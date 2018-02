Galingas vidutiniokas: „Samsung Galaxy A8“ apžvalga

Prisiminkime, kaip viskas prasidėjo. Panašu, kad 2014 metais „Samsung“ kompanijai galutinai atsibodo juokeliai apie plastmasinius išmaniuosius telefonus ir gamintojas pristatė „Galaxy Alpha“, kuris nebuvo flagmanu. Pagal parametrus tai buvo vidutinės klasės išmanusis telefonas, tačiau jau su stilinga metaline apdaila. Šis eksperimentas buvo pripažintas sėkmingu ir 2015 metais jau pasirodė visa „Galaxy A“ šeima su metaliniais korpusais ir parametrais įvairiems naudotojų poreikiams ir piniginėms. Paskutinį kartą ši serija buvo atnaujinta 2017 metais ir mes turėjome „Galaxy A3“, „Galaxy A5“ ir „Galaxy A7“ modelius, kurių dizainas priminė flagmanus „Galaxy S7/S7+“, tačiau kainavo kur kas mažiau.



Dar praeitų metų gruodį pristatytieji „Samsung Galaxy A8“ ir „Samsung Galaxy A8+“ savo pirmtakų nepakeis, tiesiog šiek tiek pastums pardavimuose. „Samsung Galaxy A8“ taip pat yra flagmanų pakaitalas tiems, kas dar nepasiryžęs mokėti už išmanųjį telefoną daugiau nei 500 eurų, tik dabar jis imituoja „Galaxy S8“ modelį. Tiesa, pardavimų pradžioje šie telefonai nėra tokie prieinami kaip praeitų metų „Galaxy A“, o kinų išmaniųjų žinovai, panagrinėję „Galaxy A8“ specifikacijas, ko gero juoksis. Kokie pagrindiniai „Samsung Galaxy A8“ koziriai ir kokie trūkumai? Pažiūrėkime.



Dizainas ir ergonomika

Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų teigimu, žvelgiant iš toli naujieną iš tikrųjų lengva supainioti su „Galaxy S8“, ypač jei žiūrėsime į juodos spalvos modelį: metalinis rėmelis, iš abiejų pusių stiklas, išskirtinis skaitmeninio laikrodžio šriftas, atvaizduojamas „Always On Display“ funkcijos, aukštas madingų 18.5:9 proporcijų ekranas.

Tačiau, kai paimi „Galaxy A8“ į rankas, supranti, jog supainioti jį su flagmanu sunku. Šis įrenginys yra beveik pusę milimetro storesnis, keliais milimetrais platesnis ir 17 gramų sunkesnis nei „Galaxy S8“. Be to, metalinis rėmelis čia ne blizgus, o matinis. Išmanusis telefonas labai stilingas, tačiau gracija čia ne ta, kuri būdinga tikriems flagmanams. Taktiline, matmenų ir net ekrano rėmelio pločio prasme, naujasis „Samsung“ telefonas yra labai artimas „iPhone X“ modeliui, tik šiek tiek aukštesnis.

„Samsung Galaxy A8“ pasižymi šiek tiek platesniu korpusu nei turi „Galaxy S8“, todėl rankoje jis guli ne taip patogiai. Iš tikrųjų naudotis viena ranka išmaniuoju telefonu ir rinkti tekstą tikrai įmanoma, tačiau šiais tikslais įtempti pirštus teks labiau nei iš tikrųjų berėmio „Galaxy S8“ ar mažo 4.7 col. „iPhone 8“ atvejais.

Su jungtimis ir lizdais viskas čia kaip ir turi būti: 3,5 mm garso jungtis, įkrovimas per C tipo USB, du ištraukiami lizdai. Skirtas pagrindinei Nano SIM kortelei lizdas yra išdėstytas ant kairės pusės kraštinės, o tas, į kurį galima vienu metu įdėti antrąją nano SIM kortelę ir microSD iki 256 GB atminties kortelę yra ant viršutinės kraštinės. Pirštų atspaudų skaitytuvas yra gale ir laimei, ne šalia kameros kaip yra „Galaxy S8“ atveju, o po ja, taigi objektyvas mažiau kentės nuo pirštų atspaudų žymių. Naudotis pirštų atspaudų skaitytuvu čia labai patogu, veikia jis akimirksniu.

