Ar verta žaidimams rinktis „Lenovo Legion Y530“ kompiuterį? (apžvalga)

Varle.lt nešiojamų kompiuterių specialistų teigimu, „Legion“ ženklo įrenginiai patiko žmonėms dėl protingos kainos ir puikaus našumo derinio, įdomaus dizaino ir patogių įvesties jungčių. Šių metų vasarą gamintojas pristatė atnaujintą seriją, kurios „Y530“ modelį apžvelgė Varle.lt specialistai.

Varle.lt testuojamo įrenginio konfigūracija atrodo taip: Intel Core i5-8300H procesorius, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti vaizdo plokštė, matinis FHD ekranas ir 128 GB SSD poroje su 1 TB kietojo disko. Ar verta atkreipti dėmesį į „Lenovo Legion Y530“ modelį tiems, kurie ieško žaidimams skirto nešiojamo kompiuterio? Pabandykime išsiaiškinti.

Komplektacija

„Lenovo Legion Y530“ komplektacijoje rasime didelį 135 W maitinimo adapterį, kuris sveria 582 gramus. Daugiau jokių priedų nešiojamo kompiuterio komplektacijoje nėra.

„Lenovo Legion Y530“ dizainas

Varle.lt nešiojamų kompiuterių specialistų teigimu, „Lenovo Legion Y530“ išsiskiria kitų žaidimams skirtų nešiojamų kompiuterių su RGB apšvietimu ir įvairiais geimeriškais dizaino elementais fone. Šis įrenginys pasižymi minimalistiniu stiliumi. Korpusas yra juodos spalvos su šaltos baltos spalvos apšvietimu. Ant kompiuterio dangčio iš kairės pusės yra „Legion“ logotipas su nedidelio „Y“ ženklo apšvietimu „O“ raidėje. Kompiuterio dangtis atsidaro maždaug 180 laipsnių kampu. Nepaisant minimalių gabaritų ir svorio skirtumų lyginant su pirmtaku, „Legion Y530“ dizaino prasme turi porą tūzų savo kišenėje. Viena svarbiausių „Legion Y530“ dizaino savybių yra siauri (8 mm pločio) ekrano rėmeliai. Tokį sprendimą tikrai nedažnai galima pamatyti biudžetinės klasės žaidimams skirtuose nešiojamuose kompiuteriuose. Tiesa, šis pakeitimas nepalietė apatinio rėmelio, ant kurio dabar yra išdėstyta internetinė kamera. Maitinimo mygtukas yra ant klaviatūros, priešais tvirtus vyrius. „Lenovo Legion Y530“ sveria šiek tiek daugiau nei konkurentų įrenginiai (2.3 kg), tačiau jo ploni rėmeliai ir dydis daro jį pakankamai kompaktišku kompiuteriu. Nešiojamam kompiuteriui būdingas griežtas dizainas, todėl jis puikiai tiks tiek asmeniniams, tiek verslo poreikiams tenkinti.

Nepaisant to, kad „Legion Y530“ korpusas yra plastmasinis, konstrukcija kelia tikrai labai patvaraus ir tvirto įrenginio įspūdį.

Ekranas

Panašu, kad ne tik Varle.lt specialistai turėjo pretenzijų dėl praeitų metų modelio ekrano kokybės, tačiau „Legion Y530“ patobulinimai čia ne itin pastebimi. Matinis 15.6 col. įstrižainės FHD ekranas pasižymi vidutinio lygio ryškumu. Vidutinis ryškumo lygis, kurį pavyko užfiksuoti testuojant įrenginį, buvo 264.1 cd/m2, o tai yra 20 cd/m2 ryškiau, nei praėjusių metų modelis. Kontrastas sumažėjo iki 673:1 ir tai nėra labai gerai. Tiesa, jokio grūdėtumo ekrane nepamatysime ir vaizdas yra tikrai malonus akims.

Garsas

Du išdėstyti ant apatinės „Legion Y530“ dalies „Harman“ garsiakalbiai skleidžia pakankamai subalansuotą garsą. Tiesa, žemųjų dažnių tonai čia skamba silpnokai ir galima užsiminti apie nedidelius garso iškraipymus, esant maksimaliems garso nustatymams. Tačiau bendrai šiam kompiuteriui būdingas tikrai neblogos kokybės garsas, kurio pakanka daugumai veiklų.

Triukšmas

Budėjimo režime „Lenovo Legion Y530“ neskleidžia jokio triukšmo. Esant apkrovai, vidutiniai rodikliai nėra dideli: 34.6 dB, kas iš tikro yra 6.9 dB daugiau nei aplinkos triukšmas. Maksimaliai apkrovus nešiojamą kompiuterį ir dirbant dviems ventiliatoriams užfiksuotas 49.6 dB triukšmo lygis.

Jungtys

„Lenovo Legion Y530“ yra aprūpintas puikiu jungčių rinkiniu. Dauguma jungčių yra išdėstyta ne ant šoninių korpusų pusių, o gale. Reikėtų pabrėžti, kad toks jungčių išdėstymas tikrai patinka daugeliui naudotojų. Gale rasime dvi USB jungtis (kurių viena yra C tipo), HDMI ir mini-DisplayPort maitinimo jungtį. Šonuose yra išdėstytos dvi kitos USB jungtys ir kombinuota garso jungtis. Jungčių išdėstymas gale yra patogus, tačiau reikėtų pažymėti tai, kad šiame įrenginyje tos jungtys dėl plačių ventiliacinių angų yra pakankamai tankiai sugrupuotos. Reikėtų paminėti tai, kad šiame kompiuteryje nerasime atminties kortelių skaitytuvo.

