5 itin protingų žmonių įpročiai: patikrinkite, ar ir jūs juos esate išsiugdę

Aišku, šiais įpročiais pasižymi ne visi protingi žmonės. Ir ne visi, kurie atitinka šį aprašymą, būtinai yra labai protingi. Principas panašus, kaip kalbant apie 5 itin kvailų žmonių įpročius. Tačiau šie įpročiai yra naudingi asmeniniam tobulėjimui, todėl juos reikėtų išsiugdyti.

1. Jie miegui skiria pakankamai daug laiko

Manoma, kad protingi žmonės nori vien dirbti ir mokytis, todėl pamiršta pamiegoti. Tai nėra tiesa. Miegas yra būtinas sveikoms smegenims, o tobulai sustyguota kasdienė rutina leidžia išlaikyti sveiką psichiką. Imanuelis Kantas ir Bendžaminas Franklinas miegojo bent po 7 valandas per parą. Tuo tarpu Albertas Einšteinas buvo didelis reguliaraus, pastovaus miego režimo gerbėjas. Jis miegodavo net 10 valandų per parą. O štai Zigmundas Froidas miegojo 6 valandas per parą, bet šio laiko niekada netrumpino.

Beje, protingi žmonės dažnai dirba iki vėlumo ir pramiega visą rytą, dėl ko dažnai yra vadinami pelėdomis.

2. Jie ieško savo trūkumų

Atrodo, itin protingi žmonės turėtų pasitikėti savimi, tačiau jie dažnai kelia klausimus apie save, ieškodami silpnųjų savo vietų. 1999 metais Kornelio universitete atliktas tyrimas parodė, kad nekompetetingi žmonės nežino, kad tokie yra. Tuo tarpu itin protingi žmonės žino savo trūkumus ir jų aktyviai ieško. Protingi žmonės yra savikritiški, suvokia savo žinių ir įgūdžių ribas, todėl tam tikrose situacijose išlieka kuklūs.

3. Jie valandų valandas dirba susikaupę

Gebėjimas susikaupti yra įgūdis. Jei esate sveikas, turėtumėte gebėti susikaupti, tačiau prie to reikia priprasti. Itin protingi žmonės praktikuoja šį įgūdį ir gali valandų valandas susikaupę dirbti, ignoruodami visus blaškančius veiksnius. 2013 metais atliktas tyrimas tai pademonstravo praktiškai – žmonės su aukštesniu IQ sunkiau pastebėjo judesius pagrindinio objekto fone. Tai yra, jie visą dėmesį koncentravo į vaizdo įrašo objektą ir nekreipė dėmesio į tai, kas jiems neatrodė svarbu.

4. Meditacija

Einšteinas, Čarlzas Darvinas, Frydrichas Nyčė ir daugybė kitų pasaulinio garso genijų bent kelias valandas per dieną praleisdavo medituodami. Jie to taip nevadino, tačiau jie leisdavo sau paskęsti savo pačių mintyse, vystydami idėjas be jokių išorinių šaltiniu ir dirgiklių. Tai – tarsi vidinis pokalbis su savimi, skatinantis kūrybiškumą ir problemų sprendimo įgūdžius. Kartais tai – tiesiog svajojimas žiūrint per langą. O kartais, kaip Darvino atveju, pasivaikščiojimas „minčių takeliu“.

5. Jie daug skaito

Tai – nėra didelė staigmena, nes smalsumas yra viena iš pagrindinių itin protingų žmonių būdo savybių. Daug skaito visi aukštą intelektą turintys žmonės. Svarbiausia – jie skaito įvairias knygas, kurios nebūtinai yra susijusios su jų pagrindinių interesų sritimi. Taip jie plečia akiratį ir mokosi. Skaitymas gerina atmintį, moko dėstyti mintis, gerina koncentraciją, tobulina problemų sprendimo įgūdžius.