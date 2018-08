MTV apdovanojimų stilius: rimbai, kaukės, smailios liemenėlės

Kaip visada, prieštaringiausiai vertinamos žvaigždės ant raudonojo kilimo kilimo pasirodė vilkėdamos akį rėžiančius apdarus. Šįkart buvo galima pamatyti rimbų, kaukių ir, manekenės Amber Rose (Amber Rouz) atveju, liemenėlę kūgio pavidalo kaušeliais.

Vakaro neoficialus motyvas buvo auksas. Buvusi vaikų popmuzikos dievaitė Ariana Grande (Ariana Grandė), kuriai dabar 25 metai, dėvėjo suknelę, išsiuvinėtą aukso spalvos žvyneliais, atlikdama dainą „God Is a Woman“ („Dievas yra moteris“) – savo naująjį brandų kūrinį apie sekso malonumus.

Tviskantį triko apsitempusi dainininkė Jennifer Lopez (Dženifer Lopez) žavėjo savo miestą atlikdama kai kurių savo didžiausių hitų popuri, įskaitant dainas „Ain't Your Mama,“ „Love Don't Cost a Thing“ ir „Get Right“.

Atliekant „Jenny From the Block“ buvo pakeistas J Lo kostiumas ir tonas, jau neminint krintančio dirbtinio sniego. Atliekant „I'm Real“ ir „Ain't It Funny“ kartu su dainininke pasirodė reperis Ja Rule'as (Dža Rulas).