Kodėl lietus ir naujas telefonas kvepia panašiai ir mums tai patinka?

Dažnai kvapų įspūdžiai, kurie kelia vaikystės ar malonių atsiminimų apie atostogas asociacijas pasižymi sudėtinga sudėtimi, kurios prigimtis ne tokia romantiška, kokia gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Kodėl tiek daug žmonių mėgsta naujai išpakuotos technikos kvapą ir kaip tai susiję su lietaus ar jūros kvapais?

Lietaus kvapas

Kai kurie mokslininkai yra nuomonės, kad meilę lietaus kvapui žmonės paveldėjo iš savo senovės protėvių, kurių derlius tiesiogiai priklausė nuo lietaus. Tačiau kas būtent lietaus kvapą paverčia tokiu specifiniu ir maloniu?

Mokslinėje literatūroje lietaus kvapas vadinamas „Petrichor“. Tai malonus kvapas atsirandantis tada, kai pradeda lyti po ilgo šilumos ir sausros laikotarpio. Šis terminas (πέτρα — akmuo, ichor – graikų mitologijoje dievų kraujas) 1964 metais buvo sugalvotas Australijos mokslininkų, kurie tyrinėjo drėgno oro kvapus. Jie išsiaiškino, kad lietaus kvapas, kuris taip pat primena drėgnos žemės kvapą, susideda iš kelių ingredientų.

Visų pirma, kai kurie augalai sausros metu išskiria eterinius aliejus, kurie nusėda tiek ant lapų ir stiebų, tiek ant kitų paviršių. Kai pradeda lyti, šie aliejai patenka į orą. Antra, dirvožemyje gyvena aktinomicetų bakterijos, kurios formuoja grybelinę sistemą. Sausros metu mikroorganizmai išmeta savo sporas, kurios pakyla į atmosferą su lietaus lašais. Tokiu būdu lietaus metu ore atsiranda panaši į aerozolį medžiaga, susidedanti iš augalinių aliejų ir aktinomicetų sporų. Įkvėpdami šią medžiagą mes jaučiame išskirtinį kvapą. Beje, aktinomicetai yra paplitę visoje planetoje, todėl lietus visur kvepia vienodai. Trečia, dar vienas aromatas, kuris visada asocijuojasi su lietumi yra deguonies modifikacija – ozonas (O3). Griaustinio metu žaibo iškrova gali atmosferoje atskirti deguonies ir azoto molekules, kurios savo ruožtu transformuojasi į kitą medžiagą: azoto oksidą, sąveikaujantį ore su kitomis cheminėmis medžiagomis, kurios turi „šviežumo kvapą“, šiek tiek primenantį chlorą.

Naujos išpakuotos technikos kvapas

Pasak Varle.lt specialistų, daugelis žmonių mėgsta ką tik iš pakuotės ištraukto naujo telefono ar nešiojamo kompiuterio kvapą, net jei niekada apie tai ir nesusimąstė. Labai tikėtina, kad naujos išpakuotos technikos kvapas mums patinka dėl ozono kvapo, t. y. to paties, kurį jaučiame griaustinio ar lietaus metu. Ir kaip jau buvo minėta šiame straipsnyje, žmogaus meilė lietaus kvapui užkoduota genetiniame lygmenyje jau nuo senų senovės. Surenkant įrenginius naudojama aukšta įtampa ir suvirinimas, kurie ir generuoja šias dujas. Be to, atspausdinta dokumentacija irgi išskiria didelį ozono kiekį.

Kodėl naujos ką tik išpakuotos technikos kvapas taip greitai išgaruoja? Esmė tame, kad naujų įrenginių gamyba ir pakavimas vyksta labai greitai ir masiškai, todėl laiko produkto „išvėdinimui“ gamintojas paprasčiausiai neturi. Nuo konvejerio linijos įrenginiai labai greitai supakuojami į dėžutes, kuriose jie „atvėsta“ ir išskiria visus tuos kvapus. Būtent todėl išpakuodami naują techniką dažnai jaučiame tokį stiprų kvapą. Tiesa, visoje šioje išpakuojamos naujos technikos aromatų puokštėje ne mažesnės svarbos yra pačios pakuotės kvapai: kartono su šviežių tipografinių dažų, polietileno ir polistireno.