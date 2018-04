Vestuvių tendencijos: aklai kopijuoti nebemadinga

Kai kurioms jų žurnalas "Harpers Bazaar" skelbia verdiktą ir kviečia atsisakyti pačių nuobodžiausių ir pigiausių tendencijų.

Boho prabanga

Jau nebeskaičiuojame, kiek kartų teko matyti užrašus kreida ant juodos lentos, kaimiškas detales, klėtis, kremu nepadengtus tortus. Venkite boho stiliaus detalių – nebent jūs gamtos vaikas, jums iš tiesų priklauso klėtis arba tiesiog įsimylėjote ūkį. Vis dėlto, jeigu nusprendėte savo vestuves atšokti ūkyje, neskirkite visų savo jėgų rankų darbo vidaus dekoracijoms. Geriau pagalvokite apie jums svarbią vietą, laisvės, nerūpestingumo pojūčius, kurių siekiate. Pavyzdžiui, siekdami sukurti marokietiško stiliaus atmosferą, pasitelkite margintą tekstilę, žvakes, ryškių ir aiškių spalvų paletę. Naudokite gėles kaip puošybos elementus kartu su saldėsiais ir vaisiais, sukurkite meniu, kuris atskleis jūsų norus, o maistą patiekite tadžinuose. Naudodamiesi turtingos kultūros lobiais, kurie simbolizuoja laisvę (tačiau prabangą), sukuriate kur kas elegantiškesnę aplinką, nei puošdami sienas mezginiais, lentomis su užrašais ar dekoruodami stalus stiklainiais, padėkliukais ir rausvomis gėlėmis.

Gėlių vainikėliai

Kadaise pamėgti plaukų aksesuarai nebelaikomi stilingais. Jeigu be jų neapsieinate, pamėginkite iš naujo išrasti dviratį, t.y. savo rankomis sukurkite galvos papuošalus, kurie atrodys unikaliau už paprastą vainiką, ir papuoškite jais gėlių mergaites, o ne pamerges. Gerai pamąstykite, ką norite išreikšti gėle, arba įsekite ją į plaukus toje vietoje, kur paprastai būna kiti aksesuarai. Pasirinkite smulkiažiedes gėles, o ne milžinišką vainiką – neprimarginkite, rinkitės spalvą, kuri tiktų prie plaukų ir jų struktūros.

Prabangos būna per daug

Visą vestuvių dieną praleisite su šeima arba artimiausiais draugais, kurie tikisi, kad juos mylite. Patikėkite, jūsų draugai nori vilkėti tai, kas jiems patinka, o svečiai ceremonijos metu nenori sėdėti ilgiau, nei jiems priklauso, dėl dešimties ir daugiau porų, einančių link altoriaus. Be to, dėl skirtingos aprangos vestuvių nuotraukos bus kur kas įvairesnės nei tos, kuriose šalia nuotakos pozuos septynios pamergės su vienodomis suknelėmis. Geriau paprašykite savo artimiausių draugų arba sesers, kurie stovės šalia jūsų, kad vilkėtų drabužius, atitinkančius vestuvių dvasią ar pasirinktą spalvą. Tada paprašykite artimiausio draugo būti atsakingo už grupės nuotrauką. Fotografuojant grupę žmonių, pirmąją pamergę ir šeimą pasodinkite arba liepkite atsistoti taip, kad jie būtų šalia jūsų.

Nežudykite žiedų

Gėlė turi likti gėlė, o ne baldas ar burbulas. Geriau tokia puokštė, kuri atskleidžia kiekvieno žiedo grožį, todėl neprigrūskite į puokštę dvigubai daugiau gėlių, nei jų ten turėtų būti (juk dėl to auga ir kaina). Gėlės neturi atrodyti it supakuotos. Per didelės dekoracijos iš gėlių ir jų perteklius atrodo it būtų masyvus daiktas, o ne nuostabių žiedų kompozicija. Rinkitės kuklesnę puokštę – ji atrodys natūraliau, neuždengs jūsų pribloškiančios suknelės. Jeigu pagrindiniu puošybos akcentu pasirinkote gėles, išbandykite skirtingo dydžio kompozicijas ant staliukų, žaiskite su spalvomis, sukurkite puikų dizainą, skirtingų dydžių, derantį su erdve. Vestuvių arkos, kita atributika ir interjeras, sukeliantys gyvosios gamtos įspūdį, atrodo geriausiai, lygiai kaip ir puokštė, nesvarbu, ar pasirinkote lengvą ir moterišką, prašmatnią ir ypatingą, santūrią iš tamsių gėlių, – ji turi būti natūrali. Nebijokite pokyčių ir asimetrijos.

