Interneto maršrutizatoriaus „Netgear R7800 Nighthawk X4S“ apžvalga

Rinkoje įsitvirtinęs 802.11c standartas lėmė, kad vis daugiau naudotojų ieško greitesnį Wi-Fi ryšį palaikančių maršrutizatorių ir prieigos taškų. „Netgear R7800 Nighthawk X4S“ maršrutizatorius pasižymi puikiu kainos ir kokybės santykiu. Kokie šio įrenginio ypatumai ir funkcijos – sužinokite Varle.lt tinklo įrangos specialistų parengtoje apžvalgoje.

Dizainas

„Nighthawk R7800“ dizainas praktiškai nepasikeitė nuo „AC1900–R7000“ modelio pristatymo laikų. Pirmasis „grobuoniškas“ „Nighthawk“ pasižymėjo labai šiuolaikiniu ir originaliu stiliumi. Aštrūs kampai ir įstrižos linijos formavo greito ir galingo įrenginio įspūdį. Tokia pačia dizaino kryptimi pasižymi ir šios Varle.lt apžvalgos herojus – „R7800“ modelis.

Kuo išsiskiria „X4S“ modelis? Maršrutizatorius turi tokius pat matmenis kaip jo pirmtakas: 285 × 185 × 50 mm. Konstrukcija yra dviejų spalvų derinys. Pagrindas ir šonai yra juodos, o viršutinis skydelis yra plieno pilkos spalvos. Galima pastebėti, kad apatinė dalis ir šonai yra aprūpinti angomis, kurios palengvina oro cirkuliavimą įrenginio viduje. Priekinėje dalyje matome net 13 kontrolinių rodiklių, kurie identifikuoja atskirų jungčių ir paslaugų veikimo būklę:

• maitinimas

• prieiga prie interneto

• įjungtas 2,4 GHz tinklas

• įjungtas 5 GHz tinklas

• du USB jungčių indikatoriai

• eSATA jungties indikatorius

• 4 tinklo jungiklio indikatoriai

• WiFi tinklo įjungimas/išjungimas

• WPS mygtukas

Indikatoriai šviečia balta arba gintaro spalvos šviesa. Galinėje korpuso dalyje rasime 4-ių jungčių Gigabit jungiklį, Gigabit Wan jungtį, reset ir maitinimo mygtukus bei vietą 2 išorinėms antenoms. Šonuose įkomponuotos dvi kitos antenos. Tiek lizdai, tiek RP-SM antenos pažymėtos 1-4 skaitmenimis. Iš kairės pusės yra išdėstytos dvi USB 3.0 jungtys, iš dešinės pusės – eSATA jungtis. Varle.lt tinklo įrangos specialistų manymu, kaip namų maršrutizatoriui tai yra pakankamai platus jungčių rinkinys.

„R7800“ turi dviejų branduolių 1,7 GHz „Qualcomm“ procesorių. RAM atminties čia turime 512 MB, o flash – 128 MB.

Wave 2 „Netgear R7800“ maršrutizatoriuje

Atsižvelgiant į padidėjusį kanalų skaičių juostoje, MIMO technologiją ir erdvinių srautų skaičių, dabartinis WiFi 802.11ac standartas gali pasiekti iki 1300 Mb/s greitį (3 erdviniai srautai po 433 Mb/s kiekvienas, 256-QAM 5/6 moduliavimas, 80 MHz pločio kanalas).

„Netgear Nighthawk X4S“ yra „AC2600“ klasės įrenginys. Jeigu 2600 vertę suskaidysime pirminiais dauginamaisiais, 2,4 GHz juostoje gausime 800 Mb/s veikimo greitį bei 5 GHz juostoje – 1733 Mb/s. Susumavus ir suapvalinus gaunama 2600 Mb/s vertė, kuri yra sujungtu maksimaliu greičiu, kurį galima gauti tarp maršrutizatoriaus ir kliento įrenginių.

Maksimalus greitis 5GHz juostoje siekia 1300 Mb/s. Iš kur tada čia atsiranda 1733 Mb/s? Reikėtų paminėti tai, kad 802.11 ac standartas buvo padalintas į tam tikrus etapus, kuriuose turime reikalų su tokiais tinklo sprendimais. Pirmasis tai „AC1900“ klasės įrenginiai, o kiti sprendimai priklauso „802.11ac Wave 2” grupei, kuri leidžia pasiekti bendrą didesnį nei 1900 Mb/s greitį (ir didesnį nei 1300 Mb/s 5 GHz juostoje).

„X4S“ atveju 256-QAM 5/6 moduliavimo bei 80 MHz pločio kanalo ir 4 erdvinių srautų dėka galima išspausti 1733 Mb/s greitį. Panašiai atrodo situacija ir su 2,4 GHz juosta. Išnaudojant 4 srautus ir išsaugant kanalo moduliavimą ir plotį, pasiekiamas 800 Mb/s greitis. Čia vertėtų paminėti, kad 802.11 ac standartas ir jo antroji fazė leidžia išnaudoti „MU-MIMO“ technologiją.

