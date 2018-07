Projektoriaus „BenQ W1120“ apžvalga: kodėl verta įsigyti?

Pasak Varle.lt projektorių specialistų, jeigu 3LCD projektorių srityje viešpatauja „EPSON“, tai DLP technologija paremtų sprendimų segmente karaliauja pakankamai arši konkurencija, kuri verčia projektorių gamintojus galvoti apie įdomius modelius už prieinamą kainą. DLP projektorius – tai ne tik lustas su mikro veidrodžių sistema, bet dar ir objektyvas, įvairūs projekcijos nustatymo būdai, prijungimo variantai, nuo kurių priklauso naudojimo patogumas, o svarbiausia, vaizdo kokybė.

Kuo mus gali nustebinti testuojamas „Benq W1120“ DLP projektorius? Dinaminis kontrastas čia pakankamai standartinis savo klasėje, maksimalaus ryškumo reikšmė taip pat nėra pati didžiausia. Tačiau, Varle.lt projektorių specialistų manymu, iškart reikia pažymėti tai, jog šios apžvalgos projektorius yra aprūpintas 6 –ių segmentų spalvų ratu be skaidraus sektoriaus, kuris labai dažnai pridedamas norint gauti didelį ryškumą spalvų perteikimo kokybės sąskaita. Maža to, spalvų rate nėra nei mėlyno, nei geltono sektoriaus. Čia turime tik du RGB rinkinius. Be to, gamintojas deklaruoja didelę rato spartą, o tai sumažina vaivorykštės efekto atsiradimą.

Dizainas

Išorinis „Benq W1120“ projektoriaus dizainas yra tipinis biudžetinių modelių, pozicionuojamų kaip namų kino projektoriai, variantas. Vertinant subjektyviai, jis atrodo paprastai ir gerai. Čia ryškėja dar vienas projektorių ir televizorių skirtumas. Apskritai, labai retai atkreipiamas dėmesys į projektoriaus dizainą.

Surinkimo kokybė čia gera. Priekyje yra objektyvas, nuotolinio valdymo pulto signalų imtuvo langelis ir ištraukiamosios ventiliacijos grotelės.Visą kairės pusės šoninį paviršių taip pat užima ištraukiamoji ventiliacija. Galinėje projektoriaus dalyje yra išdėstytos visos jungtys: maitinimo, HDMI pora, D-Sub (VGA) ir RS232, A tipo USB, mini USB, 3 komponentinės jungtys ir 3 kompozitinės įvestys, taip pat mini-jack jungčių pora (garso įvestis ir garso išvestis), 12 V maitinimo jungtis. Apatininės dalies kairėje po dekoratyvinėmis grotelėmis galima pastebėti garsiakalbį. Projektoriaus korpuso viršuje yra valdymo skydelis ir stumdomos „durelės“, po kuriomis slepiasi fokusavimo, priartinimo ir objektyvo poslinkio diskai. Apačioje yra trys patogiai reguliuojamo aukščio kojelės. Taip pat čia galime pastebėti lubų/sieninio laikiklio tvirtinimui skirtas jungtis.

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pultas yra pakankamai ilgas, todėl mažesnių rankų savininkams gali būti sudėtinga patogiai pasiekti kai kuriuos mygtukus. Džiugina tai, kad yra klavišų apšvietimas.

Projekcijos nustatymai

„Benq W1120“ projektorius yra santykinai nebrangus (jo kaina nesiekia 900 eur.), tačiau jis yra aprūpintas pakankamai neblogu projekcijos nustatymų arsenalu. Optinio priartinimo koeficientas siekia 1,3x, tačiau optika palyginus pasižymi trumpu židiniu, o tai leidžia gauti pakankamai didelį vaizdą nedidelėse patalpose.

Be to, galima trapecinių iškraipymų korekcija ne tik vertikali, bet ir horizontali (abiem atvejais ± 30 laipsnių kampu). Žinoma, bet kokios programinės korekcijos turi neigiamos įtakos raiškai, tačiau turint projektoriaus ir ekrano įrengimo vietos apribojimų, ši galimybė palengvina projekcijos nustatymų procesą. Deja, projektoriuje nėra numatyta automatinė vertikalių trapecinių iškraipymų korekcija, kuri sutinkama pigesniuose projektorių modeliuose. Atskirai vertėtų paminėti, kad vaizdą vertikaliai galima perkelti, pakeitus objektyvą. Poslinkis yra mažas – tik 10% vaizdo aukščio, tačiau esant didelio dydžio vaizdui, tokia reikšmė yra pakankama. Fokusavimo procesas ir nustatymų tikslumas visame vaizdo lauke maloniai nustebino. Fokusuojančio žiedo eiga minkšta.