Patogus ir įjungimo mygtuko išdėstymas. Reikėtų paminėti tai, kad jis irgi pasižymi tokia pat, kaip turi „Samsung“ flagmanai, „stebuklinga“ galimybe dvigubo paspaudimo dėka akimirksniu įjungi kamerą. Virš jo matome vienintelio muzikos garsiakalbio groteles, kurias tokio išdėstymo dėka nedengia delnas kad ir kaip rankoje laikytume telefoną.

„Samsung Galaxy A8“ turi platų ryšių rinkinį:

• Spartų dviejų diapazonų Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

• LTE Cat 11 palaikymą

• Bluetooth 5.0

• A-GPS

• FM-radiją

• NFC

Pilnai laimei trūksta tik IR jungties, kurios dėka galima būtų valdyti techniką, pavyzdžiui, televizorių.

Ekranas

Ryškus ir kontrastingas Super AMOLED „Galaxy A8“ ekranas iš pirmo žvilgsnio nė kiek ne blogesnis nei flagmano ekranas. Skirtumus, pavyzdžiui, šiek tiek mažesnes ryškumo atsargas, galima pastebėti tik tuo atveju, jei abu įrenginius padėsime šalia. Matymo kampai puikūs. Pats ekranas plokščias, todėl tiems, kas šiais metais atsisakė „Samsung“ flagmanų būtent dėl pernelyg futūristinių užapvalintų ekrano kraštinių, „Galaxy A8“ yra puikus variantas.

„Samsung Galaxy A8“ ekranas vietoj įprastų 16:9 proporcijų pasižymi 18.5:9 kraštinių santykiu. Čia turime FullHD+ raišką, t.y. 1080x2020 pikselių. 5.6 col. įstrižainės ekranui pikselių tankis yra pakankamas ir atskirus pikselius sudėtinga įžvelgti plika akimi, o štai su virtualiais akiniais vaizdas jau ne toks tobulas kaip žiūrint plika akimi.

Kameros

„Samsung Galaxy A8“ iš viso turi 3 kameras. Turint omenyje šių dienų išmaniųjų tendencijas, tai nėra daug. Galinė kamera čia vienguba, pasižymi ji 16 megapikselių raiška ir flagmanų lygio diafragma f/1.7, kuri praleidžia daugiau šviesos. Tamsiuoju paros metu nuotraukos nėra įspūdingos, tačiau dieną ar gerai apšviestose patalpose kadrai tikrai neblogos kokybės. Asmenukės čia yra tai, kas iš tikrųjų labai džiugina. Galima net teigti, kad „Galaxy A8“ priekinė kamera yra net įdomesnė nei galinė jau vien dėl to, kad turime čia dvi matricas, kurios pasižymi skirtinga raiška ir optika. Pagrindinis 16 megapikselių modulis turi kiek mažesnius matymo kampus, tačiau leidžia gauti kokybiškesnius kadrus. 8 megapikselių modulis užtikrina prastesnės kokybės kadrus, tačiau jis geriau tinka grupinėms asmenukėms.

Už portretines nuotrakas (funkcija „Live Focus“) atsako 16 megapikselių modulis, o antroji kamera naudojama atstumo iki įvairių scenos dalių matavimui ir fono išliejimui tose dalyse, kurias naudotojas nusprendė nefokusuoti. Nustatymuose galima reguliuoti išlieto fono lygį („bokeh“ efektas) ir pasirinkti fokusavimo tašką jau nufotografavus kadrą.

Tariant paprastai, „Galaxy A8“ turi žymiai tobulesnę asmenukių kamerą nei „Galaxy S8“, taigi tai puikus išmanusis jaunimui ir visiems einantiems iš proto dėl tobulų asmenukių. Su pagrindine kamera reikalai yra kiti. Flagmanas visgi užtikrina kur kas geresnę kadrų kokybę nei „Galaxy A8“ modelis, todėl jei jums asmenukės nėra labai svarbus dalykas, bet pavyzdžiui, labiau mėgstate filmuoti, rinkitės „Galaxy S8“, nes jis pajėgus fiksuoti vaizdus 4K raiškoje, o „Galaxy A8“ tik standartinėje 1080p.

Iš „Galaxy S8“/„Galaxy S8+“/„Note8“ į „Galaxy A8“ emigravo ir „Bixby kamera“, susijusi su balso ir vaizdų atpažinimu bei mašininiu mokymu. „Bixby kamera“ leidžia internete surasti daug informacijos apie konkrečią nuotrauką.

