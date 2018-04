Ūkininkų rūpesčiai pavasarį: grįžta pavojingų ligų grėsmė

Nors perspėjimai apie didžiulių nuostolių atnešančias gyvūnų užkrečiamąsias ligas ūkininkus pasiekia kiekvienais metais, tačiau ne visi į galimą grėsmę žvelgia rimtai. Tačiau būtent nerūpestingas ir atsainus vieno gyvulių laikytojo elgesys gali baigtis rimtomis problemomis visam regionui, tikina pavojaus varpais skambinantys specialistai. Anot jų, vien tik per tris šių metų mėnesius laukinėje gamtoje afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejų užfiksuota daugiau nei per visus 2016 m. Be to, ūkininkai perspėjami ir dėl aktualumo neprarandančios paukščių gripo grėsmės.