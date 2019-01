2019-ųjų vestuvių floristikos tendencijos

Vieni naršo internete ieškodami sėkmę pranašaujančių horoskopų, kiti savo svajones ir norus užkoduoja išgirdę magiškus naujųjų metų pradžią simbolizuojančių laikrodžių dūžius. O kai kurie savo gyvenimo džiaugsmą ir magiją jau nuo pirmųjų naujų metų dienų pradeda planuoti ir kurti patys. Tai įsimylėjėliai, 2019 metais planuojantys pačią svarbiausią savo gyvenime šventę – vestuves.

Floristikos dizainerė, TV laidos „Pasaulis pagal moteris“ vedėja Kristina Rimienė pataria, kas 2019 metais vestuves keliantiems jauniesiems jas leistų padaryti dar nuostabesnėmis, šiltesnėmis ir magiškesnėmis.

„Pirmiausia, supraskime, kad gražus prisiminimas yra brangesnis ir mielesnis nei tiesiog prisiminimas, todėl susikurkime pasaką, kurią galėtų užfiksuoti šventės fotografai. Leiskimės į fantazijos pasaulį, nebijokime eksperimentuoti ir vietoj klasikinių rinktis naujas kryptis, tiesiog – būkime drąsūs ir nebijokime išsiskirti minioje. Gyvenimas susideda iš detalių – nepamirškime jų ir per vestuves!“ – sako K. Rimienė ir pradeda vardinti 2019 metų vestuvių floristikos tendencijas.

Pastelinės ir neutralios vestuvių gėlės

Tarp reikšmingiausių 2019 metų vestuvių puošybos tendencijų išryškėja tai, kad vis daugiau besituokiančių porų atsisako klasikinio balto vestuvių dekoro, o vietoje to renkasi šviesias spalvas bei estetiškai drąsią šventės koncepciją. Per daug baltos spalvos vestuvėse dabar jau laikoma per daug steriliu vaizdu, todėl pasirinkimas įtraukti švelnius kūno spalvos atspalvius, rausvą ar net vos žydrą spalvą ateinančiais metais laikoma puikia klasikinės baltos spalvos alternatyva.

Floristė rekomenduoja pablukusios rausvos, rausvai pilkos spalvos gėlėmis keisti klasikinius iki šiol nuotakų mėgtus baltus žiedus ne tik vestuvių šventės puošyboje, bet ir pačioje nuotakos puokštėje. Kvepiančios sodo rožės, saldžių žirnių gijos (ir prašmatniuose, ir „rustic“ atspalviuose) bus viena populiaresnių krypčių šių metų vasaros vestuvėse.

Bijūnai

Bijūnai – neišeinanti iš mados vestuvių gėlė. Vestuvių puošyboje jie išliks labai populiarūs ir 2019 metais. Tai labai universali gėlė, kuri gali būti komponuojama į puokštes, tinkančias bet kokiam vestuvių stiliui – nuo labai formalaus iškilmingo iki kaimiškų sodo vakarėlio stiliaus vestuvių. Jei bijūnų sezonas pasibaigęs, kaip puikią alternatyvą vasaros pabaigoje specialistė siūlo rinktis bijūnines sodo rožes bei jurginus, o žiemą ir pavasarį – viedrynus (ranunkulus).

Metų Pantone‘o spalva

Lietuviams dar keista vestuvių puošyboje vadovautis metų Pantone spalvos kodu, tačiau pasaulyje jau senai Pantone diktuoja ne tik madas, bet ir vestuvių kolorito sprendimus. Pavyzdžiui, Lietuvoje dar visai nesenai nuotakų puokštėse, pamergių suknelėse, kituose vestuviniuose akcentuose išpopuliarėjo marsala spalva, o juk tai buvo 2015 metų Pantone spalva. 2016 metais Pantone svarbiausia paskelbė kvarcinę rausvą, derinyje su kitomis ramiomis spalvomis. Tad visos nuotakos suskubo puoštis „dusty rose“ atspalvio gėlėmis.

„2017 metų Pantone spalva buvo žalia, todėl daugelis vestuvėms rinkosi dekorą, kurio pagrindas – „rustic“ stilius ir gausi floristinė žaluma. Ir t.t. 2019-ais metų spalva Pantone paskelbė koralo atspalvį, tad rekomenduoju vietoj baltos spalvos nuotakos, pamergių puokštėse bei šventėse kompozicijose dažniau rinktis koralo spalvos gėles“, – sako specialistė.

Drąsios ir ryškios gėlių spalvos

Pastaraisiais metais ir Lietuvoje, ir pasaulyje ypač populiari buvo pastelinių spalvų bei vario vestuvių puošybos tendencija, kuri pagaliau 2019 metais ims užleisti savo pozicijas ryškesnėms, drąsesnėms spalvoms. Oranžinės, raudonos spalvos tonai sukurs naują vestuvių dekoravimo kryptį. Traukiantis nuo įprastos baltos ir kreminės, didesnį pripažinimą tiek šventės floristiniame dekore, tiek nuotakos puokštėse šiais metais gaus raudona, ryškiai rožinė ar net oranžinė spalvos. Puokštės išsiskirs ryškiomis spalvomis ir su to pačio tono bei kitais derančiais atspalviais sukurs romantiškesnį šventės arba nuotakos įvaizdį.

Floristinis dekoras su tekstūra ir gyliu

2019 metais ypač svarbi kryptis – floristinės kompozicijos bei puokštės, kuriose skirtingos gėlių tekstūros apjungiamos su skirtingais tarpusavyje derančiais atspalviais.

