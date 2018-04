K. Meschino su savo vaikinu pristatė amžinos meilės simbolį

Atėjus pavasariui deimantų namai „The Factory Diamonds and Jewellery by Ribas“ pristatė pirmąją Lietuvoje sužadėtuvių ir vestuvių juvelyrikos studiją „Marry Me by Ribas“. Amžiną meilę liudijančios kolekcijos veidais tapo populiariausia Lietuvoje jaunosios kartos pora – socialinių tinklų žvaigždė Karolina Meschino ir jos vaikinas, ūkininkas Jonas Misevičius.