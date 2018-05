„Colours of Bubbles“ gerbėjams – džiugios naujienos

Šiandien rinktinis grupės albumas „Gamma“ pasirodė visose skaitmeninėse parduotuvėse ir muzikos klausymo platformose.

Bilietus į „Colours of Bubbles“ ir Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertą Trakų pilyje galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internetu: www.bilietai.lt.

„Colours of Bubbles“ ft. Jurga – „The Edge of the World“ (Leon Somov Remix):

Tai – jau antrasis šiemet „Colours of Bubbles“ albumas po vasario mėnesį išleisto koncertinio darbo „Untold Story“ su Šv. Kristoforo orkestru, kurio programa vasarą nuskambės gyvame koncerte Trakų pilyje. Tuo tarpu iš naujojo remiksų albumo radijo stotyse jau buvo galima išgirsti kūrinius „Your Ghost (Modestyno Remix)“ bei „The Edge of the World (Black Water Remix)“.

Šią savaitę grupė pristatė naują radijo singlą – „The Edge of the World“, kurį sukūrė Leonas Somovas, o vokalą kartu su „Colours of Bubbles“ vokalistu Julijum Aleksovu įdainavo Jurga. „Daina „The Edge of the World“ man yra vienas gražiausių grupės „Colours of Bubbles“ kūryboje. Turėjau viziją, kaip šį kūrinį pritaikyti šokių muzikai ir pats likau maloniai nustebintas vasara pulsuojančiu rezultatu“, – sako Leonas Somovas.

Iš viso albume „Gamma“ galima išgirsti 12 kūrinių. Per maždaug metus užtrukusį kūrybinį procesą savo darbus grupei be jau minėtų padovanojo tokie vardai kaip Deep Shoq, „Solo ansamblis“, GeraiGerai, Fingus, Shkema, taip pat estų grupė „Würffel“, baltarusių didžėjus Ayva, ukrainietis MUND ir Honkonge didžėjaujantis lietuvis DJ Gie.

„Colours of Bubbles“ vokalisto Julijaus Aleksovo teigimu, grupė su didžiuliu jauduliu pristato remiksų albumą „Gamma“ ir labai dėkoja visiems kūrėjams, kurie atliko milžinišką darbą, kad šis albumas išvystų dienos šviesą.

„Nors per mūsų gyvavimo dešimtmetį yra tekę dirbti su elektroninės muzikos kūrėjais, tokiais kaip „Golden Parazyth“, „Partyzanai“, Fingus, Fume bei kitais, mums tai nėra įprastas amplua, todėl nežinom, kaip tokį albumą priims mūsų esami gerbėjai“, – sako Julijus Aleksovas. „Tačiau mes mėgstam iššūkius, mėgstam išeiti iš komforto zonos ir eksperimentuoti, tad su pasididžiavimu pristatom itin talentingų kūrėjų mūsų dainų interpretacijas.“

„Colours of Bubbles“ nuotr.

Pilnas albumo „Gamma“ kūrinių sąrašas:

1. „The Edge of the World (Black Water Remix)“

2. „Truth or Dare (Deep Shoq Remix)“

3. „Ten Thousand Snowflakes (Ayva Remix)“

4. „Emptiness (Fingus Remix)“

5. „Hiding (GeraiGerai Remix)“

6. „Your Ghost (Modestyno Remix)“

7. „Cut It Out / Pallbearer (Solo Ansamblis Remix)“

8. „Emptiness (DJ Gie Trapped Remix)“

9. „Rusty Trombone (MUND Remix)“

10. „Flags (Shkema Remix)“

11. „Pallbearer (Würffel Remix)“

12. „The Edge of the World (Leon Somov Remix)“

Visą albumą galima išgirsti čia.