Išmaniojo laikrodžio „Xiaomi Amazfit Bip“ apžvalga

Ar iš tiesų veikia ilgai?

Net geriausių šio segmento atstovų baterijos neišsilaiko daugiau nei savaitę. Tokioje perspektyvoje „Amazfit“ pareiškimas apie tai, kad „Bip“ modelio baterija gali išgyventi nuo 30 iki 45 dienų skamba įspūdingai. Ką gamintojui teko paaukoti vardan tokio didelio autonominio veikimo ir ar iš tikrųjų „Amazfit Bip“ veikia taip ilgai? Atsakymas Varle.lt išmaniųjų laikrodžių specialistų parengtoje apžvalgoje.



„Xiaomi Amazfit Bip“ yra išmanusis laikrodis su GPS. Įrenginys seka fizinį aktyvumą, gauna pranešimus iš išmanaus telefono, matuoja pulsą. Atrodytų, dauguma išmaniųjų laikrodžių dabar pasižymi tokiomis funkcijomis, bet šios apžvalgos herojus prieš juos turi du labai galingus kozirius: kainą ir ilgą baterijos veikimo laiką. Šis išmanusis laikrodis kainuoja 2–3 kartus mažiau nei konkurentų įrenginiai su panašiomis funkcijomis, o pilnai įkrautos baterijos užtenka mažiausiai mėnesiui, kai tuo tarpu brangų „Apple Watch“ ar „Samsung Gear S3“ reikia krauti vos ne kiekvieną dieną. Tokį gyvybingumą „Xiaomi“ pavyko pasiekti atspindinčio ekrano dėka. Jis veikia kaip elektroninis rašalas. Jei vaizdas nejuda – ekranas neeikvoja energijos. Tokia technologija leidžia vienu metu nušauti du zuikius: nereikia įjunginėti ekrano, nes jis visada veikia ir būnant saulėje vaizdas atrodo ryškus. Tamsoje praverčia apšvietimas, kurio ryškumą galima nustatyti tiesiogiai laikrodyje. Ekrano apšvietimas įsijungia automatiškai, kai pakeliate ranką ar pasukate riešą.

Nesukelia pigaus įrenginio įspūdžio

Išmanusis laikrodis „Xiaomi Amazfit Bip“ atrodo subtiliai ir tikrai nekelia pigaus įrenginio įspūdžio. Kažkiek gal primena „Apple Watch“ ar garsųjį „Pebble“ išmanųjį laikrodį. Išmanusis laikrodis labai plonas ir lengvas. Su gumine apyranke jis sveria viso labo 31 gramą. Iš tikrųjų tikrai labai lengva ir pamiršti, kad ant rankos turi išmanųjį laikrodį. Prie jo labai paprasta priprasti.

Laikrodžio meniu yra tik anglų ir kinų kalbomis, tad sinchronizuodami jį su savo telefonu, telefone pasirinkite ir sistemos kalbą – nustatykite anglų. Palikus lietuvių kalbą, laikrodyje informaciją matysite kinų kalba.

Ekrano paviršius yra apsaugotas „Corning Gorilla Glass 3“ stiklu, kurį dažnai sutinkame išmaniuosiuose telefonuose. Stiklas yra dengtas oleofobine danga, todėl patekę ant ekrano skysčiai iškart nuteka, o purvas neprilimpa. „Xiaomi Amazfit Bip“ būdinga IP68 standarto apsauga, taigi su juo galima eiti į dušą, šokti į baseiną ir bėgioti lyjant lietui. Laikrodžio dirželiui irgi visa tai nebaisu, nes jis čia guminis, taigi jei kas nors su juo ir nutiks, jį tikrai nesunku pakeisti. Dirželio tvirtinimas čia standartinis, 20 mm, todėl jei norėsite, galėsite atskirai nusipirkti odinių ar plieninų dirželių ir keisti juos nors ir kiekvieną dieną.

Išmanusis laikrodis veikia uždaros, panašios į „Android Wear" operacinės sistemos pagrindu. Norint naudotis išmanaus laikrodžio funkcijomis, reikia atsisiųsti „MiFit" programėlę ir sinchronizuoti jį su išmaniuoju telefonu. Programėlė yra prieinama tiek „Android", tiek „iOS" operacinėms sistemoms.

Kokias funkcijas turi „Xiaomi Amazfit Bip“?

Išmanusis laikrodis moka atvaizduoti pranešimus apie įvairius įeinančius įvykius (žinutes, skambučius) iš labai įvairių bendravimui ir pranešimų siuntimui skirtų programėlių. Kai jums kas nors skambina, laikrodžio ekrane galite matyti to kontakto vardą, atmesti skambutį ir pan. Laikrodžio sąsaja yra anglų kalba. Pagal nutylėjimą laikrodyje atvaizduojamas numatytas ciferblatas, tačiau nustatymuose yra labai didelė jo stilių įvairovė. Norint atrakinti ekraną, reikia paspausti šone esantį mygtuką. Iškart galima pastebėti, jog pagrindinis meniu yra mygtukų pavidalo. Sąsaja tikrai greitai reaguojanti, jokių ryškių vėlavimų nėra. Kalbant apie funkcijas, reikėtų paminėti, kad išmanusis laikrodis atvaizduoja orų prognozę, turi žadintuvą, chronometrą ir kompasą.