Rožinis klausimas

Paklauskite bet kurio profesionalaus vestuvių planuotojo ir jis jums atsakys, kad rausva – šių dienų keiksmažodis. Jie tiek daug kartų girdėjo jaunųjų poreikius, susijusius su šia spalva, kad jiems išseko idėjos, kaip sukurti tobulą šventę derinant rožinius ir natūralius atspalvius. Žinoma, tai nereiškia, kad jie jums nieko nepasiūlys, tačiau giliai širdyje kiekvienas vestuvių planuotojas svajoja, kad pasirinktumėte kažką naujo. Nieko tokio, jeigu jūsų gyvenimas neatsiejamai susijęs su rausva spalva, tačiau galite naudoti ją kartu su kitais atspalviais. Geriausia rožinę derinti su žaliais, geltonais ir brangakmenių kristalų atspalviais, taip sukuriant puošnų, bet kartu santūrų įspūdį. Pasirinkite metalo atspalvius. Rausva gali atrodyti per daug moteriškai,o prie atitinkamo apšvietimo – per saldžiai.

Kaligrafijos mėgdžiojimas

Siekiate, kad vestuvių kvietimai, kortelės, gelbstinčios atrasti vietą, staliukų numeriai ir kt. būtų elegantiškai užrašyti, bet nenorite išleisti daug pinigų kaligrafijos paslaugoms. Niekas aiškiau nepasako "nenoriu skirti pinigų kaligrafijai" nei dirbtinė rašysena. Geriau naudokite rašybos stilius, kuo panašesnius į raštą ranka, – jie atrodo puikiai (ypač derinami su šrifto užkardomis, dėl kurių tekstas tampa ryškesnis ir prašmatnesnis). Taigi, derinys atrodo vaizdingai, romantiškai ir profesionaliai.

Karališkųjų vestuvių manija

Žinoma, pasisemti įkvėpimo iš karališkųjų iškilmių yra priimtina, netgi privaloma, tačiau vogti idėjas, pavyzdžiui, kopijuoti nuotakos suknelę, puošybos elementus ir kitas detales draudžiama – juk svečiai jau daugybę kartų viską matė interneto platybėse ir televizoriaus ekrane. Taip pat nebandykite imituoti pasaulinio lygio žvaigždžių vestuvių, kaip, pvz., Amal Clooney suknelės arba Kim Kardashian vestuvių gėlių sienos, svečiai nori dalyvauti jūsų sukurtoje šventėje, o ne kažkieno nors kito. Žinoma, galite pasiskolinti tam tikrų idėjų ar detalių iš jums patikusių švenčių, ir jas panaudoti savo vestuvėse, pavyzdžiui, jeigu, iškart pamatę, pamilote nėriniuotą vualį arba norite tokio paties formalumo lygio.

Nereikšmingos nuotraukos

Vestuvių fotografai įsitikinę, kad turi užfiksuoti visas vestuvių dienos detales ir puošybos elementus, tačiau daugelio tokių nuotraukų jūs niekada taip ir nepanaudosite. Tarpduryje kabančios vestuvinės suknelės, žvakių ant stalų ir girtų šokančių svečių nuotraukos nereikalingos, geriau prailginkite jaunavedžių ir porų fotosesiją arba paprašykite užfiksuoti nesuvaidintas akimirkas, praleistas su draugais. Leiskite fotografams atlikti savo darbą – įamžinti, jų nuožiūra, svarbias akimirkas. Teikite pirmenybę nuotraukoms, kurias norėsite matyti visą likusį gyvenimą, pavyzdžiui, įamžintus jaunavedžius arba nuotaką su vestuvine suknele.

Bereikšmiai ženklai

Banalūs ženklai su tam tikromis nuorodomis yra visiškai nereikalingi. Naudinga nebent tokiu atveju, jei nuorodos atlieka savo paskirtį, pavyzdžiui, padeda svečiams atrasti reikiamą stalą, barą ar vietą, kur palikti dovanas. Egzistuoja keletas puikių būdų, kaip aiškiai pateikti tokias nuorodas (tik jokių medžio lentelių ir tokių, ant kurių rašoma kreida!). Pasirinkite aiškų šriftą. Sunkiai įskaitomas raštas ir pamėgdžiota rašysena nėra geriausias pasirinkimas, kai norima aiškiai pateikti žinutę. Jeigu be iškabų neapsieinama, tuomet būkite konkretūs: frazė "Eikite čia" su rodykle, kuri nurodo svečiams barą, arba "Užimkite savo vietas" – taip pat aiškiai ir tiksliai nurodo, kaip elgtis, taigi nereikia jokio žodžių žaismo ar rimo.

Nereikalingos dovanėlės

Planavimo metu kvailų sausainiukų ir apgailėtinų niekučių idėja skamba neblogai, tačiau svečiai neturi nė menkiausio supratimo, ką su jais daryti. Prancūziški skanumynai – migdoliniai pyragaičiai ar sausainiai, padengti spindinčiomis dulkėmis, dėmesio verti tik tuo atveju, jeigu nenudažys jūsų burnos auksine spalva ir iš tiesų bus pasakiško skonio. Pamirškite nereikšmingas dėkingumo dovanėles, duokite svečiams maisto ir gėrimų – pagalvokite apie tai, ką jie mielai suvalgytų: supakuokite saldžią dovanėlę, kuri taptų užkandžiu, prabudus vėlai naktį (pavyzdžiui, sausainiukus su alkoholiniu pienu arba pagirių rinkinuką, pilną saldėsių), gėrimu prieš miegą arba burnoje tirpstančiu pusrytainiu (meistriškai supakuotas riestainis arba užtepėlė).