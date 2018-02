Mokslininkai ištyrė, ar saugu valgyti sniegą

Transilvanijos vengrų universiteto „Sapientia“ profesorius Istvanas Mathe (Ištvanas Matė) agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad praėjusiais metais atliktas eksperimentas parodė, jog sniegą saugu valgyti maždaug pusdienį nuo jo iškritimo. Be to, sniegą saugiausia valgyti šalčiausiu metų laiku.

Tačiau jau po dviejų dienų sniegą valgyti tampa nebesaugu, pridūrė tyrėjas.

Savo eksperimento metu mokslininkai sausį ir vasarį paėmė sniego mėginių iš vieno parko ir sankryžos Rumunijos centriniame Mierkuria-Čukos mieste ir sudėjo juos į hermetiškus sterilius indus. Tuomet pamėginta juose išauginti bakterijų ir pelėsių.

Tyrimas buvo atliekamas lauke esant nuo minus 1,1 iki minus 17,4 laipsnio Celsijaus temperatūrai. Eksperimentas buvo atliktas mieste, laikomame vienu šalčiausių Rumunijoje.

Sausį po vienos dienos milimetre sniego buvo penkios bakterijos, o vasarį jų skaičius išaugo keturis kartus.

„Labai šviežiame sniege bakterijų labai mažai, – sakė I. Mathe. – Tačiau jau po dviejų dienų bakterijų buvo dešimtys.“

Mokslininko teigimu, mikroorganizmų kiekis auga dėl oro užterštumo.

I. Mathe sakė pirmą kartą mintis atlikti tokį tyrimą kilo, kai jis pamatė savo vaikus valgant sniegą.

„Nerekomenduoju niekam valgyti sniego, tik sakau, kad šiek tiek suvalgę nesusirgsite“, – aiškino jis.