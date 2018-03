Knyga kišenėje: kaip technologijos pakeitė skaitymo įpročius?

Turbūt daugelis pritartumėte minčiai, kad skaitymas ne tik nuo mažų dienų augina ir turtina kūrybinį mąstymą, bet yra vienas svarbesnių faktorių, kurie gali daryti įtaką žmogaus asmenybės formavimuisi. O dabar grįžkime prie technologijų, siūloma pranešime spaudai.

Bėgant laikui keitėsi ne tik skaitymo laikas, kurį kiekvienas gali skirti šiam malonumui, bet ir priemonės. Galima teigti, kad XV a., kuomet Johannas Gutenbergas išrado spaudos presą, rašytinis žodis išgyveno revoliuciją. Tą patį galima pasakyti ir apie šiuos laikus, kuomet elektroninė knyga vis stipriau įsitvirtina rinkoje, tad kurie faktoriai lemia skaitymo įpročių pokyčius?

Pastaruoju metu elektroninė knyga vis sparčiau įsiveržia į skaitančiųjų kasdienybę, nes nuolat skubančiam šiuolaikiniam žmogui svarbu optimizuoti savo laiką. Štai čia ir pasirodo pirmasis jos privalumas – patogumas.

Pasitelkus į pagalbą internetą, elektroninę skaityklę, planšetę ar net išmanųjį telefoną, skaityti tampa paprasta atradus laisvą minutę būnant bet kurioje pasaulio vietoje. Dar vienas svarbus patogumo faktorius – skirtingi leidiniai neužima papildomos vietos, tad tereikia pasirūpinti pakankamu atminties kiekiu savo išmaniajame įrenginyje.

Tiesa, atliktų tyrimų duomenys rodo, kad 2016 m. net 43 proc. lietuvių yra skaitę tik popierines knygas, tuo tarpu tik elektronines knygas pasirinko vos 3 procentai apklaustųjų. Įdomu tai, kad Lietuvos gyventojai daug dažniau rinkosi ir popierinę, ir elektroninę knygą kartu – tokį variantą pasirinko net 15 procentų respondentų.

23 procentai – beveik ketvirtadalis – apklausos dalyvių atsakė, kad elektroninę knygą jie dažniausiai skaito naudodamiesi išmaniuoju telefonu. Vartotojams, kurie baiminasi, jog skaitymas naudojant išmaniuosius įrenginius gali išvarginti akis, rekomenduojama įsijungti mėlynos šviesos filtrą, kuris padaro ekraną „šiltesniu“ ir leidžia sumažinti akims tenkantį krūvį.

Taip pat pagalvota ir apie tuos, kurie klaidingai mano, jog telefono ekrane skaitomo teksto vaizdas bus nekokybiškas.

Vartotojų apsisprendimą skaityti elektronines knygas lemia techniškai patobulėję išmanieji telefonai, tad pristatome tris programėles tiems, kurie svarsto išbandyti skaitymą išmaniuosiuose įrenginiuose.

„Amazon Kindle“

Ši programėlė ne tik spėjo užkariauti vartotojų širdis ir išmaniuosius įrenginius dėl savo patogumo, bet ir gali pasiūlyti didžiausią elektroninių knygų pasiūlą internete. Negana to, susikūrus savo vartotojo paskyrą prie jos galima prijungti net kelis įrenginius. Tad mėgstamus kūrinius pasieksite ne tik iš bet kurios vietos, bet ir naudodami įrenginius, kurie tą akimirką atrodys patogiausi.

„PocketBook“

Tai viena seniausių elektronines knygas skaityti leidžiančių programėlių, bet tai neturėtų bauginti vartotojų. Joje ne tik gausu funkcijų, kurios leidžia dar patogiau mėgautis elektroninių knygų skaitymu, bet ir formatų, kuriuos palaiko ši programėlė. Savo patogumui galėsite pabraukti norimas vietas tekste ir žymėti pastabas.

„FReader“

Ši programėlė yra viena tų elektronines knygas skaityti leidžiančių programėlių, kurių populiarumas auga it ant mielių. Svarbus jos išskirtinumas – programėlė palaiko MP3 formatą, per kurį galima klausytis audioknygų, negana to, pradėję naudotis šia programėle turėsite galimybe išversti pažymėtą teksto vietą į penkias kalbas. „FReader“ galite atsisiųsti nemokamai, bet kartas nuo karto teks išvysti reklamą. Jei norite programėle naudotis be reklamos trukdžių, vartotojui reikės susimokėti beveik 8 dolerius.