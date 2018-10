„Instagram“ stiprina kovą su patyčiomis

Šis žingsnis žengtas po to, kai „Facebook“ taip pat sustiprino savo priemones, skirtas kovoti su patyčiomis, vienai apklausai atskleidus, kad internete patyčias patiriantis jaunimas mano, jog socialiniai tinklai daro nepakankamai, kad kovotų su šia problema.

„Instagram“ vadovas Adamas Mosseri (Adamas Moseris) sakė, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą bus ieškoma patyčių ženklų, o tada toks turinys automatiškai bus pažymėtas, kad jį patikrintų socialinio tinklo darbuotojai.

„Šis pakeitimas padės mums nustatyti ir pašalinti žymiai daugiau patyčių (turinio)“, – tinklaraščio pranešime sakė A. Mosseri.

„Tai yra svarbus žingsnis, nes daug žmonių, kurie patiria ar pastebi patyčias, apie tai nepraneša“, – pridūrė jis.

Ši technologija visame socialiniame tinkle turėtų paplisti per kelias savaites.

Be to, platformoje jau veikiantis filtras, leidžiantis vartotojams pažymėti ir paslėpti įžeidžiamus komentarus „Instagram“ paskyrose, bus taikomas ir per tiesiogines transliacijas, teigė A. Mosseri.

Siekdamas įkvėpti žmones būti gerus vieni kitiems, „Instagram“ taip pat sukūrė efektą, padėsiantį papuošti į platformą keliamą turinį širdelėmis ar žodžiu „gerumas“.

„Internetinės patyčios yra sudėtingas (reiškinys), ir mes žinome, kad turime dar daug nuveikti, kad „Instagram“ dar labiau apribotume patyčias bei skleistume gerumą“, – tvirtino A. Mosseri.

Praėjusią savaitę „Facebook“ paskelbė, kad jo vartotojai galės paslėpti ar ištrinti po kelis įžeidžiančius komentarus iškart, užuot trynus juos po vieną.

Socialinis tinklas taip pat leido žmonėms pranešti apie patyčias ar priekabiavimą jų draugų, nenorinčių skųstis „Facebook“, atžvilgiu.

Dauguma amerikiečių paauglių sako, kad yra tapę interneto patyčių ar priekabiavimo, daugiausia – pravardžiavimo, aukomis, rodo rugsėjį paskelbti JAV strateginių studijų centro „Pew“ apklausos rezultatai.

59 proc. respondentų pranešė apie internetines patyčias, o 63 proc. apklaustųjų sakė manantys, kad tai yra svarbi paauglių problema, rodo apklausa.

Be to, apklausa atskleidė, kad dauguma patyčias patiriančių jaunų žmonių mano, jog mokytojai, socialiniai tinklai ir politikai daro nepakankamai spręsdami internetinių patyčių problemą.