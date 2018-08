Ar tiesa, kad moterys turi daugiau šonkaulių nei vyrai?

Aišku, visagalis galėjo moterį sukurti kad ir iš medžio šakos, persiko ar saujos purvo. Tačiau teologai aiškina, kad buvo būtina panaudoti tą patį kūną, kad vyrai ir moterys būtų ne per daug skirtingi. Kad ir kaip ten bebūtų, ar tiesa, kad dėl to vyrai turi mažiau šonkaulių? O gal moterys turi mažiau, dėl to turi liauną liemenį?

Į teologinius pasvarstymus nesileisime. Tačiau nemažai žmonių tuo tiki, nepriklausomai nuo savo religinių pažiūrų. Jie mano, kad Biblija duoda užuominą apie tikrą žmogaus anatomiją. Tiesą sakant, tai galima išgirsti dažnai – vyrai turi mažiau šonkaulių, nes iš vieno iš jų buvo sukurta moteris. Visgi galima iš karto pasakyti, kad tai tėra mitas.

Tikriausiai keisčiausia tai, kad tikintys šiuo mitu visiškai nėra pasiruošę jo patikrinti. Juk tam nereikia jokių ypatingų eksperimentų, mokslinės aparatūros ar anatomijos žinių. Nereikia net pasikliauti antriniais šaltiniais. Tiesiog suskaičiuokite savo šonkaulius, o tada apžiūrėkite priešingos lyties atstovo kūną. Pastebėsite labai paprastą faktą – ir vyrai, ir moterys turi po 12 porų šonkaulių. Ir nėra jokių priežasčių, kodėl šiuo požiūriu jie turėtų skirtis.

Šonkauliai yra skirti apsaugoti plaučius nuo traumų. Saugoti verta ir moterų, ir vyrų vidaus organus. Vyrų kūnai apskritai būna didesni, todėl sunku įsivaizduoti, kodėl jie turėtų viena pora šonkaulių mažiau. Moterys turi liekną liemenį, tačiau jis nėra susijęs su šonkaulių skaičiumi. Tiesiog jų kūno riebalai yra kitaip pasiskirstę, jos turi plačius klubus ir dažniausiai yra šiek tiek smulkesnės.

Kita vertus, nors įprastai žmonės turi po 12 porų šonkaulių, pasitaiko ir 11 ar 13 porų atvejų. Tai – genetiniai apsigimimai, įprastai neturintys įtakos gyvenimo kokybei. Kartais šonkauliai yra šalinami siekiant sukurti lieknesnę liemens liniją – tuomet dažniausiai pašalinamos 2 poros.

Galiausiai, jei trumpam sugrįžtume prie Adomo ir Ievos, galėtume pastebėti, kad karštai tikintys šiuo mitu praleidžia labai paprastą faktą – niekur Biblijoje nerašoma, kad vyrai turi mažiau šonkaulių. Ievos kūrime panaudotas tik vienas Adomo šonkaulis, todėl jo neturi tik Adomas, o ne visi vyrai.