra atliekami bandymai.

Pasak „Inerfax“ pašnekovo, šis incidentas signalų kokybės Rusijos teritorijoje nepakeis. Kad GLONASS veiktų visame Žemės rutulyje, reikia 24 palydovų, o tikslioms koordinatėms Rusijoje nustatyti pakanka 18 aparatų.

„Vis dėlto atokiuose planetos rajonuose galimi koordinačių nustatymo sutrikimai“, – pripažino šaltinis.

Naujausią gedimą tikimasi pašalinti iš Žemės, todėl palydovo pakeisti nereikės.

Šis gedimas yra jau trečias per pastaruosius kelis mėnesius. Anksčiau pavasarį buvo pranešta apie dviejų kitų GLONASS palydovų gedimus, bet vėliau šiuos aparatus pavyko „atgaivinti“. Be to, vienam palydovui viršijus numatytą naudojimo terminą birželį į orbitą buvo iškeltas jį turintis pakeisti aparatas.

GLONASS (Globali navigacinė palydovų sistema, arba Visuotinė padėties nustatymo sistema) pradėta kurti Sovietų Sąjungoje 8-ojo dešimtmečio viduryje, siekiant aprūpinti tiksliais navigacijos duomenimis šalies ginkluotąsias pajėgas.