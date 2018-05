Metų atliekas sutalpino į vieną stiklainį: padėjo penkios taisyklės

Vadovaujantis keliomis gudrybėmis, jūsų sukaupiamų atliekų per metus kiekis gali tilpti į vieną stiklainį.

Taip išskirtiniame interviu LRT TELEVIZIJOS laidai „Labas rytas, Lietuva“ sako tvaraus gyvenimo ir gyvenimo be atliekų judėjimo iniciatorė Bea Johnson.

Pasak jos, reikia laikytis penkių taisyklių: atsisakyti ko nereikia, sumažinti ko reikia, panaudoti dar kartą, perdirbti ko atsisakome, sumažinti ir panaudoti dar kartą, ir galiausiai, kompostuoti, tai kas gali supūti.

„Išmokite pasakyti „Ne“. Šitoje vartotojiškoje visuomenėje mus atakuoja daugybė reklamai skirtų plastikinių maišelių, šiaudelių, vizitinės kortelės, supakuotas maistas lėktuvuose, reklaminiai lankstinukai. Jei mes juos priimame, tarsi sutinkame, kad jie būtų gaminami dar didesniais kiekiais, parsinešame namo ir tai jau tampa mūsų atliekomis. Kai kitą kartą jums kažką panašaus bandys įsiūlyti, sustokite ir pagalvokite ar jums tikrai to reikia“, – sako B. Johnson.

Gyvenimo be atliekų entuziastė sako, kad nors turime šimtus pasiteisinimų, kodėl to negalime padaryti, gyventi be atliekų galime bet kuriame pasaulio kampelyje.

„Mano vyras nematė prasmės taip gyventi, nes manė, kad bus gerokai brangiau, bet kai pamatė, kad mes sutaupome 40 proc. šeimos biudžeto, daugiau neprieštaravo ir sakė, tęsk tai, ką pradėjai“, – prisimena B. Johnson.