Vertėtų paminėti tai, kad „Galaxy A8“ palaiko veido atpažinimo priekinės kameros dėka funkciją. Apie jokį 3D skenavimą „iPhone X“ stiliumi čia nėra ir kalbos, nėra ir akies rainelės skaitytuvo kaip „Samsung“ flagmanuose. Veido atpažinimas faktiškai vyksta nuotraukos dėka. Tiesa, toks telefono atrakinimo būdas nėra saugus ir tai jau ne kartą buvo patvirtinta, tačiau reikėtų paminėti, kad čia ši funkcija visai neveikia tamsoje ir kiek streikuoja blogo apšvietimo sąlygomis, todėl vargu ar norėsite, kad veido atpažinimas būtų pagrindinis jūsų „Galaxy A8“ atrakinimo būdas.

Našumas ir autonominio veikimo laikas

„Samsung Galaxy A8“ įrenginyje gamintojas panaudojo naują sistemą, kuri yra paremta „Exynos 7885“ lustu ir apima du didelio našumo „Cortex-A53“ 2,2 GHz branduolius ir šešis tokius pat branduolius su mažesniu 1.6 GHz taktiniu dažniu. Išmaniajame panaudotas grafinis lustas „Mali G71“. „Galaxy A8“ turi 4 GB operatyviosios ir 32 GB integruotos vidinės atminties. Yra atminties kortelių išpletimo lizdas, į kurį galima įsidėti iki 256 GB atminties kortelę.

Sintetiniai testai rodo, kad „Samsung Galaxy A8“ našumo rekordų nemuša, tačiau užtikrina tikrai sklandų veikimą bet kokio tipo uždaviniuose. Tiesa, patys pažangiausi ir sudėtingiausi žaidimai čia kartais gali susidurti su vėlavimais.

„Galaxy A8“ turi 3000 mAh talpos bateriją. Turint omenyje didelį procesoriaus energijos efektyvumą, tai pakankamai solidi reikšmė. Testuojant ir aktyviai naudojantis išmaniuoju telefonu, pilnai įkrautos baterijos pakako dienai. Baterijos pakanka beveik 23 3G pokalbių valandoms, daugiau nei 11 val. naršymui internete ir beveik 17 val. vaizdo įrašų atkūrimui. „Samsung Galaxy A8“ pilnam įkrovimui reikia maždaug 1,5 valandos. Greitojo įkrovimo palaikymo dėka po pusvalandžio baterija pasipildo daugiau nei 40%.

„Samsung Galaxy A8“ išmaniajame naudojama ta pati „Samsung Experience“ sąsajos versija, kurią galima rasti „Galaxy Note 8“ ir „Galaxy S8+“ įrenginiuose. Po ja slepiasi ta pati dar sena „Android 7.1.1“ operacinė sistema. Žadama, kad pirmąjį šių metų pusmetį „Galaxy A8“ turėtų gauti „Android 8.0 Oreo“.

Apibendrinimas

„Samsung Galaxy A8“ – stilingas ir kokybiškai pagamintas išmanusis su puikiu ekranu, įprasta galine ir nestandartine priekine kamera, pakankamu įvairioms užduotimis našumu, patogus ir praktiškas, su apsauga nuo vandens ir dulkių. Jį galima būtų pavadinti solidžiu aukštesnės vidutinės klasės išmaniuoju. Tiesa, negalima pasakyti, kad jis neturi konkurentų ir yra sprendimu be kompromisų. Taigi kam skirtas „Galaxy A8“? Pasak Varle.lt mobiliųjų telefonų specialistų, potencialus „Galaxy A8“ naudotojas – žmogus, kuriam reikalingas būtent „Samsung“ išmanusis telefonas su puikia priekine kamera, maža to, „Samsung“ su dideliu ekranu, bet pavyzdžiui, flagmano neleidžia rinktis piniginė. Arba tiesiog nepatinka stipriai lenktos ekrano kraštinės. Pagrindis šio telefono trūkumas yra jo kaina, kuri prekybos starto pradžioje siekia „Galaxy S7 edge“ flagmano dabartinės kainos lygį. Taigi „Galaxy A8“ atsidūrė sudėtingoje situacijoje ir panašu, kad gamintojui reikia permąstyti naujienos kainodarą. Nes tobulesnio našumo senesnis flagmanas ar stilingas flagmaną primenantis su išsiskiriančia priekine kamera „Galaxy A8“? Pasirinkimas priklauso nuo to, ko labiausiai tikitės iš telefono ir kaip vertinante kainos ir naujumo santykį.