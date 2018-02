Dizainerė atskleidė, kaip lietuvaitė nuotaka atrodė prieš šimtą metų ir dabar

I. Račkauskaitė - Naujokė teigia, kad moterys visais laikais stengdavosi atrodyti gražiai ir ypatingai savo vestuvių dieną. Skyrėsi tik jas supanti aplinka ir požiūris į madą.

„Pirmasis nuotakos įvaizdis mane visiškai perkėlė 100 metų atgal, pati įsijaučiau į to laikotarpio nuotakos būseną, nuotaiką, madų suvokimą. 1918 metų nuotakos stilius nekaltas, konservatyvus ir sukaustytas. Tuo metu žmonės nenoriai reiškė savo jausmus. Tai atsispindi ir to laikotarpio nuotraukose, kuriose jaunavedžiai atrodo šalti, rimti, nusiminę. Kukliame kambarėlyje vestuvių ceremonijos laukianti nuotaka vilki stambaus rašto nėriniais dekoruotą suknelę, didžioji jos kūno dalis pridengta, o galvą puošia ilgas, karoliukais dabintas nuometas. Šukuosena paprasta, o makiažas ryškus - sodrios spalvos lūpos, ryškios akys ir antakiai. Įvaizdį dar labiau sustiprina ir unikali Marijos bei Jurgio Šlapelių muziejaus aplinka, atkurianti autentišką to meto atmosferą ir nuotaiką,” – sakė dizainerė.

Dizainerė pastebi, kad šių dienų nuotaka kaip ir nepriklausoma Lietuva yra laisva, nesuvaržyta. Pasak jos, vestuvinę suknelę vilkinti moteris yra drąsi, nebijanti demonstruoti savo emocijų, parodyti nuogą kūną. Ji atrodo taip, kaip nori. Svarbiausia, kad patiktų pati sau.

Tokios nuotakos stilius yra atviras, maištaujantis nusistovėjusioms taisyklėms, bet tuo pačiu elegantiškas. Daugiau dėmesio skiriama plaukams, o veido bruožus pabrėžia natūraliai atrodantis makiažas. Šių dienų fatališkos ir nepriklausomos nuotakos įvaizdžiui įrėminti pasirinkta moderni, urbanistinė VGTU „LinkMenų fabriko” aplinka, rašoma pranešime spaudai.

Dizainerė Ingrida teigia, kad šiuo dviejų nuotakų įvaizdžio palyginimu ji norėjo iliustruoti, kaip skiriasi žmonių požiūris į juos pačius ir į madą nepriklausomoje Lietuvoje ir kaip visa tai atrodo šiandien, kai esame laisvi nuo bet kokios priespaudos. „Šis projektas išskirtinai palietė mano širdį, nes buvo be galo įdomu tyrinėti tarpukario madas bei manieras, ieškoti kontrastų tarp anų laikų ir dabarties bei visa tai įamžinti fotografijose,” - rezultatu džiaugėsi ir fotografė D. Rudžinskaitė.

Apibendrindama praeities ir dabarties nuotakos įvaizdžius, dizainerė I. Račkauskaitė - Naujokė pataria šių dienų nuotakoms neklausyti aplinkinių nuomonės, o kurti tokį įvaizdį, apie kokį jos svajoja nuo mažų dienų. „Per savo šventę būkite tuo, kuo norite būti ir atrodykite taip, kaip jums patinka! Šiandien mes esame nepriklausomos, kaip ir mūsų valstybė, todėl būkime laisvos savo siela, savo širdimi ir džiaukimės tuo, ką turime, nes tik tada kai jaučiamės gerai, atrodome gerai! Kad ir kokie metai bus, suknelės keisis, įvaizdžiai keisis, tačiau viena, visuomet išliks madoje - tai meilė”, – kalbėjo dizainerė.