Terminas „MIMO“ (o tiksliau: „SU-MIMO“) yra žinomas iš 802.11n standarto, kuris leido įrenginiui perduoti duomenis išnaudojant kelis srautus vienam klientui per tą patį laiko vienetą. „MU-MIMO“ atveju turime galimybę išsiųsti kelis srautus per tą patį laiko vienetą keliems klientams.

„Netgear X4S“ paleidimas per 30 sek.

„Netgear X4S“ paleidimas namuose užtrunka ne daugiau nei 30 sekundžių. Varle.lt specialistai pažymi, kad „Netgear“ maksimaliai supaprastino konfigūracijos procesą. Tereikia prijungti įrenginį prie interneto paslaugų tiekėjo modemo ar interneto lizdo ir jį įjungti.

Maršrutizatorius pasižymi nustatytu ir apsaugotu belaidžiu tinklu, todėl nėra tolimesnio konfigūravimo būtinybės. Prisijungti prie WiFi tinklo galima tradiciškai jungiantis per SSID ir įrašant slaptažodį arba pasitelkiant WPS mygtuką.

Žinoma, papildomų parametrų atveju, reikės apsilankyti maršrutizatoriaus www skydelyje. Prisijungti prie jo galima įvedus tokį adresą: www.routerlogin.net. Vienas pirmųjų žingsnių pasiūlys veikimo režimo – maršrutizatoriaus ar prieigos taško – pasirinkimą.

Vieninga „Netgear“ www skydelio sąsaja yra aiški ir paprasta naudoti. Pirmame ekrane galima matyti pagrindinę informaciją apie maršrutizatorių, prijungtus įrenginius ir paslaugas. Papildomai meniu yra padalintas į pagrindinį ir papildomą. Daugeliu atveju pakaks sukonfigūruoti nustatymus pirmajame skirtuke. Ką čia rasime? „Internet“ skiltyje galima apibrėžti interneto ryšio tipą. „Netgear X4S“ palaiko tiek statinį, tiek dinaminį IP adresą, galimybę prisijungti per PPPoE bei VPN L2TP ir PPTP. Tai pat čia vyksta DNS serverių adresų nustatymas. Belaidžio tinklo skiltyje vyksta 2,4 bei 5 GHz WiFi juostų parametrų konfigūravimas. Čia pateikiami tinklų pavadinimai, prieigos slaptažodžiai, apibrėžiamas šifravimo tipas, kanalas bei tinklo veikimo greitis.

Neatsiejamas šiuolaikinių WiFi tinklų elementas – svečio prieiga. Tokią funkciją rasime ir šiame „Netgear“ maršrutizatoriuje. Prieigą prie svečio WiFi tinklo galima aktyvuoti tiek 2,4GHz, tiek 5 GHz juostai. Čia taip pat galima nustatyti standartinius parametrus (SSID, slaptažodį, šifravimą) bei galime patikslinti, ar prisijungę svečiai galės komunikuoti tarpusavyje ir mūsų motininiu namų tinklu.

Prijungtų įrenginių skirtuke galima patikrinti, kokie įrenginiai yra prijungti prie maršrutizatoriaus. Pasak Varle.lt tinklo įrangos specialistų, įdomi funkcija čia yra galimybė priskirti konkretiems įrenginiams savo ikonėles, apibrėžiančias įrenginio tipą. Jį galima pasirinkti iš išsiskleidžiančio sąrašo.

Vertėtų paminėti „Quality of Service“ funkciją, kuri sprendžia tinklo apkrovos problemą. Funkcija „Dynamic QoS“ veikia pakankamai paprastu būdu: nustatydama didesnį prioritetą multimedijos ar žaidimų turiniui apribodama failų atsisiuntimą, P2P ar FTP tinklus.

Tėvų kontrolės konfigūracijai reikalinga „Netgear genie“ programėlė, kurios dėka nustatomi prieigos prie konkrečių paslaugų, www puslapių adresų taisyklės arba užblokuojami konkretūs raktiniai žodžiai.

Papildomų nustatymų meniu matome diegimo ir WPS vedlius. „Setup“ skirtuke rasime įvairias konfigūracijas, susijusias su WAN tinklo ryšiais, LAN tinklu, QoS, WiFi ir svečių tinklo parinktimis. Vietinio saugumo skirtuke yra labiau išplėstos tėvų kontrolės, tinklo saugumo ir namų naudotojų parinktys. Taip pat dispozicijai turime tokius 3 apsaugos elementus: prieigos kontrolė, svetainių blokavimas, paslaugų blokavimas. Išplėstuose nustatymuose rasime elementus, kurių trūksta naudotojams, kurie norėtų patobulinti maršrutizatoriaus konfigūraciją.