„Lenovo Legion Y530“ našumas

„Lenovo Legion Y530“ yra aprūpintas „NVIDIA GeForce GTX 1050“ arba „GeForce GTX 1050 Ti“ vaizdo plokšte. Šios vaizdo plokštės leidžia tikrai sėkmingai žaisti naujausius žaidimus su aukštais nustatymais. Tiesa, reikliausius galingumui ir pažangiausius žaidimus FHD raiškoje teks žaisti su vidutiniais nustatymais. VR žaidimai tikrai nėra šiam kompiuteriui, nes vaizdo plokštė virtualiai realybei čia yra tiesiog per silpna.

Kalbant apie procesorių, vertėtų paminėti, kad galime turėti reikalų su konfigūracijomis, kurios yra aprūpintos Intel Core i5-8300H arba Intel Core i7-8750H. Natūralu, kad modeliai su Intel Core i7 užtikrina žymiai didesnio lygio našumą, tačiau ir kainoje tas pakankamai stipriai atsispindi. Modeliai su Intel Core i5-8300H lengvai susitvarko su dauguma žaidimų žaidžiant juos su vidutiniais nustatymais. Kai kuriuos žaidimus šis procesorius „paveža“ ir žaidžiant su aukštais nustatymais. Procesoriaus dažnis čia varijuoja nuo 2,3 GHz iki 4 GHz ir yra palaikoma „Hyper-Threading“ technologija.

Varle.lt nešiojamų kompiuterių specialistų teigimu, bendrai Intel Core i5 čia užtikrina maždaug tokį pat našumo lygį, kokiu pasižymėjo praeitų metų „Lenovo Legion Y520“.

Įvesties įrenginiai

„Legion Y530“ klaviatūra pasižymi patogia 1.7 mm klavišų eiga. Atstumas tarp klavišų yra normalus, išdėstymas yra patogus, nudažyti balta spalva simboliai puikiai įžiūrimi, o tamsoje yra tolygiai apšviečiami. Atskirų funkcinių klavišų čia nėra, o pilno dydžio rodyklių blokas vertas atskirų pagyrų. Jutiklių kilimėlis yra pakankamai mažas (100 x 51 mm), tačiau jo reakcijos tikslumas ir greitis yra aukščiausio lygio. Dėkoti reikėtų „Precision Touchpad“ tvarkyklėms.

Programinis palaikymas

Šio nešiojamo kompiuterio sistemoje yra gamintojo numatyta programinė įranga „Lenovo Vantage“. Ši programa leidžia kontroliuoti pagrindines nešiojamo kompiuterio sistemas: ventiliatorius, karštus mygtukus ir sisteminius rodiklius. Panašu, kad „Legion“ serija čia ima pavyzdį iš kai kurių konkurentų, šiuo atveju,„MSI“.

Aušinimas ir temperatūra

Lyginant su praeitų metų modeliu, padidinti dvigubi ventiliatoriai čia užtikrina efektyvesnį aušinimą. Didelės grotelės, aprėpiančios praktiškai pusę apatinės nešiojamo kompiuterio dalies, kartu su didelėmis ventiliacinėmis angomis kampe taip pat užtikrina oro srautą be trikdžių. Apkrovos metu „Lenovo Legion Y530“ išlieka kur kas vėsesnis nei dauguma konkurentų modelių. Esant apkrovai Varle.lt specialistai užfiksavo vidutiniškas reikšmes: 31,9° C/35,9° iš viršaus/apačios; su karštais taškais 42,8°C/52° C apatinės nešiojamo kompiuterio dalies centre (aplinkos temperatūra buvo 22° C).

Baterija ir autonominio veikimo laikas

52.5 Wh baterija leidžia naršyti internete maždaug 4 val. Lyginant su kitais analogiškais nešiojamais kompiuteriais, tai nėra įspūdingas rezultatas. Tiesa, autonominio veikimo laikas įprastai yra minimalios svarbos, turint omenyje žaidimams skirtą nešiojamą kompiuterį.

Apibendrinimas

Apibendrindami „Lenovo Legion Y530“ apžvalgą, Varle.lt nešiojamų kompiuterių specialistai išskiria tokius šio įrenginio privalumus ir trūkumus:

Privalumai:

• Lengvas ir kompaktiškas;

• Puikus jungčių rinkinys;

• Puiki aušinimo sistema;

• Aukšto lygio našumas, tinka žaidimams.

Trūkumai:

• Ekranas (mažas kontrastas);

• Nėra MicroSD kortelių skaitytuvo;

• Plastmasinis korpusas;

• Mažas autonominio veikimo laikas.

„Lenovo Legion Y530“ yra puikus atspirties taškas naudotojams, ieškantiems pradinio lygio žaidimų nešiojamo kompiuterio su plačiu funkcionalumu. „Lenovo“ paliko nuošaly ryškius ir spalvingus žaidimų akcentus ir pasirinko dizainą su labiau profesionaliam naudojimui pritaikytomis griežtomis juodai-baltomis spalvomis. Nepaisant to, kad šios Varle.lt apžvalgos modelis yra aprūpintas nebrangia vaizdo plokšte ir nežibančio galingumo procesoriumi, jam būdingas nepaprastai sklandus našumas, o temperatūra ir triukšmo lygis netrukdo patogiai naudotis kompiuteriu. Šis modelis lengvai susitvarko su dauguma žaidimų, žaidžiant juos su vidutiniais ir aukštais nustatymais.