Prie Izraelio krantų knibžda neįprastai daug ryklių

E. Bigalis jau daug metų tyrinėja, kas gena ryklius į Viduržemio jūros rytinę pakrantę. Per praėjusius 100 metų 95 proc. Viduržemio jūros ryklių buvo išnaikinta. Kadangi jiems patiko seklus vanduo netoli pakrantės, jie greičiau tapdavo žvejų laimikiu, pasakojo Haifos universiteto mokslininkas. Be to, mažieji melsvieji rykliai vėlai poruojasi – neretai tik sulaukę 20 metų. Tuo labiau esą stebina tiek daug jų egzempliorių matyti vienoje vietoje.

E. Bigalio vadovaujami mokslininkai ryklių antplūdį aiškina netoliese esančia elektrine. Iš jos į jūrą liejasi šiltas vanduo ir būtent čia rykliai renkasi. Tačiau gali būti, kad medžioklius privilioja ir žuvų gausa. Mokslininkai spėja, kad ryklius prie Izraelio krantų galės stebėti dar iki gegužės. Tada jie paprastai vėl keliauja į vėsesnius vandenis.