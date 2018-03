Paryžiaus mados savaitėje – japonų elegancija dvelkianti „H&M Studio“ kolekcija

Kolekcija pristatyta „pamatyk dabar – įsigyk dabar“ (angl. see now, buy now) formatu.

Renginyje Paryžiaus dekoratyvinės dailės muziejus virto šiuolaikine archetipinio Japonijos interjero variacija su garsiaisiais tatamiais ir didingomis ikebanos meno kompozicijomis, rašoma pranešime spaudai. Garbingi svečiai, tarp kurių buvo aktorė Naomie Harris, modeliai Alexa Chung bei Joan Smalls, pirmiausia buvo pavaišinti įmantria japoniška vakariene, po kurios juos pasitiko didingas mados šou.

Kolekcijoje vyravo švarūs siluetai, rami nuotaika ir įstabūs abstrakčios stilistikos raštai, sukurti japoniškų hieroglifų motyvais. Tikslaus pasiuvimo darbo apranga, laisvai besiplaikstančios medžiagos ir stambūs mezginiai – taip kolekcijoje buvo ieškoma pusiausvyros tarp minimalistinio dizaino, išgrynintų spalvų ir dinamikos. Ant podiumo susirinko neregėtai gausus būrys įvairiausių modelių nuo garsenybių iki naujų veidų mados pasaulyje: Adwoa Aboah, Amber Valletta, Grace Elisabeth ir Edie Campbell. Iškart po pristatymo sceną sudrebino šokėjų grupė „Strawhatz“, sužavėjusi 200 kviestinių svečių nepaprastai dinamišku pasirodymu.

Visą moteriškų ir vyriškų drabužių kolekciją iškart po pristatymo jau galima įsigyti.