Vertėtų paminėti tai, kad „Netgear“ modelis yra aprūpintas VPN palaikymu. Ir čia kalba ne tik apie srauto perdavimą į kitus privačius tinklus. Maršrutizatorius taip pat turi paremtą OpenVPN VPN serverio palaikymą. Tai leidžia paprastu ir saugiu būdu nustatyti užkoduotą ryšį su mūsų tinklu iš bet kurios pasaulio vietos.

Jungtys ir šiek tiek debesų kompiuterijos

USB jungtys jau yra neatsiejamas WiFi maršrutizatorių elementas. Priklausomai nuo modelio, galima naudotis vienu arba dviem USB lizdais. 3.0 versijos sąsajos jau tampa standartu ir „R7800“ modelyje be dviejų „USB 3.0“ jungčių taip pat turime eSATA.

Nuodėmė būtų neišnaudoti maršrutizatoriaus jungčių jo galimybių išplėtimui. Ką tai duoda? Visi elementai, kurie yra susiję su jungčių palaikymu surinkti „ReadySHARE“. Naudotojo dispozicijai yra 4 taikymų tipai:

1. Pagrindinis – tai yra galimybė dalytis USB laikmenoje saugomais duomenimis.

2. „ReadyCLOUD“ funkcija leidžia pasiekti savo duomenis „Netgear“ debesyje.

3. „ReadySHARE Printer“ spausdintuvo bendrinimas čia yra kiek kitoks nei klasikinis paremtas spausdinimo serveriu sprendimas. Tam, kad veiktų šis mechanizmas, būtina kompiuteryje įdiegti papildomą įrankį, kuris leistų prisijungti prie spausdintuvo ar daugiafunkcinio įrenginio. Šios funkcijos privalumas tas, kad galima pasinaudoti ne tik spausdintuvu, bet ir daugiafunkciniu įrenginiu, pvz., skenerio funkcija.

4. „ReadySHARE Vault“ yra programėlė, kuri leidžia kurti atsargines kompiuteryje saugomų duomenų kopijas. Be to, be standartinių kopijų galima pasinaudoti „Smart Timeline“. Šis mechanizmas realiuoju laiku stebi failus ir aplankus ir kuria jų kopijas, todėl galime atgauti bet kurią failo versiją.

Be galimybės dalintis duomenimis, „Netgear X4S“ taip pat siūlo daugialypės terpės įrankius. „ReadySHARE“ skiltyje galima konfigūruoti medijos failų dalijimąsi ir transliavimą namų tinkle. Yra DLNA standarto palaikymas. Kiti įrankiai – „TiVo“ grotuvų palaikymas ir galimybė transliuoti muziką pasitelkiant „iTunes“ serverį.

Reikėtų paminėti keletą įdomių funkcijų ir įrankių, kurie palengvins darbą su maršrutizatoriumi:

• Nuotolinis valdymas – galimybė pasiekti maršrutizatorių iš LAN tinklo ribų. Papildomai galima apibrėžti IP adresų diapazoną, iš kurio bus įmanoma prieiga bei pakeisti standartinę prieigos jungtį.

• USB nustatymai. Tai įdomi funkcija, kuri leidžia apriboti prijungtų USB įrenginių skaičių. Galima nustatyti apribojimus ir leisti prisijungti tik konkrečioms USB laikmenoms.

• „Netgear R7800“ yra aprūpintas kontroliniais indikatoriais, kurie šviečia pakankamai stipria šviesa. Jei ji jums trukdo, galima deaktyvuoti mirksėjimą administraciniame skydelyje arba maršrutizatoriaus gale esančio mygtuko dėka.

• Naudotojai, kurie nori kontroliuoti duomenų srautą, gali pasinaudoti specialia srauto matuoklio parinktimi, kuris leidžia nustatyti duomenų gavimo ir siuntimo apribojimus. Papildomai galima įjungti įspėjimą dėl viršijimo pasirinktinai atjungti ryšį, jei bus viršytas nustatytas limitas.

Apibendrinimas

„Netgear R7800 Nighthawk X4S“ maršrutizatoriuje naudotojai ras viską, ko reikia efektyvaus WiFi namų ryšio sukūrimui, t.y. našią laidinio tinklo sistemą, sparčias USB 3.0 jungtis bei papildomas daugiafunkcinių įrenginių ir multimedijų serverių galimybes. Reiklesniems naudotojams gamintojas atiduoda į rankas VPN serverį bei pažangius, konfigūruojamos tėvų kontrolės mechanizmus. Apibendrinant reikėtų išskirti tokius svarbiausius šio įrenginio privalumus: labai puikus WiFi tinklo našumas 3 srautų klientų atveju, išplėstiniai tėvų kontrolės ir apsaugos įrankiai, debesų kompiuterijos galimybės (programėlės ir prieiga per www), USB jungiamumas. Pasižymintis „AC2600“ WiFi palaikymu „Netgear R7800 Nighthawk X4S“ yra vienas sparčiausių maršrutizatorių rinkoje.