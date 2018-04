Elektrinio paspirtuko „Xiaomi Mijia M365“ apžvalga

Varle.lt skuterių ir riedžių specialistai išbandė ir savo įspūdžiais dalinasi šioje apžvalgoje.

Konstrukcija pagaminta iš aviacijos pramonėje naudojamo aliuminio. Toks sprendimas tikrai sužadina pasitikėjimo jausmą. Metalas iš tiesų yra labai patvarus ir tvirtas. Rankenėlės yra guminės. Priekinė dalis su indikatoriais pagaminta iš blizgaus plastiko, kuris, tikėtina, labai greitai pasidengs įbrėžimais. Ratai pakankamai dideli. Paspirtukas atrodo labai gerai – jokios detalės necypsi, negirgžda ir t.t.

Ant dešinės pusės rankenėlės rasime greičio pedalą, kuris veikia tikrai sklandžiai ir leidžia labai tiksliai kontroliuoti greitį. Iš kairės pusės yra stabdžiai ir skambutis, kuris atlieka ir kabliuko, reikalingo paspirtuko sulankstymo metu, funkciją. Yra labai naudingas dalykas – pakojis.

„Xiaomi Mijia M365“ yra pasivažinėjimams po miestą skirtas elektrinis paspirtukas, o tai reiškia, kad jis pasižymi minimaliu svoriu ir sulankstoma konstrukcija. Viskas tam, kad prireikus, jį būtų galima patogu įsinešti į viešąjį transportą. 12,5 kg sveriantis įrenginys vidutiniam jaunam vyrui praktiškai nieko nereiškia, aišku, merginoms gali būti sunkiau įsinešti šią transporto priemonę į autobusą ar troleibusą. Įrenginio matmenys taip pat nebaugina: 108 x 43 x 114 cm, jei kalbame apie nesulankstytą konstrukciją, ir 108 x 43 x 49 cm, jei kalba eina apie sulankstytą elektrinį paspirtuką.

Pasak Varle.lt skuterių ir riedžių specialistų, sulankstymo sistema apgalvota labai gerai. Tereikia atjungti vairą ir padėti jį ant galinio rato, tuomet jis užsifiksuos. Speciali išmaniajam telefonui skirta programėlė leidžia sekti greičio, ridos, baterijos likučio parametrus. Prie telefono elektrinį riedį labai paprasta prijungti Bluetooth dėka. Beje, galima naudotis net dviem programėlėmis – „Mi Home“ ir „Ninebot“.

Elektrinio paspirtuko priekyje yra ryškus LED žibintas su lęšiu, o gale yra mirksinti stabdymo metu įsijungianti lemputė. Kadangi „Mijia Scooter“ pirmiausia skirtas suaugusiems asmenims, čia nerasime galimybės reguliuoti vairo aukščio.

Tie, kurie bandė važinėtis elektriniu riedžiu, žino, kad tai ne itin paprasta. Reikia laiko ir įgūdžių, kol išmoksi gerai laikyti pusiausvyrą ir pan. Elektriniu paspirtuku drąsiai važiuoti galima jau pirmą kartą juo naudojantis. Viskas labai paprasta. Tiesiog paspauskite įjungimo mygtuką ir pradėkite judėti atsispirdami kaip su įprastu paspirtuku. Sistema jau supranta, kad pajudėjote iš vietos ir leidžia paspausti greičio pėdalą. Jeigu paspirtukas tiesiog stovi ir netyčia prisilietėte prie greičio pėdalo, saugumo sistema tikrai neleis jam niekur nuvažiuoti.

Pagrindinis elektrinio ir paprasto klasikinio paspirtuko skirtumas slypi tame, kad elektrinio paspirtuko variklis įsijungia iškart, kai tik atsispiriate koja, taigi elektrinis paspirtukas iš esmės važiuoja pats. Jo galingumas siekia 250 W. Elektrinio paspirtuko galingumas gali leisti įkopti į ne itin aukšto šlaito kalną (maksimaliai 10 / 15 °). Įprasto naudojimosi sąlygomis galima pasiekti 25 km/ val. greitį arba 18 km/val., kai taupome energiją.

Greitis reguliuojamas ant vairo iš dešinės pusės išdėstyta rankenėle, kuri taip pat pasižymi galimybe tiekti elektros energiją. Padidinti greitį galima tiek lėtai ir sklandžiai, tiek staigiai.

Reikėtų paminėti tai, kad paspirtukas turi diskinius stabdžius su E-ABS funkcija. Jos veikimo principas yra analogiškas ABS automobilio stabdymo sistemai. Tačiau aktualu tai tik važiuojant dideliu greičiu, kai su užblokuotu galiniu ratu galima iš tikrųjų išskristi.

Santykinai dideli „Xiaomi Mijia M365“ ratai leidžia paspirtukui gerai pravažiuoti asfaltu, per žolę, smėlį ir net sniegą. Aišku, važiuojant per sniegą paspirtukui kartais tenka padėti koja, tačiau jis tikrai gerai važiuoja ir nekrenta. Šis modelis yra apsaugotas nuo drėgmės ir dulkių, jis atitinka IP54 standartą, taigi galima pasivažinėti per lietų arba užvažiuoti ant smėlio ir nebijoti, kad jam kas nors nutiks.

Gamintojo teigimu, „Xiaomi Mi Mijia“ elektrinio paspirtuko maksimali apkrova siekia 100 kg. Varle.lt skuterių ir riedžių specialistai leido jį išbandyti žmonėms, kurių svoris nuo 50 iki 120 kg. Tikėtina, ilgalaikėje perspektyvoje kokios nors įrenginio detalės gali deformuotis dėl to, kad svoris viršijo leistiną, tačiau kai paspirtuku važinėjo beveik dviejų metrų ūgio ir 120 kg svorio vyras, jokių problemų nebuvo. Tiesa, įsibėgėti teko ilgiau.

Elektrinio paspirtuko viduje yra integruota 18650 formato 30 ličio-jonų baterijų. Įkrautas elektrinis paspirtukas, pasak gamintojo, leidžia nuvažiuoti maždaug 30 km. Tiesa, norint tai pasiekti turėtų būti beveik idealios sąlygos: paspirtuko naudotojas turėtų sverti maždaug 75 kg, o lauke nebūti vėjo, važiuojama lygiu keliu ekonominiame režime ir važiuoti ne didesniu nei 15 km/val. greičiu.

Įkrovimas vyksta nuo elektros tinklo. Pilnai įkrauti bateriją trunka mažiau nei 5 valandas. Aišku, jei baterija išsikrovė, elektriniu paspirtuku galima naudotis įprastu būdu. Tiesa, tai daryti nėra lengva, nes jis pakankamai sunkus.

„Xiaomi Mi Mijia“ paliko tikrai teigiamas emocijas ir leido pasijusti vaiku. Varle.lt skuterių ir riedžių specialistai išskiria tokius šio elektrinio paspirtuko privalumus: dizainas, kokybiškas surinkimas, patogumas, pakankamai ilgas autonominio veikimo laikas, diskiniai stabdžiai su E-ABS. Pagrindiniai trūkumai yra borto kompiuterio trūkumas ir blizgus skydelis su indikatoriais, kuris gali būti labai greitai subraižomas. Bendrai, šis „Xiaomi“ elektrinis paspirtukas gali būti puiki ekologiška miesto transporto priemonė vasaros sezonu metu, o ir kainuoja toks produktas kur kas mažiau nei kokybiškas dviratis ir miesto centre piko metu leis judėti greičiau nei važiuojant automobiliu.