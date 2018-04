Progresas: pusė Lietuvos gyventojų teigia nebepirataujantys

Per keletą metų Lietuvoje įvyko teigiami pokyčiai: pusė šalies gyventojų teigia, kad jų kompiuteriuose visa programinė įranga (PĮ) yra legali ir tik dešimtadalis pripažino, kad vis dar ją piratauja.

Prieš tris metus savo įrenginiuose visą nelicencijuotą įrangą naudojo kas penktas, rodo „Microsoft“ ir „Infobalt“ gyventojų nuomonės tyrimas. Statistika rodo, kad naudojantys nelicencijuotą PĮ itin rizikuoja: vienas iš trijų jos įdiegimo failų kompiuterį užkrečia kenkėjiška įranga.

„Šiandien minėdami Pasaulinę intelektinės nuosavybės dieną iš vienos pusės galime pasidžiaugti gerėjančia situacija, tačiau tuo pačiu vis dar matome ir nemažai neigiamų ženklų. Pavyzdžiui, kas penktas Lietuvos gyventojas nesutinka, kad autoriams už programinę įrangą, muziką, filmus ar kitą autorinį turinį reikia mokėti. Tai ženklas mums, kad turime stipriai šviesti ir edukuoti mūsų šalies gyventojus bei supažindinti su kokiomis rizikomis jie susiduria“, – sako Paulius Vertelka, asociacijos „Infobalt“ vadovas.

Kas penktas Lietuvos gyventojas nesutinka, kad autoriams už programinę įrangą, muziką, filmus ar kitą autorinį turinį reikia mokėti.

„Spinter tyrimai“ atlikta Lietuvos gyventojų nuomonės apklausa atskleidė, kad pusė apklaustųjų (turinčių kompiuterį) teigia, jog naudoja visą legalią PĮ (2015 m. tokių buvo 42 proc.), dar pas trečdalį didžioji PĮ dalis – legali (2015 m. – penktadalis), o kas dešimtas pripažino, kad visa jų naudojama PĮ – nelegali (2015 m. – kas penktas).

Tas pats tyrimas parodė, kad per tris metus nepakito šalies gyventojų nuomonė ar autoriams reikia mokėti už jų sukurtą PĮ, filmus, muziką ir kitą turinį. Su šiuo teiginiu sutinka du iš trijų apklaustųjų, kas penktas mokėti nelinkęs, o likę šiuo klausimu neturi nuomonės.

Nelegali programinė įranga vilioja programišius

„Matome vis daugiau ženklų ir įrodymų, kad naudojantys nelicencijuotą PĮ kur kas labiau rizikuoja sulaukti programišių dėmesio. Tokia rizika kyla, nes nemaža dalis nelicencijuotos PĮ failų jau atkeliauja su kenkėjiškomis programomis arba tokie vartotojai negauna saugumo atnaujinimų ir taip palieka atviras duris prie savo asmeninės informacijos ar kitų jautrių duomenų“, – sako Ainis Kavaliauskas, „Microsoft Lietuva“ vadovas.

„Microsoft“ užsakymu tarptautinės tyrimų bendrovės IDC atliktas tyrimas atskleidė, kad nelicencijuotos PĮ naudojimas ir nukentėjimas nuo kenkėjiškų programų itin stipriai koreliuoja (koreliacijos koeficientas 0,77). Tokį stiprų ryšį lemia tai, kad kenkėjai būna iškart paslepiami kompiuteriuose su nelicencijuota PĮ ar jos įdiegimo failuose, parsisiųstuose iš neoficialių internetinių šaltinių ar gautuose neoficialiose laikmenose, rašoma pranešime spaudai.

Dėl to patiriami nuostoliai – milžiniški. IDC skaičiuoja, kad Centrinės ir Rytų Europos gyventojų dėl kenkėjų patirta žala siekia 900 mln. eurų (finansinės, laiko sąnaudos atstatant duomenis ir pan.), o šio regiono bendrovių – net 14 mlrd. eurų.

Kenkėjai atkeliauja dviem keliais

IDC skaičiuoja, kad viena iš trijų nelicencijuota ar nelegaliai įdiegta PĮ užkrečia įrenginį kenkėjiška įranga. Tas pats tyrimas atkreipė dėmesį, kad Europoje kompiuteriai užkrečiami pagrinde dviem būdais. Pirmasis – įsigyjant PĮ iš įtartinų šaltinių (įvairūs aukcionai, itin žemų kainų parduotuvės, įvairios failų dalinimosi platformos). Net 66 proc. europiečių pernai susidūrė su problemomis, kai įsigijo PĮ šiuo keliu.

Antroji banga – saugumo atnaujinimų ignoravimas. Dalis nelicencijuotos PĮ negauna saugumo atnaujinimų, dar dalis vartotojų, kaip parodė IDC tyrimas, juos ignoruoja, nes baiminasi, jog taip atskleis, kad naudoja nelegalią PĮ. Be to, net du iš trijų įsilaužimų, išnaudojant PĮ spragas, įvyksta po to, kai bendrovės išleidžia saugumo atnaujinimus.

Šeši patarimai, kaip išvengti „paslėptų“ kenkėjų

Įsigykite kompiuterius ir PĮ tik iš patikimų šaltinių (oficialių gamintojų ar platintojų).

Reikalaukite įrodymų, ar PĮ tinkamai licencijuota.

Visada įdiekite naujausius saugumo atnaujinimus.

Naudokite patikimus apsaugos sprendimus.

Nenaudokite senos, nepalaikomos PĮ, kuri nebegauna saugumo atnaujinimų.

Darykite atsargines kopijas, kad ištikus nelaimei neprarastumėte svarbios informacijos ir galėtumėte greitai atstatyti visus duomenis.