Reikėtų paminėti tai, kad projektorius turi 3D režimą.

Garsas

„Benq W1120“ projektorius turi 10W garsiakalbį. Žinoma, rimtiems audiofilams muzikos integruoto į projektorių garsiakalbio siūlomas garsas tikrai nepatiks, tačiau paprasti mirtingieji tikrai galės patogiai žiūrėti filmus su nesodriu garso takeliu.

Garso meniu yra numatytieji nustatymai „Cinema“, „Music“, „Sport“, „Game“ ir „Standart“, taip pat 5-bangų ekvalaizeris (100 Hz, 300 Hz, 1 kHz, 3 kHz ir 10 kHz). Garso slėgio lygio nustatymas vyko „Standart“ garso režime. Testuojant 1 kHz dažnio signalo atkūrimą iš 1 metro atstumo buvo užfiksuotas 83,3 dBA lygis, kuris yra tikrai puikus rodiklis, ypač turint omenyje gerą garso kokybę.

Triukšmas

DLP projektoriai ne tokie reiklūs vėsinimui, kaip 3LCD technologija paremti modeliai, todėl labai dažnai jie būna tylesni. Tokia ypatybė lemia patogesnę turinio peržiūros patirtį, ypač butuose, kur projektorius neretai būna itin arti žiūrovo.

„BenQ W1120“ specifikacijose yra pateikiamas standartinis šiai projektorių klasei triukšmo lygis: 29 dBA įprastame režime ir 27 dB ekonominiame. Testuodami įrenginį iš 1 metro atstumo nuo projektoriaus priekinės kraštinės užfiksavome 40,1 dBA įprastame režime, kad yra pakankamai daug ne itin ryškiam DLP projektoriui. Keista, kad ekonominiame režime generuojamo triukšmo lygis nelabai mažesnis: 38,9 dBA.

Apibendrinimas

Ryškių trūkumų namų kino projektorius „BenQ W1120“ neturi. Faktiškai trūkumams galima priskirti nebent pakankamai didelį triukšmo lygį i tai, kad čia nėra integruoto media failų grotuvo. Visa kita palieka tikrai malonų naudojimosi įspūdį. Ypač norėtųsi išskirti patogų ir tikslų fokusavimą visame kadro lauke, praktiškai nepastebimą vaivorykštės efektą, didelį kontrastą ir spalvų pereikimo kokybę. Maksimalus ryškumas ne itin didelis, tačiau čia vertėtų nepamiršti, kad spalvų rate naudojama pora RGB spalvų rinkinių be skaidraus ar geltono sketorių, kurie įprastai naudojami ryškumo padidinimui spalvų perteikimo kokybės sąskaita. Bendrai, Varle.lt projektorių specialistų teigimu, „BenQ W1120“ gali būti puikiu namų kino teatro pasirinkimu, kuris užtikrins kokybišką spalvų atvaizdavimą, tačiau su sąlyga, kad patalpa bus gerai užtamsinta.

Trūkumai:

— nėra integruoto medijų failų grotuvo;

— lėtas pasiruošimo darbui ir lempos įkaitimo (maksimalaus ryškumo pasiekimo) procesas;

— nėra automatinės verikalių trapecinių iškraipymų korekcijos;

— santykinai didelis triukšmo lygis;

Privalumai:

— horizontalių trapecinių iškraipymų korekcijos galimybė;

— vertikalus vaizdo poslinkis be iškraipymų;

— labai patogus ir tikslus fokusavimas visame vaizdo lauke;

— 6-ių segmentų spalvų ratas su RGB (be skaidraus sektoriaus) pora rinkiniu;

— vos pastebimas vaivorykštės efektas;

— didelis statinis kontrastas;

— plati spalvų aprėptis su praktiškai pilnu atitikimu sRGB erdvei („Game“ ir „Cinema“ režimuose);

— nedidelis delta E spalvos nuokrypis (režimuose Game ir Cinema);

— puikus garsiakalbis

— 3D palaikymas.