Atskirame meniu yra surinktos visos aktyvumo funkcijos. „Xiaomi Amazfit Bip“ moka sekti žingsnius, bėgimą gryname ore, ant bėgimo takelių ir važiavimą dviračiu. Visų, išskyrus bėgimą takeliu, aktyvumo funkcijų metu įjungiamas integruotas GPS. Treniruotės metu išmanaus laikrodžio ekrane atvaizduojami laiko, pulso, įveikto atstumo ir greičio indikatoriai. Nustatymuose galima įjungti vibruojančius pranešimus, kurie ateitų tada, kai įveiktumėte tam tikrus atstumus. GPS veikimo tikslumui priekaištų nėra. Be GPS šis išmanusis laikrodis taip pat turi barometrą ir altimetrą.

Pulsometras veikia tiksliai. Treniruočių metu galima nustatyti, kad ateitų pranešimai, kai viršijama viršutinė pulso riba. „Mi Fit“ programėlėje galima įjungti pulso atvaizdavimą pagal pareikalavimą, miego metu arba nuolatos. Tiesa, paskutinis variantas neigiamai paveiks išmanaus laikrodžio autonominio veikimo laiką.

Vienintelis trūkumas – netikslus miego sekimas

Тaip pat šis išmanusis laikrodis moka sekti miego fazes. Tiesa, dėl šios funkcijos veikimo tikslumo kilo turbūt daugiausia klausimų. Net miego metu esant įjungtam pulsometrui, išmanusis laikrodis vis tiek rodė ne itin teisingą užmigimo ir prabudimo laiką. Kartais skirtumas su realiu miego laiku siekė iki pusantros valandos. Išmanaus žadintuvo funkcijos čia nėra, išmanusis laikrodis gali jus pažadinti tik griežtai nustatytu laiku. Beje, vibracija čia pakankamai stipri ir tai aktualu visiems kitiems pranešimams, ne tik žadintuvui.

Kad ir ką kas kalbėtų, tačiau išmanusis laikrodis, kurį reikia krauti mažiausiai 2 kartus per savaitę – tuščias pinigų švaistymas. „Xiaomi“ kompanija žino apie tai, todėl savo įrenginį aprūpino 190 mAh baterija, kuri leidžia išmaniajam laikrodžiui veikti iki 1,5 mėn. be būtinybės papildomai jį įkrauti. Po dviejų savaičių visą parą trukusio naudojimo, „Xiaomi Amazfit Bip“ išsikrovė 53 proc. Reikėtų pažymėti, kad tuo metu ryškumas buvo minimalus, tačiau buvo įjungtas pulso sekimas miego metu, vyko retos treniruotės lauke, ėjimas ir bėgimas bėgimo takeliu. Be to, kasdien buvo gaunama daug įvairių pranešimų, dėl kurių nuolat užsidegdavo ekranas. Pirmąją savaitę išmaniuoju laikrodžiu buvo naudotasi itin intensyviai. Nustatymų konfigūravimas, funkcijų išbandymas ir pan. be abejonės turėjo įtakos autonominiam laikui. Vidutiniškai „Xiaomi Amazfit Bip“ baterija senka 3 proc. per dieną, tačiau jeigu pranešimų skaičius labai didelis, šis rodiklis siekia 5 proc. Bendrai šio išmanaus laikrodžio baterijos veikimo laikas tikrai ilgas ir atitinka tą, kurį nurodo gamintojas, bet žinoma, viskas priklauso nuo naudojimosi dažnio ir ypatumų. Pilnas išmanaus laikrodžio įkrovimas trunka beveik 3 valandas.

Apibendrinant reikėtų pasakyti, kad „Xiaomi Amazfit Bip“ yra tikrai kokybiškas, patogus ir stilingai atrodantis išmanusis laikrodis už prieinamą kainą. Vienintelis trūkumas – netikslus miego sekimas, tačiau svarbiausia yra tai, kad „Amazfit Bip“ yra tiesiog patogus laikrodis kasdieniam naudojimui, kuriuo nereikia krauti net kartą per savaitę. Be to, čia rasime visas fiziniam aktyvui reikalingas funkcijas ir GPS. Ar reikia kažko daugiau? Spręsti, žinoma, jums, tačiau Varle.lt išmaniųjų laikrodžių specialistai siūlo būtinai atkreipti dėmėsį į tai, kad tai tikrai dėmesio vertas puikus kainos ir kokybės derinys, kuriam alternatyvų šios kainos segmente paprasčiausiai nelabai ir yra.