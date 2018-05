Lietuvoje lankysis „Siri“ ir HDTV kūrėjas Curtis R. Carlsonas

„Kaip žinia, didžiulių kompanijų gyvavimo trukmė per pastaruosius 70 metų gerokai sutrumpėjo. Jei tau pasiseka ir tampi viena didžiausių pasaulio korporacijų, turi vidutiniškai 15 metų iki kol dingsi iš rinkos, – sako C. R. Carlsonas. – Tai, žinoma, reiškia, kad šios kompanijos nepakankamai greitai inovuoja, kad spėtų paskui rinką, nors jos turi viską – puikių žmonių, technologijų, daug pinigų – viską. „Nokia“ yra geras pavyzdys. „Nokia“ turėjo viską, buvo pirma pasaulyje, gamino puikius telefonus. O tada pasirodė Steve`as Jobsas ir po dviejų „iPhone“ modelių sunaikino „Nokia“.“

Pats C. R. Carlsonas 16 metų vadovavo „SRI International“, vienam sėkmingiausių pasaulio tyrimų institutų, sukūrusiam tokias inovacijas kaip aukštos raiškos televizija (HDTV), balso atpažinimo technologija ar visų naudojama kompiuterio pelė. R. Carlsonas taip pat buvo JAV prezidento Baracko Obamos patarėjų inovacijos klausimais tarybos narys ir kartu su Williamu Wilmotu savo inovacijų valdymo metodą aprašė veikale „Innovation: The Five Disciplines for Creating What Customers Want“, kurį „BusinessWeek“ išrinko viena iš dešimties geriausių verslo knygų.

C. R. Carlsono įkurta bendrovė „Practice of Innovation“ konsultuoja verslo bendroves, vyriausybes ir universitetus, kaip efektyviai inovuoti. Jis įsitikinęs, kad inovavimo kultūrą įmanoma sukurti net ir be tokių materialinių ir žmogiškųjų išteklių, kokie yra sukaupti Silicio slėnyje. Puikūs pavyzdžiai – energingą žaidimų ir finansų technologijų ekosistemą išvystęs Stokholmas arba inovacijų kultūrą puoselėjantis Izraelis.

Lietuvoje C. R. Carlsonas, suplanavęs itin intensyvią keturių dienų programą: susitikimus su politikais, verslininkais, akademine bendruomene ir studentais Vilniuje bei Kaune. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų mokyklos organizuojamame interaktyviame seminare C. R. Carlsonas aptars geriausias vertės kūrimo praktikas ir praktinėmis užduotimis parodys, kaip šias gali pritaikyti bet kuri komanda ir verslas.

C. R. Carlsonas Lietuvoje viešės gegužės 14–17 d.