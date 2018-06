Vitaminu C praturtinta kosmetika: pagrindinis jos priešas – saulė

Visi žino apie stebuklingą vitamino C poveikį organizmui ir imuninei sistemai. Jis padeda palaikyti sveiką kaulų ir dantų būklę, stiprina imunitetą ir net reguliuoja kraujo spaudimą. Tačiau net ir nuosekliai vartojant maisto produktus ar papildus su šiuo vitaminu, odai jo tenka mažiausiai. O būtent šio vitamino labai reikia toms, kurios skundžiasi pavargusia ir papilkėjusia oda.

Pasak grožio konsultantės, kosmetologės Gretos Simonaitytės, palaikant veido odos būklę, vitaminas C yra gyvybiškai svarbus.

„Tai vienas stipriausių antioksidantų, atsakingų už kolageno gamybą ir jo išlaikymą. Kolagenas mums padeda išsaugoti jaunystę, tad jeigu pastebite, kad jūsų veido oda prastėja, patariu rinktis kosmetikos priemones būtent su vitaminu C“, – rekomenduoja G. Simonaitytė.

Pažangių odos priežiūros priemonių su šiuo vitaminu vis daugiau ir tai yra tikras atradimas besiskundžiantiems labai pavargusia ir „pavytusia“ oda, tamsiais ratilais po akimis, rašoma pranešime spaudai. Be to, vitaminas C naudojamos ir gydant įvairius dermatologinius susirgimus.

Visapusiška nauda

Grožio specialistė sako, kad vitaminas C puikiai tinka visiems veido odos tipams ir būtent išorinis jo naudojimas yra pagrindinis dalykas padedantis išlaikyti odos jaunystę, grožį ir sveiką išvaizdą.

Priemonės, turinčios vitamino C, šviesina, stangrina ir išlygina odą, mažina raukšles, pigmentines dėmes ir tamsius ratilus po akimis.

„Tie, kurie turi problemų su odos bėrimais ir aknės sukeltais padariniais, kartais renkasi net visą priemonių liniją su šiuo vitaminu: nuo prausiklio iki veido kaukės. Priemonės, turinčios vitamino C, šviesina, stangrina ir išlygina odą, mažina raukšles, pigmentines dėmes ir tamsius ratilus po akimis“, – sako „Eurovaistinės“ grožio konsultantė.

Taip pat jos pasižymi priešuždegiminiu ir raminamuoju poveikiu, greitina odos gijimo procesą, skatina odos ląstelių augimą, slopina laisvųjų radikalų susidarymą. Be to, šis vitaminas padeda tiek gana jaunai, tiek ir brandesnei odai.

Saugokitės saulės

G. Simonaitytės teigimu, nors šis vitaminas turi daug privalumų, tačiau naudoti kremus su vitaminu C reikia laikantis tam tiktų taisyklių. Svarbiausia jų – papildoma apsauga nuo tiesioginės saulės.

„Vitaminas C reaguodamas su saule ir deguonimi oksiduojasi ir praranda visas savo savybes, todėl šiltuoju metu laiku naudojant priemones su šiuo vitaminu reikia apsauginių kremų su SPF nuo UVA ir UVB spindulių“, – aiškina kosmetologė.

Pasak jos, jeigu apsaugą nuo saulės pamiršote ir pajutote nemalonius pojūčius, tokius kaip stiprus odos paraudimas, niežėjimas ar tinimas, reikėtų nedelsiant nutraukti priemonės naudojimą.