„Patarimas visiems floristams – norint įgyvendinti nuotakos pasirinktos spalvos viziją, reikia kuo natūraliau varijuoti su spalvomis ir jų atspalviais, nei bandyti išgauti spalvą ar formą idealiai. Vestuvėms pasirinkus vieną ryškią spalvą reiktų ją derinti su kitomis spalvomis ir išlaikyti tai tiek dekoro detalėse, tiek floristinėse kompozicijose. Pagrindinė spalva (pvz., pamergių suknelės, stalo servetėlės ar staltiesės) taps itin matomu akcentu, jei pasirinkus kuo įvairesnes gėles išgausime skirtingą spalvų gylį bei tekstūrą“, – sako floristė. Daug gylio ir tekstūros sukurs net ir nedidelis drąsesnių žiedų, surištų kartu su įvairia žaluma, kiekis. Pvz., nuotakai, savo vestuvėms pasirinkusiai burgundišką bei ryškiai rausvą spalvas, galima sukurti floristinį dekorą, kurio vienoje kompozicijoje kartu būtų panaudotos dramblio kaulo, kreminė, rusva, ryškiai bei pastelinė rausva, burgundiška, pilka bei miško žalumos spalvos.

Floristinės instaliacijos

Anot K. Rimienės, floristikos dizaino sprendimai nėra naujiena pasauliniame vestuvių kontekste. Tačiau būtent 2019 metais stalo kompozicijos turėtų užleisti vietą išsiskiriantiems gėlių komponavimo – netgi galima sakyti floristinio dizaino – sprendimams. Šią tendenciją ypač atitiktų floristinio dizaino instaliacijos, kabančios gėlių kompozicijos, gėlių sienos, netgi gėlių skulptūros, pakeičiančios foto sieneles. Pvz., kabantys sprendimai sukurs įspūdingą vizualinį poveikį, palengvins didelių erdvių įsisavinimą ir kartu atlaisvins vietą ant stalų.

Gėlių karūnos

Dar viena šių metų tendencija – vietoj tradicinių tiarų rinktis dideles, ryškias, drąsias gėlių karūnėles ar miško temą atitinkančias karūnas iš žalumos. „Ko gero tai bus labiau artima bohemiško stiliaus nuotakoms, tačiau spalviškai gėlės gali būti sukomplektuotos taip, kad atitiktų bet kurį pasirinktą vestuvių stilių – nuo paprasto ir rafinuoto iki prašmatnaus ir elegantiško – bei derėtų su kitomis šventės floristinėmis detalėmis. Šiuo atveju svarbu rinktis tvirtas gėles – tokias kaip orchidėjas, frezijas, smulkiažiedes rožes, kurios visą šventę galėtų išlikti šviežios“, – sako specialistė.

Intensyvi žaluma

„Rustic“ stiliaus vestuvėse žaluma 2019 metais įsitvirtins dar labiau. 2018 vestuvių gėlių tendencija buvo susijusi daugiau su žaluma, nei su gėlėmis. Ateinantys metai yra kitokie tuo, kad čia „rustic“ stilius apsijungs su romantika, tad bus naudojama daugiau, ir ypač ryškiaspalvių, gėlių. Toliau populiari išliks tik sultinga žalia (pvz., intensyvios žalios spalvos monsteros ar palmės lapai), o su šviesiai žaliais atspalviais (pvz., eukaliptu) turėtumėte atsisveikinti.

Ekologiška puošyba

Tikimasi, kad 2019 metais išpopuliarės aplinkai draugiškos vestuvės. Pasirinkus tokią tendenciją rekomenduojama naudoti gėles vazonėliuose, medžiagines servetėles, ekologišką maistą ir vengti plastiko detalių. Tvarumas yra tapęs daugiau nei tik madinga tendencija, o ja seka ir vestuvių pramonė. Todėl ateinančių metų šventėse dominuos „plastikui – ne“ kryptis: turėtumėte mažiau naudoti plastikinių šiaudelių, balionų, o rinktis dekoracijas iš popieriaus, medžio ar pakartotinai naudoti stiklinius aksesuarus.

Tropinio stiliaus vestuvės

Tropinis stilius Lietuvoje dar nėra įleidęs tvirtų šaknų, tačiau tiems, kas tuokiasi užsienyje ar vis dėlto galvoja apie egzotišką vestuvių puošybą, bus naudinga žinoti, kad 2019 metais iki šiol užsienyje išpopuliarėję tropiniai akcentai keisis. 2017 ir 2018 metais populiariausi buvo gigantiški palmės lapai, ananasai, o šiais metais tai papildys gėlių žiedai, tokie kaip karališkoji protėja, pastelinių spalvų orchidėjos bei anturiai.

Mažesnė nuotakos puokštė

2019 metų nuotakos puokščių komponavimo tendencija skiriasi nuo to, kas buvo populiaru paskutiniu metu. Kurį laiką nuotakos mėgo gana dideles, netaisyklingos formos puokštes. Tai buvo ir natūraliai surištos, laukinių gėlių įspūdį sudarančios, ir griežtą kaskadinę formą turinčios puokštės. „2019 metais nuotakoms rekomenduoju rinktis vis dar asimetriškas, bet gerokai mažesnes, gal net minimalistines, puokštes. Vietoj kaskadinių labiau populiarios bus ašaros formos puokštės, o vietoj laukinių gėlių nuotakoms reikėtų rinktis jų įvaizdį labiau atitinkančias, geriau suknelės grožį atskleisti leidžiančias, puokštes“, – sako K. Rimienė.